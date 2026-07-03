تعرّف على كيفية معالجة خطأ “Too many parts” في ClickHouse من خلال تحسين معدلات الإدراج، وضبط إعدادات MergeTree، وإدارة الأقسام بفعالية.

​ DB::Exception: Too many parts (خطأ: 252). تتم عمليات الدمج بوتيرة أبطأ بكثير من عمليات الإدراج

لقد وصلت إلى الإعداد parts_to_throw_insert في جدول MergeTree.

يمكنك مراقبة عدد الأجزاء النشطة لجدول معيّن باستخدام:

select count ( * ) from system . parts where table = '<table_name>' and active == 1

المطلب الأساسي عند الإدراج في ClickHouse هو: يجب ألا ترسل أبدًا عددًا كبيرًا جدًا من عبارات INSERT في الثانية. ومن الناحية المثالية: عملية إدراج واحدة كل ثانية / كل بضع ثوانٍ.

لذلك يمكنك إدراج 100K صف في الثانية، ولكن فقط باستخدام عبارة INSERT واحدة كبيرة مجمّعة. عندما ترسل مئات / آلاف عبارات الإدراج في الثانية إلى *MergeTree table فستحصل دائمًا على بعض الأخطاء، ولا يمكن تغيير ذلك بمجرد تعديل بعض الإعدادات.

إذا لم تتمكن من دمج عدد كبير من عمليات الإدراج في عبارة إدراج مجمّعة كبيرة واحدة على الطرف الخارجي - فعليك إنشاء Buffer table قبل *MergeTree table.