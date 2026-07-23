- قد لا يكون تنفيذ SSL متوافقًا بالكامل؛ وقد تظهر مشكلات محتملة في TLS SNI.
- قد تتطلب أداة معيّنة ميزات في لهجة MySQL (مثل دوال أو إعدادات خاصة بـ MySQL) لم تُنفَّذ بعد.
لدعم لهجة SQL الخاصة بأدوات ذكاء الأعمال المذكورة أعلاه بشكل أفضل، تُشغّل واجهة MySQL في ClickHouse استعلامات SELECT ضمنيًا مع الإعداد prefer_column_name_to_alias = 1. لا يمكن تعطيل هذا، وقد يؤدي في حالات نادرة إلى اختلاف في السلوك بين الاستعلامات المرسلة إلى واجهتَي الاستعلام العادية وMySQL في ClickHouse.
تمكين واجهة MySQL على ClickHouse Cloud
- بعد إنشاء خدمة ClickHouse Cloud، انقر على الزر
Connect.
- غيّر خيار
Connect withمن القائمة المنسدلة إلى
MySQL.
- فعّل زر التبديل لتمكين واجهة MySQL لهذه الخدمة تحديدًا. سيؤدي ذلك إلى إتاحة المنفذ
3306لهذه الخدمة، وستظهر لك شاشة اتصال MySQL التي تتضمن اسم مستخدم MySQL الفريد الخاص بك. وستكون كلمة المرور هي نفسها كلمة مرور مستخدم الخدمة
default.
انسخ سلسلة اتصال MySQL الظاهرة.
بشكل افتراضي، يوجد مستخدم مضمّن باسم
إنشاء عدة مستخدمي MySQL في ClickHouse Cloud
mysql4<subdomain>، ويستخدم كلمة المرور نفسها الخاصة بالمستخدم
default. ويشير الجزء
<subdomain> إلى المقطع الأول من اسم المضيف الخاص بك في ClickHouse Cloud. هذا التنسيق ضروري للعمل مع الأدوات التي تدعم الاتصال الآمن، لكنها لا توفّر معلومات SNI ضمن مصافحة TLS الخاصة بها، ما يجعل التوجيه الداخلي مستحيلًا من دون تلميح إضافي في اسم المستخدم (ويُعد عميل MySQL console أحد هذه الأدوات).
ولهذا، نوصي بشدة باتباع التنسيق
mysql4<subdomain>_<username> عند إنشاء مستخدم جديد لاستخدامه مع واجهة MySQL، حيث يشير
<subdomain> إلى خدمة Cloud الخاصة بك، ويكون
<username> لاحقة تختارها كما تشاء.
يمكنك إنشاء مستخدمين إضافيين لاستخدامهم مع واجهة MySQL إذا كنت بحاجة، على سبيل المثال، إلى تطبيق إعدادات إضافية.
-
اختياري: أنشئ ملف تعريف إعدادات لتطبيقه على مستخدمك المخصّص. على سبيل المثال،
my_custom_profileمع إعداد إضافي سيُطبَّق افتراضيًا عند الاتصال بالمستخدم الذي سننشئه لاحقًا:يُستخدم
CREATE SETTINGS PROFILE my_custom_profile SETTINGS prefer_column_name_to_alias=1;
prefer_column_name_to_aliasهنا كمثال فقط، ويمكنك استخدام إعدادات أخرى.
-
أنشئ مستخدمًا باستخدام التنسيق التالي:
mysql4<subdomain>_<username>(انظر أعلاه). يجب أن تكون كلمة المرور بتنسيق double SHA1. على سبيل المثال:أو إذا كنت تريد استخدام ملف تعريف مخصّص لهذا المستخدم:
CREATE USER mysql4foobar_team1 IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$';حيث إن
CREATE USER mysql4foobar_team1 IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$' SETTINGS PROFILE 'my_custom_profile';
my_custom_profileهو اسم ملف التعريف الذي أنشأته سابقًا.
-
امنح المستخدم الجديد الأذونات اللازمة للتعامل مع الجداول أو قواعد البيانات المطلوبة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد منح حق الوصول إلى
system.query_logفقط:
GRANT SELECT ON system.query_log TO mysql4foobar_team1;
- استخدم المستخدم الذي أنشأته للاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك عبر واجهة MySQL.
إذا أنشأت مستخدم MySQL جديدًا وظهر لك الخطأ التالي أثناء الاتصال عبر عميل MySQL CLI:
Troubleshooting تعدد مستخدمي MySQL في ClickHouse Cloud
في هذه الحالة، تأكد من أن اسم المستخدم يتبع صيغة
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 54
mysql4<subdomain>_<username>، كما هو موضح (أعلاه).
أضِف الإعداد mysql_port إلى ملف إعدادات الخادم. على سبيل المثال، يمكنك تحديد المنفذ في ملف XML جديد داخل المجلد
تمكين واجهة MySQL في ClickHouse المُدار ذاتيًا
config.d/ folder:
شغّل خادم ClickHouse وابحث عن رسالة في السجل مشابهة لما يلي، تشير إلى الاستماع إلى بروتوكول التوافق مع MySQL:
<clickhouse>
<mysql_port>9004</mysql_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Listening for MySQL compatibility protocol: 127.0.0.1:9004
يوضح الأمر التالي كيفية ربط عميل MySQL
ربط MySQL بـ ClickHouse
mysql بـ ClickHouse:
مثال:
mysql --protocol tcp -h [hostname] -u [username] -P [port_number] [database_name]
الناتج عند نجاح الاتصال:
$ mysql --protocol tcp -h 127.0.0.1 -u default -P 9004 default
لضمان التوافق مع جميع عملاء MySQL، يُوصى بتحديد كلمة مرور المستخدم باستخدام double SHA1 في ملف الإعدادات. إذا حُدِّدت كلمة مرور المستخدم باستخدام SHA256، فلن تتمكن بعض البرامج العميلة من المصادقة (mysqljs والإصدارات القديمة من أداة سطر الأوامر MySQL وMariaDB). القيود:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 20.2.1.1-ClickHouse
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Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
- الاستعلامات المُعدّة مسبقًا غير مدعومة
- تُرسَل بعض أنواع البيانات على هيئة سلاسل نصية
KILL QUERY connection_id (تُستبدل بـ
KILL QUERY WHERE query_id = connection_id أثناء المعالجة). على سبيل المثال:
$ mysql --protocol tcp -h mysql_server -P 9004 default -u default --password=123 -e "KILL QUERY 123456;"