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الرمز: 279. DB::NetException: فشلت جميع محاولات الاتصال.

المشكلة تتيح دالة الجدول remote() or remoteSecure() الوصول إلى جدول بعيد من عقدة ClickHouse أخرى. عند استخدام هذه الدوال على عقدة يفصلها عن العقدة البعيدة زمن استجابة يزيد على 100 مللي ثانية، فمن الشائع مواجهة خطأ انتهاء المهلة. على سبيل المثال:
حلّ بديل لزيادة انتهاء مهلة الاتصال، اضبط connect_timeout_with_failover_secure_ms على قيمة أعلى (مثل ثانية واحدة) بدلًا من القيمة الافتراضية البالغة 100 مللي ثانية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦