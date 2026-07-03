المشكلة تتيح دالة الجدول
الرمز: 279. DB::NetException: فشلت جميع محاولات الاتصال.
remote() or
remoteSecure() الوصول إلى جدول بعيد من عقدة ClickHouse أخرى.
عند استخدام هذه الدوال على عقدة يفصلها عن العقدة البعيدة زمن استجابة يزيد على 100 مللي ثانية، فمن الشائع مواجهة خطأ انتهاء المهلة.
على سبيل المثال:
حلّ بديل لزيادة انتهاء مهلة الاتصال، اضبط
4776d4bd8190 :) SELECT * FROM remoteSecure('HOSTNAME.us-east-2.aws.clickhouse.cloud', DATABASE, TABLE, 'USER', 'USER_PASSWORD')
SELECT *
FROM remoteSecure('HOSTNAME.us-east-2.aws.clickhouse.cloud', DATABASE, TABLE, 'USER', 'USER_PASSWORD')
Query id: 2bd6ddd0-66d9-4d19-830f-87e3cec3724b
0 rows in set. Elapsed: 1.213 sec.
Received exception from server (version 22.6.9):
Code: 519. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::NetException. DB::NetException: All attempts to get table structure failed. Log:
Code: 279. DB::NetException: All connection tries failed. Log:
Code: 209. DB::NetException: Timeout: connect timed out: 18.218.245.169:9440 (hc7d963h1t.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440, connection timeout 100 ms). (SOCKET_TIMEOUT) (version 22.6.9.11 (official build))
Code: 209. DB::NetException: Timeout: connect timed out: 18.218.245.169:9440 (hc7d963h1t.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440, connection timeout 100 ms). (SOCKET_TIMEOUT) (version 22.6.9.11 (official build))
Code: 209. DB::NetException: Timeout: connect timed out: 18.218.245.169:9440 (hc7d963h1t.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440, connection timeout 100 ms). (SOCKET_TIMEOUT) (version 22.6.9.11 (official build))
. (ALL_CONNECTION_TRIES_FAILED) (version 22.6.9.11 (official build))
. (NO_REMOTE_SHARD_AVAILABLE)
connect_timeout_with_failover_secure_ms على قيمة أعلى (مثل ثانية واحدة) بدلًا من القيمة الافتراضية البالغة 100 مللي ثانية.
4776d4bd8190 :) SELECT * FROM remoteSecure('HOSTNAME.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440', DATABASE, TABLE, 'USER', 'USER_PASSWORD') SETTINGS connect_timeout_with_failover_secure_ms = 1000
SELECT *
FROM remoteSecure('HOSTNAME.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440', DATABASE, TABLE, 'USER', 'USER_PASSWORD')
SETTINGS connect_timeout_with_failover_secure_ms = 1000
Query id: 8e2f4d41-307b-4e61-abb8-809190023247
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 2.403 sec.