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عند مواجهة مشكلات في الذاكرة أو حدوث تسرّب للذاكرة، يفيدك معرفة أي الاستعلامات والموارد تستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة. ستجد أدناه استعلامات يمكن أن تساعدك على استكشاف مشكلات الذاكرة وإصلاحها، وذلك بتحديد الاستعلامات وقواعد البيانات والجداول التي يمكن تحسينها:

اعرض العمليات الجارية حاليًا حسب ذروة استخدام الذاكرة

عرض مقاييس استخدام الذاكرة

اعرض الجداول حسب استخدام الذاكرة الحالي

عرض إجمالي الذاكرة المستخدمة بواسطة عمليات الدمج

عرض إجمالي الذاكرة المستخدمة للعمليات الجارية حاليًا

عرض إجمالي الذاكرة المستخدمة بواسطة القواميس

عرض إجمالي الذاكرة التي تستخدمها المفاتيح الأساسية ودقة الفهرس

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦