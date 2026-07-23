أفضل وقت للتفكير في تحسين الأداء هو عند إعداد مخطط البيانات قبل إدخال البيانات إلى ClickHouse لأول مرة. لكن لنكن صريحين؛ من الصعب التنبؤ بمدى نمو بياناتك أو بأنواع الاستعلامات التي ستُنفَّذ. إذا كان لديك عملية نشر قائمة تتضمن بضعة استعلامات تريد تحسينها، فإن الخطوة الأولى هي فهم أداء تلك الاستعلامات ولماذا يُنفَّذ بعضها خلال بضع ميلي ثانية بينما يستغرق بعضها الآخر وقتًا أطول. يوفر ClickHouse مجموعة غنية من الأدوات التي تساعدك على فهم كيفية تنفيذ استعلامك والموارد المستهلكة أثناء التنفيذ. في هذا القسم، سنستعرض هذه الأدوات وكيفية استخدامها.
فهم أداء الاستعلامات
لفهم أداء الاستعلام، لنلقِ نظرة على ما يحدث في ClickHouse عند تنفيذ استعلام. الجزء التالي مُبسَّط عمدًا ويتجاوز بعض التفاصيل؛ فالفكرة هنا ليست إغراقك بالتفاصيل، بل إطلاعك سريعًا على المفاهيم الأساسية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك قراءة محلل الاستعلام. من منظور عام جدًا، عندما ينفذ ClickHouse استعلامًا، يحدث ما يلي:
اعتبارات عامة
- تحليل الاستعلام وفهمه
- تحسين الاستعلام
- تنفيذ خط الاستعلام
- المعالجة النهائية
سنستخدم مثالًا واقعيًا لتوضيح كيفية تناولنا لأداء الاستعلامات. لنستخدم مجموعة بيانات NYC Taxi، التي تتضمن بيانات رحلات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك. سنبدأ أولًا بإدخال مجموعة بيانات NYC Taxi من دون أي تحسينات. فيما يلي الأمر لإنشاء الجدول وإدراج البيانات من حاوية S3. لاحظ أننا نستنتج المخطط من البيانات عمدًا، وهذا ليس مُحسّنًا.
مجموعة البيانات
لنلقِ نظرة على مخطط الجدول التي استُنتجت تلقائيًا من البيانات.
-- Create table with inferred schema
CREATE TABLE trips_small_inferred
ORDER BY () EMPTY
AS SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/clickhouse-academy/nyc_taxi_2009-2010.parquet');
-- Insert data into table with inferred schema
INSERT INTO trips_small_inferred
SELECT *
FROM s3Cluster
('default','https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/clickhouse-academy/nyc_taxi_2009-2010.parquet');
--- Display inferred table schema
SHOW CREATE TABLE trips_small_inferred
Query id: d97361fd-c050-478e-b831-369469f0784d
CREATE TABLE nyc_taxi.trips_small_inferred
(
`vendor_id` Nullable(String),
`pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`passenger_count` Nullable(Int64),
`trip_distance` Nullable(Float64),
`ratecode_id` Nullable(String),
`pickup_location_id` Nullable(String),
`dropoff_location_id` Nullable(String),
`payment_type` Nullable(Int64),
`fare_amount` Nullable(Float64),
`extra` Nullable(Float64),
`mta_tax` Nullable(Float64),
`tip_amount` Nullable(Float64),
`tolls_amount` Nullable(Float64),
`total_amount` Nullable(Float64)
)
ORDER BY tuple()
حدِّد الاستعلامات البطيئة
يجمع ClickHouse تلقائيًا معلومات عن كل استعلام مُنفَّذ ويسجّلها في سجلات الاستعلامات. وتُخزَّن هذه البيانات في الجدول
سجلات الاستعلامات
system.query_log.
لكل استعلام مُنفَّذ، يسجّل ClickHouse إحصاءات مثل وقت تنفيذ الاستعلام، وعدد الصفوف المقروءة، واستخدام الموارد مثل CPU، واستخدام الذاكرة، وعدد مرات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.
لذلك، يُعَدّ سجل الاستعلام نقطة انطلاق جيدة عند التحقيق في الاستعلامات البطيئة. ويمكنك بسهولة رصد الاستعلامات التي تستغرق وقتًا طويلًا في التنفيذ وعرض معلومات استخدام الموارد لكل منها.
لنحدّد أطول خمسة استعلامات تشغيلًا في مجموعة بيانات سيارات الأجرة في NYC.
-- Find top 5 long running queries from nyc_taxi database in the last 1 hour
SELECT
type,
event_time,
query_duration_ms,
query,
read_rows,
tables
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE has(databases, 'nyc_taxi') AND (event_time >= (now() - toIntervalMinute(60))) AND type='QueryFinish'
ORDER BY query_duration_ms DESC
LIMIT 5
FORMAT VERTICAL
يشير الحقل
Query id: e3d48c9f-32bb-49a4-8303-080f59ed1835
Row 1:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-11-27 11:12:36
query_duration_ms: 2967
query: WITH
dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime) as trip_time,
trip_distance / trip_time * 3600 AS speed_mph
SELECT
quantiles(0.5, 0.75, 0.9, 0.99)(trip_distance)
FROM
nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE
speed_mph > 30
FORMAT JSON
read_rows: 329044175
tables: ['nyc_taxi.trips_small_inferred']
Row 2:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-11-27 11:11:33
query_duration_ms: 2026
query: SELECT
payment_type,
COUNT() AS trip_count,
formatReadableQuantity(SUM(trip_distance)) AS total_distance,
AVG(total_amount) AS total_amount_avg,
AVG(tip_amount) AS tip_amount_avg
FROM
nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE
pickup_datetime >= '2009-01-01' AND pickup_datetime < '2009-04-01'
GROUP BY
payment_type
ORDER BY
trip_count DESC;
read_rows: 329044175
tables: ['nyc_taxi.trips_small_inferred']
Row 3:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-11-27 11:12:17
query_duration_ms: 1860
query: SELECT
avg(dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime))
FROM nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE passenger_count = 1 or passenger_count = 2
FORMAT JSON
read_rows: 329044175
tables: ['nyc_taxi.trips_small_inferred']
Row 4:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-11-27 11:12:31
query_duration_ms: 690
query: SELECT avg(total_amount) FROM nyc_taxi.trips_small_inferred WHERE trip_distance > 5
FORMAT JSON
read_rows: 329044175
tables: ['nyc_taxi.trips_small_inferred']
Row 5:
──────
type: QueryFinish
event_time: 2024-11-27 11:12:44
query_duration_ms: 634
query: SELECT
vendor_id,
avg(total_amount),
avg(trip_distance),
FROM
nyc_taxi.trips_small_inferred
GROUP BY vendor_id
ORDER BY 1 DESC
FORMAT JSON
read_rows: 329044175
tables: ['nyc_taxi.trips_small_inferred']
query_duration_ms إلى المدة التي استغرقها تنفيذ ذلك الاستعلام المحدد. وبالنظر إلى النتائج في سجلات الاستعلامات، يمكننا أن نرى أن الاستعلام الأول يستغرق 2967ms للتنفيذ، وهو ما يمكن تحسينه.
قد ترغب أيضًا في معرفة الاستعلامات التي تُحمّل النظام أكثر من غيرها، وذلك من خلال فحص الاستعلام الذي يستهلك أكبر قدر من الذاكرة أو CPU.
لنعزل الاستعلامات طويلة التشغيل التي عثرنا عليها ونعِد تشغيلها بضع مرات لفهم زمن الاستجابة. في هذه المرحلة، من الضروري تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات عبر ضبط الإعداد
-- Top queries by memory usage
SELECT
type,
event_time,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
(ProfileEvents['CachedReadBufferReadFromCacheMicroseconds']) / 1000000 AS FromCacheSeconds,
(ProfileEvents['CachedReadBufferReadFromSourceMicroseconds']) / 1000000 AS FromSourceSeconds,
normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE has(databases, 'nyc_taxi') AND (type='QueryFinish') AND ((event_time >= (now() - toIntervalDay(2))) AND (event_time <= now())) AND (user NOT ILIKE '%internal%')
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 30
enable_filesystem_cache على 0 لتحسين إمكانية تكرار النتائج.
-- Disable filesystem cache
set enable_filesystem_cache = 0;
-- Run query 1
WITH
dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime) as trip_time,
trip_distance / trip_time * 3600 AS speed_mph
SELECT
quantiles(0.5, 0.75, 0.9, 0.99)(trip_distance)
FROM
nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE
speed_mph > 30
FORMAT JSON
----
1 row in set. Elapsed: 1.699 sec. Processed 329.04 million rows, 8.88 GB (193.72 million rows/s., 5.23 GB/s.)
Peak memory usage: 440.24 MiB.
-- Run query 2
SELECT
payment_type,
COUNT() AS trip_count,
formatReadableQuantity(SUM(trip_distance)) AS total_distance,
AVG(total_amount) AS total_amount_avg,
AVG(tip_amount) AS tip_amount_avg
FROM
nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE
pickup_datetime >= '2009-01-01' AND pickup_datetime < '2009-04-01'
GROUP BY
payment_type
ORDER BY
trip_count DESC;
---
4 rows in set. Elapsed: 1.419 sec. Processed 329.04 million rows, 5.72 GB (231.86 million rows/s., 4.03 GB/s.)
Peak memory usage: 546.75 MiB.
-- Run query 3
SELECT
avg(dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime))
FROM nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE passenger_count = 1 or passenger_count = 2
FORMAT JSON
---
لنلخّص ذلك في الجدول لتسهيل القراءة.
1 row in set. Elapsed: 1.414 sec. Processed 329.04 million rows, 8.88 GB (232.63 million rows/s., 6.28 GB/s.)
Peak memory usage: 451.53 MiB.
لنفهم بصورة أوضح قليلًا ما الذي تحققه هذه الاستعلامات.
|الاسم
|الوقت المنقضي
|الصفوف المُعالجة
|ذروة الذاكرة
|الاستعلام 1
|1.699 ث
|329.04 مليون
|440.24 MiB
|الاستعلام 2
|1.419 ث
|329.04 مليون
|546.75 MiB
|الاستعلام 3
|1.414 ث
|329.04 مليون
|451.53 MiB
- يحسب الاستعلام 1 توزيع المسافات للرحلات التي يزيد متوسط سرعتها على 30 ميلًا في الساعة.
- يعثر الاستعلام 2 على عدد الرحلات ومتوسط تكلفتها أسبوعيًا.
- يحسب الاستعلام 3 متوسط مدة كل رحلة في مجموعة البيانات.
-- Count number of rows in table
SELECT count()
FROM nyc_taxi.trips_small_inferred
يحتوي الجدول على 329.04 مليون صف، لذلك ينفّذ كل استعلام مسحًا كاملًا للجدول.
Query id: 733372c5-deaf-4719-94e3-261540933b23
┌───count()─┐
1. │ 329044175 │ -- 329.04 million
└───────────┘
بعد أن أصبح لدينا بعض الاستعلامات طويلة الأمد، دعنا نفهم كيفية تنفيذها. لهذا الغرض، يدعم ClickHouse أمر EXPLAIN. وهو أداة بالغة الفائدة تتيح عرضًا تفصيليًا دقيقًا لجميع مراحل تنفيذ الاستعلام دون تشغيله فعليًا. وعلى الرغم من أن استيعابه قد يكون أمرًا مرهقًا لغير المتخصصين في ClickHouse، إلا أنه يظل أداةً لا غنى عنها للحصول على رؤية معمّقة حول كيفية تنفيذ استعلامك. تتضمن الوثائق دليلاً تفصيلياً حول ماهية عبارة EXPLAIN وكيفية استخدامها لتحليل تنفيذ الاستعلامات. وعوضاً عن تكرار ما ورد في هذا الدليل، سنركز على بعض الأوامر التي تساعد في تحديد نقاط الاختناق في أداء تنفيذ الاستعلامات. شرح الفهارس = 1 لنبدأ بـ EXPLAIN indexes = 1 لفحص خطة الاستعلام. خطة الاستعلام عبارة عن شجرة توضح كيفية تنفيذ الاستعلام، ويمكنك من خلالها معرفة الترتيب الذي ستُنفَّذ به بنود الاستعلام. وتُقرأ خطة الاستعلام التي تُعيدها عبارة EXPLAIN من الأسفل إلى الأعلى. لنجرّب استخدام أول استعلام من استعلاماتنا طويلة التشغيل.
جملة Explain
EXPLAIN indexes = 1
WITH
dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime) AS trip_time,
(trip_distance / trip_time) * 3600 AS speed_mph
SELECT quantiles(0.5, 0.75, 0.9, 0.99)(trip_distance)
FROM nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE speed_mph > 30
المخرجات واضحة ومباشرة. يبدأ الاستعلام بقراءة البيانات من جدول
Query id: f35c412a-edda-4089-914b-fa1622d69868
┌─explain─────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Projection + Before ORDER BY)) │
2. │ Aggregating │
3. │ Expression (Before GROUP BY) │
4. │ Filter (WHERE) │
5. │ ReadFromMergeTree (nyc_taxi.trips_small_inferred) │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
nyc_taxi.trips_small_inferred، ثم يُطبَّق شرط WHERE لتصفية الصفوف استناداً إلى القيم المحسوبة. بعد ذلك، تُهيَّأ البيانات المصفَّاة للتجميع وتُحسَب الكوانتيلات. وأخيراً، تُرتَّب النتائج وتُعرَض.
يمكننا هنا ملاحظة أنه لم يُستخدم أي مفتاح أساسي، وهذا أمر متوقع إذ لم نُعرِّف أيًّا منها عند إنشاء الجدول. ونتيجةً لذلك، يُجري ClickHouse فحصًا كاملًا للجدول لتنفيذ الاستعلام.
شرح خط المعالجة
يعرض EXPLAIN Pipeline استراتيجية التنفيذ الفعلية للاستعلام، ومن خلاله يمكنك معرفة كيف نفّذ ClickHouse فعليًا خطة الاستعلام العامة التي استعرضناها سابقًا.
EXPLAIN PIPELINE
WITH
dateDiff('s', pickup_datetime, dropoff_datetime) AS trip_time,
(trip_distance / trip_time) * 3600 AS speed_mph
SELECT quantiles(0.5, 0.75, 0.9, 0.99)(trip_distance)
FROM nyc_taxi.trips_small_inferred
WHERE speed_mph > 30
يمكننا هنا ملاحظة عدد الخيوط المستخدمة لتنفيذ الاستعلام: 59 خيطًا، مما يشير إلى درجة عالية من التوازي. يُسرّع هذا من تنفيذ الاستعلام الذي كان سيستغرق وقتًا أطول على جهاز بموارد أقل. ويمكن لعدد الخيوط العاملة بالتوازي أن يُفسّر الحجم الكبير من الذاكرة التي يستهلكها الاستعلام. من الناحية المثالية، ينبغي أن تتبع الأسلوب ذاته في التحقيق مع جميع الاستعلامات البطيئة، للكشف عن خطط الاستعلام المعقدة غير الضرورية وفهم عدد الصفوف التي يقرأها كل استعلام والموارد التي يستهلكها.
Query id: c7e11e7b-d970-4e35-936c-ecfc24e3b879
┌─explain─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ (Expression) │
2. │ ExpressionTransform × 59 │
3. │ (Aggregating) │
4. │ Resize 59 → 59 │
5. │ AggregatingTransform × 59 │
6. │ StrictResize 59 → 59 │
7. │ (Expression) │
8. │ ExpressionTransform × 59 │
9. │ (Filter) │
10. │ FilterTransform × 59 │
11. │ (ReadFromMergeTree) │
12. │ MergeTreeSelect(pool: PrefetchedReadPool, algorithm: Thread) × 59 0 → 1 │
قد يكون من الصعب تحديد الاستعلامات التي تسبّب مشكلات في بيئة الإنتاج، إذ يُحتمل أن يكون هناك عدد كبير من الاستعلامات التي تُنفَّذ في أي لحظة على عملية نشر ClickHouse لديك. إذا كنت تعرف أي مستخدم أو قاعدة بيانات أو جداول تواجه مشكلات، فيمكنك استخدام الحقول
المنهجية
user أو
tables أو
databases من
system.query_logs لتضييق نطاق البحث.
بمجرد تحديد الاستعلامات التي تريد تحسينها، يمكنك البدء في العمل عليها. ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المطورون في هذه المرحلة تغيير عدة أشياء في الوقت نفسه وإجراء تجارب مخصّصة، ما ينتهي غالبًا إلى نتائج متباينة، والأهم من ذلك، من دون فهم واضح لما جعل الاستعلام أسرع.
يتطلب تحسين الاستعلامات منهجية منظَّمة. لا أتحدث هنا عن قياس أداء متقدم، بل إن وجود عملية بسيطة لفهم كيفية تأثير تغييراتك في أداء الاستعلامات يمكن أن يحقق فائدة كبيرة.
ابدأ بتحديد الاستعلامات البطيئة من سجلات الاستعلامات، ثم افحص التحسينات المحتملة كلًّا على حدة. وعند اختبار الاستعلام، تأكد من تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.
يستفيد ClickHouse من التخزين المؤقت لتسريع أداء الاستعلامات في مراحل مختلفة. وهذا جيد لأداء الاستعلامات، لكنه أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها قد يُخفي اختناقات I/O المحتملة أو مخطط جدول غير مناسب. لهذا السبب، أقترح إيقاف ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات أثناء الاختبار. وتأكد من إبقائها مفعّلة في بيئة الإنتاج.بمجرد تحديد التحسينات المحتملة، يُوصى بتنفيذها واحدًا تلو الآخر لتتبّع كيفية تأثيرها في الأداء بشكل أفضل. يوجد أدناه مخطط يصف النهج العام. أخيرًا، انتبه إلى القيم الشاذة؛ فمن الشائع أن يعمل الاستعلام ببطء، إما لأن مستخدمًا نفّذ استعلامًا مكلّفًا مخصّصًا أو لأن النظام كان تحت ضغط لسبب آخر. يمكنك التجميع حسب الحقل normalized_query_hash لتحديد الاستعلامات المكلفة التي تُنفَّذ بانتظام. وغالبًا ما تكون هذه هي الاستعلامات التي ينبغي لك التحقيق فيها.
الآن بعد أن أصبح لدينا إطار عمل نختبر به، يمكننا البدء في التحسين. أفضل نقطة بداية هي النظر في كيفية تخزين البيانات. وكما هو الحال في أي قاعدة بيانات، فكلما قلّت البيانات التي نقرأها، زادت سرعة تنفيذ الاستعلام. اعتمادًا على كيفية إدخال بياناتك، ربما تكون قد استفدت من إمكانات ClickHouse لاستنتاج المخطط الخاص بالجدول استنادًا إلى البيانات المُدخلة. ورغم أن هذا عملي جدًا للبدء، إذا كنت تريد تحسين أداء الاستعلام، فستحتاج إلى مراجعة مخطط البيانات بحيث يلائم حالة الاستخدام لديك على أفضل وجه.
التحسين الأساسي
كما هو موضح في وثائق أفضل الممارسات، تجنّب استخدام الأعمدة من النوع Nullable كلما أمكن. قد يبدو استخدامها بكثرة مغريًا لأنها تجعل آلية إدخال البيانات أكثر مرونة، لكنها تؤثر سلبًا في الأداء، إذ يجب معالجة عمود إضافي في كل مرة. ويمكن بسهولة، عبر تشغيل استعلام SQL يحسب الصفوف التي تحتوي على قيمة NULL، تحديد الأعمدة في جداولك التي تحتاج فعلًا إلى قيمة Nullable.
Nullable
-- Find non-null values columns
SELECT
countIf(vendor_id IS NULL) AS vendor_id_nulls,
countIf(pickup_datetime IS NULL) AS pickup_datetime_nulls,
countIf(dropoff_datetime IS NULL) AS dropoff_datetime_nulls,
countIf(passenger_count IS NULL) AS passenger_count_nulls,
countIf(trip_distance IS NULL) AS trip_distance_nulls,
countIf(fare_amount IS NULL) AS fare_amount_nulls,
countIf(mta_tax IS NULL) AS mta_tax_nulls,
countIf(tip_amount IS NULL) AS tip_amount_nulls,
countIf(tolls_amount IS NULL) AS tolls_amount_nulls,
countIf(total_amount IS NULL) AS total_amount_nulls,
countIf(payment_type IS NULL) AS payment_type_nulls,
countIf(pickup_location_id IS NULL) AS pickup_location_id_nulls,
countIf(dropoff_location_id IS NULL) AS dropoff_location_id_nulls
FROM trips_small_inferred
FORMAT VERTICAL
لدينا عمودان فقط يحتويان على قيم
Query id: 4a70fc5b-2501-41c8-813c-45ce241d85ae
Row 1:
──────
vendor_id_nulls: 0
pickup_datetime_nulls: 0
dropoff_datetime_nulls: 0
passenger_count_nulls: 0
trip_distance_nulls: 0
fare_amount_nulls: 0
mta_tax_nulls: 137946731
tip_amount_nulls: 0
tolls_amount_nulls: 0
total_amount_nulls: 0
payment_type_nulls: 69305
pickup_location_id_nulls: 0
dropoff_location_id_nulls: 0
NULL:
mta_tax و
payment_type. ولا ينبغي أن تستخدم بقية الحقول عمودًا من النوع
Nullable.
من التحسينات السهلة التي يمكن تطبيقها على
انخفاض التعددية
Strings تحقيق أقصى استفادة من نوع البيانات LowCardinality. وكما هو موضح في الوثائق الخاصة بـ low cardinality، يطبّق ClickHouse ترميز القاموس على أعمدة LowCardinality، مما يعزّز أداء الاستعلامات بشكل ملحوظ.
ومن القواعد العملية البسيطة لتحديد الأعمدة المناسبة لـ LowCardinality أن أي عمود يحتوي على أقل من 10,000 قيمة فريدة يُعد مرشحًا مثاليًا.
يمكنك استخدام استعلام SQL التالي للعثور على الأعمدة ذات العدد المنخفض من القيم الفريدة.
-- Identify low cardinality columns
SELECT
uniq(ratecode_id),
uniq(pickup_location_id),
uniq(dropoff_location_id),
uniq(vendor_id)
FROM trips_small_inferred
FORMAT VERTICAL
نظرًا لانخفاض عدد القيم المميّزة، تُعدّ هذه الأعمدة الأربعة،
Query id: d502c6a1-c9bc-4415-9d86-5de74dd6d932
Row 1:
──────
uniq(ratecode_id): 6
uniq(pickup_location_id): 260
uniq(dropoff_location_id): 260
uniq(vendor_id): 3
ratecode_id و
pickup_location_id و
dropoff_location_id و
vendor_id، مرشّحةً جيدةً لاستخدام نوع الحقل LowCardinality.
يدعم ClickHouse عددًا كبيرًا من أنواع البيانات. احرص على اختيار أصغر نوع بيانات ممكن يناسب حالة الاستخدام لديك لتحسين الأداء وتقليل مساحة تخزين بياناتك على القرص. بالنسبة إلى الأرقام، يمكنك التحقق من القيم الدنيا والعليا في مجموعة البيانات لديك لمعرفة ما إذا كانت قيمة الدقة الحالية تعكس الواقع الفعلي لمجموعة البيانات.
حسّن نوع البيانات
-- Find min/max values for the payment_type field
SELECT
min(payment_type),max(payment_type),
min(passenger_count), max(passenger_count)
FROM trips_small_inferred
بالنسبة إلى التواريخ، ينبغي أن تختار دقةً تتناسب مع مجموعة بياناتك وتلائم الاستعلامات التي تخطط لتشغيلها على أفضل وجه.
Query id: 4306a8e1-2a9c-4b06-97b4-4d902d2233eb
┌─min(payment_type)─┬─max(payment_type)─┐
1. │ 1 │ 4 │
└───────────────────┴───────────────────┘
لنُنشئ جدولًا جديدًا لاستخدام البنية المُحسَّنة وإعادة إدخال البيانات.
طبّق التحسينات
نعيد تشغيل الاستعلامات باستخدام الجدول الجديد للتحقق من التحسن.
-- Create table with optimized data
CREATE TABLE trips_small_no_pk
(
`vendor_id` LowCardinality(String),
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float32,
`ratecode_id` LowCardinality(String),
`pickup_location_id` LowCardinality(String),
`dropoff_location_id` LowCardinality(String),
`payment_type` Nullable(UInt8),
`fare_amount` Decimal32(2),
`extra` Decimal32(2),
`mta_tax` Nullable(Decimal32(2)),
`tip_amount` Decimal32(2),
`tolls_amount` Decimal32(2),
`total_amount` Decimal32(2)
)
ORDER BY tuple();
-- Insert the data
INSERT INTO trips_small_no_pk SELECT * FROM trips_small_inferred
نلاحظ بعض التحسن في كلٍّ من وقت الاستعلام واستخدام الذاكرة. وبفضل تحسين بنية البيانات، ينخفض الحجم الإجمالي للبيانات التي تمثلها، مما يؤدي إلى تحسين استهلاك الذاكرة وتقليل وقت المعالجة. لنتحقق من حجم الجداول لمعرفة الفرق.
|الاسم
|التشغيل 1 - الزمن المنقضي
|الزمن المنقضي
|الصفوف المُعالجة
|ذروة الذاكرة
|الاستعلام 1
|1.699 sec
|1.353 sec
|329.04 million
|337.12 MiB
|الاستعلام 2
|1.419 sec
|1.171 sec
|329.04 million
|531.09 MiB
|الاستعلام 3
|1.414 sec
|1.188 sec
|329.04 million
|265.05 MiB
SELECT
`table`,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes) AS size) AS compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes) AS usize) AS uncompressed,
sum(rows) AS rows
FROM system.parts
WHERE (active = 1) AND ((`table` = 'trips_small_no_pk') OR (`table` = 'trips_small_inferred'))
GROUP BY
database,
`table`
ORDER BY size DESC
الجدول الجديد أصغر بكثير من الجدول السابق. نلاحظ انخفاضًا بنحو 34% في مساحة القرص الخاصة بالجدول (7.38 GiB مقابل 4.89 GiB).
Query id: 72b5eb1c-ff33-4fdb-9d29-dd076ac6f532
┌─table────────────────┬─compressed─┬─uncompressed─┬──────rows─┐
1. │ trips_small_inferred │ 7.38 GiB │ 37.41 GiB │ 329044175 │
2. │ trips_small_no_pk │ 4.89 GiB │ 15.31 GiB │ 329044175 │
└──────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘
تعمل المفاتيح الأساسية في ClickHouse بطريقة تختلف عن معظم أنظمة قواعد البيانات التقليدية. ففي تلك الأنظمة، تفرض المفاتيح الأساسية التفرّد وسلامة البيانات. وأي محاولة لإدراج قيم مكررة للمفتاح الأساسي تُرفض، وعادةً ما يُنشأ فهرس يعتمد على B-tree أو hash لإجراء بحث سريع. أما في ClickHouse، فإن الغرض من المفتاح الأساسي مختلف؛ فهو لا يفرض التفرّد ولا يسهم في سلامة البيانات. وبدلاً من ذلك، صُمم لتحسين أداء الاستعلامات. ويحدد المفتاح الأساسي الترتيب الذي تُخزَّن به البيانات على القرص، ويُنفَّذ على شكل فهرس متناثر يخزّن مؤشرات إلى الصف الأول من كل حبيبة.
أهمية المفاتيح الأساسية
الحبيبات في ClickHouse هي أصغر وحدات البيانات التي تُقرأ أثناء تنفيذ الاستعلام. وتحتوي على عدد أقصى ثابت من الصفوف، يحدده
ويُعد اختيار مجموعة مناسبة من المفاتيح الأساسية أمرًا مهمًا للأداء، بل ومن الشائع أيضًا تخزين البيانات نفسها في جداول مختلفة واستخدام مجموعات مختلفة من المفاتيح الأساسية لتسريع مجموعة معينة من الاستعلامات.
وتتيح لك خيارات أخرى يدعمها ClickHouse، مثل Projection أو العرض المادي، استخدام مجموعة مختلفة من المفاتيح الأساسية للبيانات نفسها. وسيتناول الجزء الثاني من سلسلة المدوّنة هذه ذلك بمزيد من التفصيل.
index_granularity، وتبلغ قيمته الافتراضية 8192 صفًا. وتُخزَّن الحبيبات بشكل متجاور وتُرتَّب بحسب المفتاح الأساسي.
يُعد اختيار المجموعة المناسبة من المفاتيح الأساسية موضوعًا معقدًا، وقد يتطلب بعض الموازنة والتجريب للوصول إلى أفضل تركيبة. في الوقت الحالي، سنتبع هذه الممارسات البسيطة:
اختر المفاتيح الأساسية
- استخدم الحقول التي يجري التصفية بناءً عليها في معظم الاستعلامات
- اختر الأعمدة ذات عدد القيم المميزة الأقل أولًا
- ضع في اعتبارك تضمين مكوّن زمني في مفتاحك الأساسي، لأن التصفية حسب الوقت في مجموعة بيانات تحتوي على طابع زمني أمر شائع جدًا.
passenger_count و
pickup_datetime و
dropoff_datetime.
عدد القيم المميزة للحقل passenger_count صغير (24 قيمة فريدة)، كما يُستخدم في استعلاماتنا البطيئة. ونضيف أيضًا حقول الطابع الزمني (
pickup_datetime و
dropoff_datetime) لأنها تُستخدم كثيرًا في التصفية.
أنشئ جدولًا جديدًا بهذه المفاتيح الأساسية، ثم أعد إدخال البيانات.
ثم نُعيد تنفيذ استعلاماتنا. ونجمع نتائج التجارب الثلاث لرؤية التحسينات في الزمن المنقضي، والصفوف المعالجة، واستهلاك الذاكرة.
CREATE TABLE trips_small_pk
(
`vendor_id` UInt8,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_datetime` DateTime,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float32,
`ratecode_id` LowCardinality(String),
`pickup_location_id` UInt16,
`dropoff_location_id` UInt16,
`payment_type` Nullable(UInt8),
`fare_amount` Decimal32(2),
`extra` Decimal32(2),
`mta_tax` Nullable(Decimal32(2)),
`tip_amount` Decimal32(2),
`tolls_amount` Decimal32(2),
`total_amount` Decimal32(2)
)
PRIMARY KEY (passenger_count, pickup_datetime, dropoff_datetime);
-- Insert the data
INSERT INTO trips_small_pk SELECT * FROM trips_small_inferred
|الاستعلام 1
|التشغيل 1
|التشغيل 2
|التشغيل 3
|الزمن المنقضي
|1.699 sec
|1.353 sec
|0.765 sec
|الصفوف المعالجة
|329.04 مليون
|329.04 مليون
|329.04 مليون
|ذروة الذاكرة
|440.24 MiB
|337.12 MiB
|444.19 MiB
|الاستعلام 2
|التشغيل 1
|التشغيل 2
|التشغيل 3
|الزمن المنقضي
|1.419 sec
|1.171 sec
|0.248 sec
|الصفوف المعالجة
|329.04 مليون
|329.04 مليون
|41.46 مليون
|ذروة الذاكرة
|546.75 MiB
|531.09 MiB
|173.50 MiB
|الاستعلام 3
|التنفيذ 1
|التنفيذ 2
|التنفيذ 3
|الزمن المنقضي
|1.414 sec
|1.188 sec
|0.431 sec
|الصفوف المُعالجة
|329.04 million
|329.04 million
|276.99 million
|ذروة الذاكرة
|451.53 MiB
|265.05 MiB
|197.38 MiB
EXPLAIN indexes = 1
SELECT
payment_type,
COUNT() AS trip_count,
formatReadableQuantity(SUM(trip_distance)) AS total_distance,
AVG(total_amount) AS total_amount_avg,
AVG(tip_amount) AS tip_amount_avg
FROM nyc_taxi.trips_small_pk
WHERE (pickup_datetime >= '2009-01-01') AND (pickup_datetime < '2009-04-01')
GROUP BY payment_type
ORDER BY trip_count DESC
بفضل المفتاح الأساسي، لم يُحدَّد إلا جزء فرعي من حبيبات الجدول. وهذا وحده يحسّن أداء الاستعلام بدرجة كبيرة، لأن ClickHouse لا يحتاج إلا إلى معالجة قدر أقل بكثير من البيانات.
Query id: 30116a77-ba86-4e9f-a9a2-a01670ad2e15
┌─explain──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Projection + Before ORDER BY [lifted up part])) │
2. │ Sorting (Sorting for ORDER BY) │
3. │ Expression (Before ORDER BY) │
4. │ Aggregating │
5. │ Expression (Before GROUP BY) │
6. │ Expression │
7. │ ReadFromMergeTree (nyc_taxi.trips_small_pk) │
8. │ Indexes: │
9. │ PrimaryKey │
10. │ Keys: │
11. │ pickup_datetime │
12. │ Condition: and((pickup_datetime in (-Inf, 1238543999]), (pickup_datetime in [1230768000, +Inf))) │
13. │ Parts: 9/9 │
14. │ Granules: 5061/40167 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك على فهم كيفية استقصاء الاستعلامات البطيئة في ClickHouse وكيفية تسريعها. وللتعمق أكثر في هذا الموضوع، يمكنك قراءة المزيد عن محلل الاستعلام والتنميط لفهم كيفية تنفيذ ClickHouse لاستعلامك بصورة أدق. ومع ازدياد إلمامك بخصائص ClickHouse، أوصي بقراءة المزيد عن مفاتيح التقسيم وفهارس تخطي البيانات للتعرّف على تقنيات أكثر تقدمًا يمكنك استخدامها لتسريع استعلاماتك.