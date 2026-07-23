Dynamic، كما يمكن استخدامها في تنسيقات الإدخال/الإخراج RowBinaryWithNamesAndTypes وNative ضمن الإعدادات المقابلة.
يوضح الجدول أدناه كيفية تمثيل كل نوع بيانات بالصيغة الثنائية. يتكون ترميز كل نوع بيانات من 1 بايت يشير إلى النوع، مع بعض المعلومات الإضافية الاختيارية.
يعني
var_uint في الترميز الثنائي أن الحجم مُرمَّز باستخدام ضغط Variable-Length Quantity.
بالنسبة إلى النوع
|نوع بيانات ClickHouse
|الترميز الثنائي
Nothing
0x00
UInt8
0x01
UInt16
0x02
UInt32
0x03
UInt64
0x04
UInt128
0x05
UInt256
0x06
Int8
0x07
Int16
0x08
Int32
0x09
Int64
0x0A
Int128
0x0B
Int256
0x0C
Float32
0x0D
Float64
0x0E
Date
0x0F
Date32
0x10
DateTime
0x11
DateTime(time_zone)
0x12<var_uint_time_zone_name_size><time_zone_name_data>
DateTime64(P)
0x13<uint8_precision>
DateTime64(P, time_zone)
0x14<uint8_precision><var_uint_time_zone_name_size><time_zone_name_data>
String
0x15
FixedString(N)
0x16<var_uint_size>
Enum8
0x17<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><int8_value_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><int8_value_N>
Enum16
0x18<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><int16_little_endian_value_1>...><var_uint_name_size_N><name_data_N><int16_little_endian_value_N>
Decimal32(P, S)
0x19<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal64(P, S)
0x1A<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal128(P, S)
0x1B<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal256(P, S)
0x1C<uint8_precision><uint8_scale>
UUID
0x1D
Array(T)
0x1E<nested_type_encoding>
Tuple(T1, ..., TN)
0x1F<var_uint_number_of_elements><nested_type_encoding_1>...<nested_type_encoding_N>
Tuple(name1 T1, ..., nameN TN)
0x20<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><nested_type_encoding_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><nested_type_encoding_N>
Set
0x21
Interval
0x22<interval_kind> (راجِع الترميز الثنائي لـ Interval kind)
Nullable(T)
0x23<nested_type_encoding>
Function
0x24<var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N><return_type_encoding>
AggregateFunction(function_name(param_1, ..., param_N), arg_T1, ..., arg_TN)
0x25<var_uint_version><var_uint_function_name_size><function_name_data><var_uint_number_of_parameters><param_1>...<param_N><var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N> (راجِع الترميز الثنائي لمعلمات الدالة التجميعية)
LowCardinality(T)
0x26<nested_type_encoding>
Map(K, V)
0x27<key_type_encoding><value_type_encoding>
IPv4
0x28
IPv6
0x29
Variant(T1, ..., TN)
0x2A<var_uint_number_of_variants><variant_type_encoding_1>...<variant_type_encoding_N>
Dynamic(max_types=N)
0x2B<uint8_max_types>
Custom type (
Ring,
Polygon, إلخ)
0x2C<var_uint_type_name_size><type_name_data>
Bool
0x2D
SimpleAggregateFunction(function_name(param_1, ..., param_N), arg_T1, ..., arg_TN)
0x2E<var_uint_function_name_size><function_name_data><var_uint_number_of_parameters><param_1>...<param_N><var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N> (راجِع الترميز الثنائي لمعلمات الدالة التجميعية)
Nested(name1 T1, ..., nameN TN)
0x2F<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><nested_type_encoding_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><nested_type_encoding_N>
JSON(max_dynamic_paths=N, max_dynamic_types=M, path Type, SKIP skip_path, SKIP REGEXP skip_path_regexp)
0x30<uint8_serialization_version><var_int_max_dynamic_paths><uint8_max_dynamic_types><var_uint_number_of_typed_paths><var_uint_path_name_size_1><path_name_data_1><encoded_type_1>...<var_uint_number_of_skip_paths><var_uint_skip_path_size_1><skip_path_data_1>...<var_uint_number_of_skip_path_regexps><var_uint_skip_path_regexp_size_1><skip_path_data_regexp_1>...
BFloat16
0x31
Time
0x32
Time64(P)
0x34<uint8_precision>
QBit(T, N)
0x36<element_type_encoding><var_uint_dimension>
QBit(T, N, stride)
0x37<element_type_encoding><var_uint_dimension><var_uint_stride>
JSON، يشير البايت
uint8_serialization_version إلى إصدار التسلسل. حاليًا يكون هذا الإصدار دائمًا 0، لكنه قد يتغير مستقبلًا إذا أُضيفت معاملات جديدة للنوع
JSON.
بالنسبة إلى النوع
QBit، لا يُستخدم الترميز
0x37 إلا عندما تختلف قيمة
stride عن البعد
N. وعندما يكون
stride == N (بما في ذلك عندما تُكتب المعاملة الثالثة صراحةً، كما في
QBit(Float32, 4, 4)) يُحوَّل النوع إلى الصيغة القياسية ذات المعاملين
QBit(T, N) ويُرمَّز له بالقيمة
0x36 المذكورة أعلاه، بحيث يظل ترميزه الثنائي مطابقًا تمامًا على مستوى البايت لنوع
QBit غير المستخدِم لـ
stride.
يوضح الجدول أدناه كيفية ترميز الفئات المختلفة لنوع البيانات
الترميز الثنائي لفئات Interval
Interval.
|فئة Interval
|الترميز الثنائي
Nanosecond
0x00
Microsecond
0x01
Millisecond
0x02
Second
0x03
Minute
0x04
Hour
0x05
Day
0x06
Week
0x07
Month
0x08
Quarter
0x09
Year
0x1A
يوضح الجدول أدناه كيفية ترميز معاملات
الترميز الثنائي لمعاملات الدالة التجميعية
AggregateFunction و
SimpleAggregateFunction.
ويتألف ترميز المعامل من بايت واحد يحدد نوع المعامل، ثم القيمة نفسها.
|نوع المعامل
|الترميز الثنائي
Null
0x00
UInt64
0x01<var_uint_value>
Int64
0x02<var_int_value>
UInt128
0x03<uint128_little_endian_value>
Int128
0x04<int128_little_endian_value>
UInt256
0x05<uint256_little_endian_value>
Int256
0x06<int256_little_endian_value>
Float64
0x07<float64_little_endian_value>
Decimal32
0x08<var_uint_scale><int32_little_endian_value>
Decimal64
0x09<var_uint_scale><int64_little_endian_value>
Decimal128
0x0A<var_uint_scale><int128_little_endian_value>
Decimal256
0x0B<var_uint_scale><int256_little_endian_value>
String
0x0C<var_uint_size><data>
Array
0x0D<var_uint_size><value_encoding_1>...<value_encoding_N>
Tuple
0x0E<var_uint_size><value_encoding_1>...<value_encoding_N>
Map
0x0F<var_uint_size><key_encoding_1><value_encoding_1>...<key_encoding_N><value_encoding_N>
IPv4
0x10<uint32_little_endian_value>
IPv6
0x11<uint128_little_endian_value>
UUID
0x12<uuid_value>
Bool
0x13<bool_value>
Object
0x14<var_uint_size><var_uint_key_size_1><key_data_1><value_encoding_1>...<var_uint_key_size_N><key_data_N><value_encoding_N>
AggregateFunctionState
0x15<var_uint_name_size><name_data><var_uint_data_size><data>
|اللانهاية السالبة
0xFE
|اللانهاية الموجبة
0xFF