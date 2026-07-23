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توضح هذه المواصفة الصيغة الثنائية التي يمكن استخدامها للترميز الثنائي لأنواع بيانات ClickHouse وفك ترميزها. تُستخدم هذه الصيغة في التسلسل الثنائي لعمود Dynamic، كما يمكن استخدامها في تنسيقات الإدخال/الإخراج RowBinaryWithNamesAndTypes وNative ضمن الإعدادات المقابلة. يوضح الجدول أدناه كيفية تمثيل كل نوع بيانات بالصيغة الثنائية. يتكون ترميز كل نوع بيانات من 1 بايت يشير إلى النوع، مع بعض المعلومات الإضافية الاختيارية. يعني var_uint في الترميز الثنائي أن الحجم مُرمَّز باستخدام ضغط Variable-Length Quantity. بالنسبة إلى النوع JSON، يشير البايت uint8_serialization_version إلى إصدار التسلسل. حاليًا يكون هذا الإصدار دائمًا 0، لكنه قد يتغير مستقبلًا إذا أُضيفت معاملات جديدة للنوع JSON. بالنسبة إلى النوع QBit، لا يُستخدم الترميز 0x37 إلا عندما تختلف قيمة stride عن البعد N. وعندما يكون stride == N (بما في ذلك عندما تُكتب المعاملة الثالثة صراحةً، كما في QBit(Float32, 4, 4)) يُحوَّل النوع إلى الصيغة القياسية ذات المعاملين QBit(T, N) ويُرمَّز له بالقيمة 0x36 المذكورة أعلاه، بحيث يظل ترميزه الثنائي مطابقًا تمامًا على مستوى البايت لنوع QBit غير المستخدِم لـ stride.

الترميز الثنائي لفئات Interval

يوضح الجدول أدناه كيفية ترميز الفئات المختلفة لنوع البيانات Interval.

الترميز الثنائي لمعاملات الدالة التجميعية

يوضح الجدول أدناه كيفية ترميز معاملات AggregateFunction وSimpleAggregateFunction. ويتألف ترميز المعامل من بايت واحد يحدد نوع المعامل، ثم القيمة نفسها.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦