تحدّد معلمات النموذج أيّ نموذج يستخدمه الوكيل وكيف يُنشئ هذا النموذج الاستجابات. من علامة التبويب Agent Builder، انقر على Select a model ضمن القسم نموذج. سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة معلمات النموذج.

المزوّد - اختر موفّر خدمة LLM الأساسي.

- اختر موفّر خدمة LLM الأساسي. النموذج - اختر النموذج المحدد من ذلك المزوّد. تختلف النماذج في نقاط قوتها: فالنماذج الكبيرة المخصّصة للاستدلال تناسب المهام التي تتطلّب تخطيطًا مكثفًا، بينما تناسب النماذج الصغيرة الأسرع الاستعلامات الروتينية.

كلٌّ من المزوّد والنموذج مطلوب. ويتكيّف باقي اللوحة وفقًا لما يدعمه النموذج المحدد.

​ حدود السياق والمخرجات

الحد الأقصى لتوكنات السياق - يحدّ من إجمالي السياق الذي يرسله الوكيل إلى النموذج. اتركه على System لاستخدام الإعداد الافتراضي للنموذج. خفّضه لتقليل التكلفة، وارفعه للوكلاء الذين يحتاجون إلى الاستدلال على مدخلات كبيرة.

- يحدّ من إجمالي السياق الذي يرسله الوكيل إلى النموذج. اتركه على لاستخدام الإعداد الافتراضي للنموذج. خفّضه لتقليل التكلفة، وارفعه للوكلاء الذين يحتاجون إلى الاستدلال على مدخلات كبيرة. الحد الأقصى لتوكنات المخرجات - يحدّ من حجم استجابة الوكيل. يستخدم System الإعداد الافتراضي للنموذج. اضبطه على قيمة أقل إذا كانت الاستجابات طويلة جدًا، أو أعلى إذا كانت تُقتطع قبل اكتمالها.

- يحدّ من حجم استجابة الوكيل. يستخدم الإعداد الافتراضي للنموذج. اضبطه على قيمة أقل إذا كانت الاستجابات طويلة جدًا، أو أعلى إذا كانت تُقتطع قبل اكتمالها. حد توكنات الملف - يحدّ من عدد التوكنات التي يضيفها ملف مرفوع واحد إلى السياق. يكون ذلك مفيدًا عندما يرفق المستخدمون ملفات كبيرة ولا تريد أن تزاحم بقية المحادثة.

​ أخذ العينات

Temperature - مستوى العشوائية. القيم الأعلى (0.7–1.0) = عشوائية أكبر، بينما القيم الأقل (0.0–0.3) = تركيز وحتمية أكبر. نوصي بتعديل هذا أو Top P، وليس كليهما.

- مستوى العشوائية. القيم الأعلى (0.7–1.0) = عشوائية أكبر، بينما القيم الأقل (0.0–0.3) = تركيز وحتمية أكبر. نوصي بتعديل هذا أو Top P، وليس كليهما. Top P - أخذ العينات بالنواة. يغيّر طريقة اختيار النموذج للرموز المميزة عند توليد المخرجات.

- أخذ العينات بالنواة. يغيّر طريقة اختيار النموذج للرموز المميزة عند توليد المخرجات. Top K - يقيّد أخذ العينات بأعلى K من الرموز المميزة الأكثر احتمالًا في كل خطوة. تدعمه بعض المزوّدين، ويتحكم في الحتمية على نحو مختلف عن Temperature.

إذا لم تكن تضبط الإعدادات للحصول على سلوك معيّن، فاترك أشرطة التمرير قريبة من قيمها الافتراضية، لأن التغييرات الصغيرة نادرًا ما تُحدث فرقًا، بينما قد تؤدي التغييرات الكبيرة إلى تراجع جودة المخرجات.

​ عناصر التحكّم في الاستدلال

تتوفر هذه العناصر في النماذج التي تدعم الاستدلال الموسّع. وتختلف المجموعة المتاحة الدقيقة باختلاف المزوّد.

التفكير - يبدّل هذا الخيار وضع الاستدلال الموسّع في النموذج. عند تفعيله، يُنتج النموذج رموز تفكير داخلية قبل إجابته النهائية؛ وعادةً ما يحسّن ذلك الدقة في المهام الصعبة، لكن على حساب زمن الاستجابة وعدد الرموز.

- يبدّل هذا الخيار وضع الاستدلال الموسّع في النموذج. عند تفعيله، يُنتج النموذج رموز تفكير داخلية قبل إجابته النهائية؛ وعادةً ما يحسّن ذلك الدقة في المهام الصعبة، لكن على حساب زمن الاستجابة وعدد الرموز. Thinking Budget - يحدّد ميزانية رموز لمرحلة التفكير. يتوقف النموذج عن التفكير ويجيب بمجرد استهلاك هذا العدد من الرموز.

- يحدّد ميزانية رموز لمرحلة التفكير. يتوقف النموذج عن التفكير ويجيب بمجرد استهلاك هذا العدد من الرموز. Effort - مستوى عام لجهد الاستدلال ( Auto ، منخفض، متوسط، مرتفع). يُستخدم مع نماذج الاستدلال التي لا تتيح ميزانية مباشرة لرموز التفكير.

- مستوى عام لجهد الاستدلال ( ، منخفض، متوسط، مرتفع). يُستخدم مع نماذج الاستدلال التي لا تتيح ميزانية مباشرة لرموز التفكير. Thought Visibility - يتحكم هذا الخيار في ما إذا كان تفكير النموذج سيظهر للمستخدم ضمن النص، أو سيُخفى داخل عرض مطوي، أو سيُحذف بالكامل.

​ سلوك المحادثة

إعادة إرسال الملفات - عند تفعيل هذا الخيار، يُعاد إرسال الملفات المرفقة في الرسائل السابقة مع كل رسالة لاحقة حتى لا يفقد النموذج تتبّعها. عطّل هذا الخيار لتوفير الرموز إذا كانت المحادثة قصيرة أو إذا كان النموذج يوجز الملفات تباعًا.

- عند تفعيل هذا الخيار، يُعاد إرسال الملفات المرفقة في الرسائل السابقة مع كل رسالة لاحقة حتى لا يفقد النموذج تتبّعها. عطّل هذا الخيار لتوفير الرموز إذا كانت المحادثة قصيرة أو إذا كان النموذج يوجز الملفات تباعًا. استخدام التخزين المؤقت للموجّه - عند دعم هذه الميزة من المزوّد، تُخزَّن الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام من الموجّه مؤقتًا لتقليل التكلفة ووقت الاستجابة في المحادثات التي تتكرر فيها التعليمات وأوصاف الأدوات عبر الرسائل.

- عند دعم هذه الميزة من المزوّد، تُخزَّن الأجزاء القابلة لإعادة الاستخدام من الموجّه مؤقتًا لتقليل التكلفة ووقت الاستجابة في المحادثات التي تتكرر فيها التعليمات وأوصاف الأدوات عبر الرسائل. البحث على الويب - يبدّل هذا الخيار تشغيل البحث الأصلي على الويب لدى المزوّد في النماذج المدعومة. وهذا يختلف عن أداة البحث على الويب، التي تعمل كإحدى أدوات الوكيل بدلًا من أن تكون قدرة لدى المزوّد.

​ إعادة التعيين

تؤدي إعادة تعيين معلمات النموذج الموجودة أسفل اللوحة إلى إعادة كل حقل إلى القيم الافتراضية للنظام. استخدمها عندما تنتهي من التجربة وتريد البدء من نقطة نظيفة.