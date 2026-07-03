يُعد وكيل “ClickHouse Assistant” تجربة جاهزة للاستخدام تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام تحليل معقدة على البيانات المستضافة في خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بهم. وبدلًا من كتابة SQL أو التنقل بين لوحات المعلومات، يمكن للمستخدمين وصف ما يبحثون عنه بلغة طبيعية. ويردّ المساعد باستعلامات أو تصوّرات مرئية أو ملخصات مُولَّدة، كما يمكنه الاستفادة من السياق، مثل علامات التبويب النشطة، والاستعلامات المحفوظة، وتفاصيل المخطط، ولوحات المعلومات، لتحسين الدقة. وقد صُمم ليعمل كمساعد مضمّن، بما يساعد المستخدمين على الانتقال سريعًا من الأسئلة إلى الرؤى، ومن المطالبات إلى لوحات معلومات أو واجهات API جاهزة للعمل.

وتتضمن هذه التجربة أيضًا وكيلاً فرعيًا باسم “Docs AI” يمكن استخدامه لطرح أسئلة محددة حول وثائق ClickHouse مباشرةً من Console. وبدلًا من البحث في مئات الصفحات، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة مثل “كيف أُعِد materialized views؟” أو “ما الفرق بين ReplacingMergeTree وAggregatingMergeTree؟” وتلقّي إجابات دقيقة مع أمثلة تعليمات برمجية وروابط إلى الوثائق المصدر ذات الصلة.