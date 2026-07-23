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يتيح لك ClickHouse Cloud ربط الأدوات والخدمات التي تفضّلها.

مسارات التكامل المُدارة لـ ClickHouse Cloud

ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل إدخال البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر سهلًا بقدر النقر على بضعة أزرار. وقد صُممت لأكثر أعباء العمل تطلبًا، وتضمن البنية المتينة والقابلة للتوسع لـ ClickPipes أداءً ثابتًا وموثوقية عالية. يمكن استخدام ClickPipes لاحتياجات البث طويلة الأمد أو لعمليات تحميل البيانات لمرة واحدة.

تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة

يوفّر ClickHouse عددًا من تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة، وروابط توثيق كلٍ منها مذكورة أدناه. إلى جانب ClickPipes ومكتبات العملاء للغات البرمجة، يدعم ClickHouse مجموعة واسعة من التكاملات الأخرى، بما يشمل التكاملات الأساسية، وتكاملات الشركاء وتكاملات المجتمع. للاطلاع على قائمة كاملة، راجع قسم “Integrations” في الوثائق.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦