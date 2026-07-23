يتيح لك ClickHouse Cloud ربط الأدوات والخدمات التي تفضّلها.

​ مسارات التكامل المُدارة لـ ClickHouse Cloud

ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل إدخال البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر سهلًا بقدر النقر على بضعة أزرار. وقد صُممت لأكثر أعباء العمل تطلبًا، وتضمن البنية المتينة والقابلة للتوسع لـ ClickPipes أداءً ثابتًا وموثوقية عالية. يمكن استخدام ClickPipes لاحتياجات البث طويلة الأمد أو لعمليات تحميل البيانات لمرة واحدة.

الاسم النوع الحالة الوصف Apache Kafka تدفقي مستقر هيّئ ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Apache Kafka إلى ClickHouse Cloud. Confluent Cloud التدفّق مستقر استفد من القوة المشتركة لـ Confluent وClickHouse Cloud عبر تكاملنا المباشر. Redpanda تدفقي مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من Redpanda إلى ClickHouse Cloud. AWS MSK تدفقي مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ باستيعاب البيانات المتدفقة من AWS MSK إلى ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs متدفق مستقر قم بإعداد ClickPipes وابدأ باستيعاب البيانات المتدفقة من Azure Event Hubs إلى ClickHouse Cloud. WarpStream تدفقي مستقر قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من WarpStream إلى ClickHouse Cloud. Amazon Kinesis تدفقي مستقر قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من Amazon Kinesis إلى ClickHouse Cloud. GCP Pub/Sub تدفّق معاينة خاصة قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من Google Cloud Pub/Sub إلى ClickHouse Cloud. Amazon S3 التخزين الكائني مستقر قم بتهيئة ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من تخزين الكائنات. Google Cloud Storage تخزين الكائنات مستقر هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. DigitalOcean Spaces التخزين الكائني مستقر هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني. Azure Blob Storage تخزين الكائنات مستقر هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من تخزين الكائنات. Postgres DBMS مستقر هيّئ ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات من Postgres إلى ClickHouse Cloud. MySQL DBMS إصدار تجريبي عام قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات من MySQL إلى ClickHouse Cloud. MongoDB DBMS معاينة خاصة قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات من MongoDB إلى ClickHouse Cloud.

​ تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة

يوفّر ClickHouse عددًا من تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة، وروابط توثيق كلٍ منها مذكورة أدناه.

Page Description C++ مكتبة عميل C++ وإطار العمل userver غير المتزامن C# تعرّف على كيفية ربط مشاريع C# الخاصة بك بـ ClickHouse. Go تعرّف على كيفية ربط مشاريع Go الخاصة بك بـ ClickHouse. JavaScript تعرّف على كيفية ربط مشاريع JS الخاصة بك بـ ClickHouse باستخدام عميل JS الرسمي. Java تعرّف على المزيد حول عدة تكاملات لـ Java وClickHouse. Python تعرّف على كيفية ربط مشاريع بايثون الخاصة بك بـ ClickHouse. Rust تعرّف على كيفية ربط مشاريع Rust الخاصة بك بـ ClickHouse. Third-party clients تعرّف على المزيد حول مكتبات العملاء من مطورين من جهات خارجية.