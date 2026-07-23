ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل إدخال البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر سهلًا بقدر النقر على بضعة أزرار. وقد صُممت لأكثر أعباء العمل تطلبًا، وتضمن البنية المتينة والقابلة للتوسع لـ ClickPipes أداءً ثابتًا وموثوقية عالية. يمكن استخدام ClickPipes لاحتياجات البث طويلة الأمد أو لعمليات تحميل البيانات لمرة واحدة.
مسارات التكامل المُدارة لـ ClickHouse Cloud
|الاسم
|النوع
|الحالة
|الوصف
|Apache Kafka
|تدفقي
|مستقر
|هيّئ ClickPipes وابدأ بإدخال البيانات المتدفقة من Apache Kafka إلى ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|التدفّق
|مستقر
|استفد من القوة المشتركة لـ Confluent وClickHouse Cloud عبر تكاملنا المباشر.
|Redpanda
|تدفقي
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من Redpanda إلى ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|تدفقي
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ باستيعاب البيانات المتدفقة من AWS MSK إلى ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|متدفق
|مستقر
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ باستيعاب البيانات المتدفقة من Azure Event Hubs إلى ClickHouse Cloud.
|WarpStream
|تدفقي
|مستقر
|قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من WarpStream إلى ClickHouse Cloud.
|Amazon Kinesis
|تدفقي
|مستقر
|قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات المتدفقة من Amazon Kinesis إلى ClickHouse Cloud.
|GCP Pub/Sub
|تدفّق
|معاينة خاصة
|قم بتهيئة ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات المتدفقة من Google Cloud Pub/Sub إلى ClickHouse Cloud.
|Amazon S3
|التخزين الكائني
|مستقر
|قم بتهيئة ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من تخزين الكائنات.
|Google Cloud Storage
|تخزين الكائنات
|مستقر
|هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني.
|DigitalOcean Spaces
|التخزين الكائني
|مستقر
|هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من التخزين الكائني.
|Azure Blob Storage
|تخزين الكائنات
|مستقر
|هيّئ ClickPipes لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من تخزين الكائنات.
|Postgres
|DBMS
|مستقر
|هيّئ ClickPipes وابدأ في استيعاب البيانات من Postgres إلى ClickHouse Cloud.
|MySQL
|DBMS
|إصدار تجريبي عام
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات من MySQL إلى ClickHouse Cloud.
|MongoDB
|DBMS
|معاينة خاصة
|قم بإعداد ClickPipes وابدأ في إدخال البيانات من MongoDB إلى ClickHouse Cloud.
يوفّر ClickHouse عددًا من تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة، وروابط توثيق كلٍ منها مذكورة أدناه.
تكاملات مكتبات العملاء للغات البرمجة
إلى جانب ClickPipes ومكتبات العملاء للغات البرمجة، يدعم ClickHouse مجموعة واسعة من التكاملات الأخرى، بما يشمل التكاملات الأساسية، وتكاملات الشركاء وتكاملات المجتمع. للاطلاع على قائمة كاملة، راجع قسم “Integrations” في الوثائق.
|Page
|Description
|C++
|مكتبة عميل C++ وإطار العمل userver غير المتزامن
|C#
|تعرّف على كيفية ربط مشاريع C# الخاصة بك بـ ClickHouse.
|Go
|تعرّف على كيفية ربط مشاريع Go الخاصة بك بـ ClickHouse.
|JavaScript
|تعرّف على كيفية ربط مشاريع JS الخاصة بك بـ ClickHouse باستخدام عميل JS الرسمي.
|Java
|تعرّف على المزيد حول عدة تكاملات لـ Java وClickHouse.
|Python
|تعرّف على كيفية ربط مشاريع بايثون الخاصة بك بـ ClickHouse.
|Rust
|تعرّف على كيفية ربط مشاريع Rust الخاصة بك بـ ClickHouse.
|Third-party clients
|تعرّف على المزيد حول مكتبات العملاء من مطورين من جهات خارجية.