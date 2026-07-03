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لا يتفاعل جميع المستخدمين مع ClickHouse عبر Cloud Console. فعلى سبيل المثال، يعمل كثير من المطورين مباشرةً من محررات الشيفرة المفضلة لديهم، أو عبر وكلاء CLI، أو يتصلون بقاعدة البيانات من خلال إعدادات مخصصة، بينما يعتمد آخرون على مساعدين عامّين للذكاء الاصطناعي مثل Anthropic Claude في معظم عمليات الاستكشاف. ويحتاج هؤلاء المستخدمون، وكذلك أحمال العمل القائمة على الوكلاء التي تعمل نيابةً عنهم، إلى وسيلة تتيح الوصول الآمن إلى ClickHouse Cloud وتنفيذ الاستعلامات عليه من دون إعدادات معقدة أو بنية تحتية مخصصة. تلبّي ميزة خادم MCP البعيد في ClickHouse Cloud هذه الحاجة من خلال توفير واجهة قياسية يمكن للوكلاء الخارجيين استخدامها لاسترجاع السياق التحليلي. ويُعد MCP، أو Model Context Protocol، معيارًا للوصول المنظّم إلى البيانات من قِبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة. ومن خلال هذا التكامل، يمكن للوكلاء الخارجيين عرض قواعد البيانات والجداول، وفحص المخططات، وتشغيل استعلامات SELECT محددة النطاق وبوضع القراءة فقط. وتتم المصادقة عبر OAuth. كما أن الخادم مُدار بالكامل على ClickHouse Cloud، لذلك لا يلزم أي إعداد أو صيانة. وهذا يسهّل على الأدوات القائمة على الوكلاء التكامل مع ClickHouse واسترجاع البيانات التي تحتاج إليها، سواء للتحليل أو التلخيص أو توليد الشيفرة أو الاستكشاف.

خادم MCP البعيد مقابل خادم MCP مفتوح المصدر

توفّر ClickHouse خادمين لـMCP. يوفّر خادم MCP البعيد أوسع تكامل مع ClickHouse Cloud، بما في ذلك إدارة الخدمة، ومراقبة النسخ الاحتياطية، وإتاحة رؤية ClickPipe، وبيانات الفوترة، من دون أي بنية تحتية تحتاج إلى إدارتها. بالنسبة إلى مثيلات ClickHouse المستضافة ذاتيًا، راجع أدلة خادم MCP مفتوح المصدر.

تمكين خادم MCP البعيد

يجب تمكين خادم MCP البعيد على مستوى كل خدمة قبل أن يتمكن من قبول الاتصالات. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، افتح خدمتك، وانقر على زر Connect، ثم اختر MCP وقم بتمكينه. للاطلاع على خطوات مفصلة مع لقطات شاشة، راجع دليل الإعداد.

نقطة النهاية

بمجرد تفعيله، يصبح خادم MCP البعيد متاحًا على:

المصادقة

تتم مصادقة جميع عمليات الوصول إلى خادم MCP البعيد عبر OAuth 2.0. عند اتصال عميل MCP للمرة الأولى، يبدأ تدفق OAuth يفتح نافذة متصفح ليتمكن المستخدم من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة به. يقتصر الوصول على المؤسسات والخدمات التي يملك المستخدم المصادَق عليه إذنًا بالوصول إليها. ولا يلزم أي إعداد إضافي لمفتاح API.

الأمان

جميع الأدوات التي يتيحها خادم MCP البعيد هي للقراءة فقط. تُوسَم كل أداة بالتعليمة readOnlyHint: true في البيانات الوصفية الخاصة بها في MCP. ولا يمكن لأي أداة تعديل البيانات أو تغيير إعدادات الخدمة أو تنفيذ أي عملية مدمّرة.

الأدوات المتاحة

يوفّر خادم MCP البعيد 13 أداة مُصنَّفة ضمن الفئات التالية.

استكشاف الاستعلامات والمخطط

تمكّن هذه الأدوات الوكلاء من اكتشاف البيانات المتاحة وتشغيل استعلامات تحليلية.

المؤسسات

الخدمات

النسخ الاحتياطية

ClickPipes

الفوترة

البدء

راجع دليل الإعداد للحصول على تعليمات مفصلة خطوة بخطوة حول تمكين خادم MCP البعيد وربطه بعميل MCP.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦