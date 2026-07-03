SELECT محددة النطاق وبوضع القراءة فقط.
وتتم المصادقة عبر OAuth. كما أن الخادم مُدار بالكامل على ClickHouse Cloud، لذلك لا يلزم أي إعداد أو صيانة.
وهذا يسهّل على الأدوات القائمة على الوكلاء التكامل مع ClickHouse واسترجاع البيانات التي تحتاج إليها، سواء للتحليل أو التلخيص أو توليد الشيفرة أو الاستكشاف.
توفّر ClickHouse خادمين لـMCP.
خادم MCP البعيد مقابل خادم MCP مفتوح المصدر
يوفّر خادم MCP البعيد أوسع تكامل مع ClickHouse Cloud، بما في ذلك إدارة الخدمة، ومراقبة النسخ الاحتياطية، وإتاحة رؤية ClickPipe، وبيانات الفوترة، من دون أي بنية تحتية تحتاج إلى إدارتها. بالنسبة إلى مثيلات ClickHouse المستضافة ذاتيًا، راجع أدلة خادم MCP مفتوح المصدر.
|Remote MCP server (Cloud)
|Open-source MCP server
|Source
|مُدار بالكامل بواسطة ClickHouse Cloud
|mcp-clickhouse على GitHub
|Transport
|HTTP قابل للتدفق (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp)
stdio محلي
|Works with
|خدمات ClickHouse Cloud
|أي مثيل ClickHouse (مستضاف ذاتيًا أو Cloud)
|Authentication
|OAuth 2.0 باستخدام بيانات اعتماد Cloud الخاصة بك
|متغيرات البيئة
|Tools
|13 أداة تغطي تنفيذ الاستعلامات، واستكشاف المخطط، وإدارة الخدمة، والنسخ الاحتياطية، وClickPipes، وبيانات الفوترة
|3 أدوات:
run_select_query، و
list_databases، و
list_tables
|Setup
|من دون أي تثبيت. وجّه عميل MCP إلى نقطة النهاية ثم أكمل المصادقة.
|ثبّت الخادم وشغّله محليًا
يجب تمكين خادم MCP البعيد على مستوى كل خدمة قبل أن يتمكن من قبول الاتصالات. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، افتح خدمتك، وانقر على زر Connect، ثم اختر MCP وقم بتمكينه. للاطلاع على خطوات مفصلة مع لقطات شاشة، راجع دليل الإعداد.
تمكين خادم MCP البعيد
بمجرد تفعيله، يصبح خادم MCP البعيد متاحًا على:
نقطة النهاية
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
تتم مصادقة جميع عمليات الوصول إلى خادم MCP البعيد عبر OAuth 2.0. عند اتصال عميل MCP للمرة الأولى، يبدأ تدفق OAuth يفتح نافذة متصفح ليتمكن المستخدم من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة به. يقتصر الوصول على المؤسسات والخدمات التي يملك المستخدم المصادَق عليه إذنًا بالوصول إليها. ولا يلزم أي إعداد إضافي لمفتاح API.
المصادقة
جميع الأدوات التي يتيحها خادم MCP البعيد هي للقراءة فقط. تُوسَم كل أداة بالتعليمة
الأمان
readOnlyHint: true في البيانات الوصفية الخاصة بها في MCP. ولا يمكن لأي أداة تعديل البيانات أو تغيير إعدادات الخدمة أو تنفيذ أي عملية مدمّرة.
يوفّر خادم MCP البعيد 13 أداة مُصنَّفة ضمن الفئات التالية.
الأدوات المتاحة
تمكّن هذه الأدوات الوكلاء من اكتشاف البيانات المتاحة وتشغيل استعلامات تحليلية.
استكشاف الاستعلامات والمخطط
|الأداة
|الوصف
|المعلمات
run_select_query
|نفّذ استعلام SELECT للقراءة فقط على خدمة ClickHouse.
query، استعلام SELECT صالح بلغة ClickHouse SQL؛
serviceId
list_databases
|اعرض جميع قواعد البيانات المتاحة في خدمة ClickHouse.
serviceId
list_tables
|اعرض جميع الجداول في قاعدة بيانات، بما في ذلك تعريفات الأعمدة.
serviceId;
database; اختياريًا
like أو
notLike (أنماط SQL LIKE لتصفية أسماء الجداول)
المؤسسات
|الأداة
|الوصف
|المعلمات
get_organizations
|استرداد جميع مؤسسات ClickHouse Cloud التي يمكن للمستخدم المُصادَق عليه الوصول إليها.
|لا شيء
get_organization_details
|إرجاع تفاصيل مؤسسة واحدة.
organizationId
الخدمات
|Tool
|الوصف
|Parameters
get_services_list
|يسرد جميع الخدمات في مؤسسة ضمن ClickHouse Cloud.
organizationId
get_service_details
|يعرض تفاصيل خدمة محددة.
organizationId;
serviceId
النسخ الاحتياطية
|الأداة
|الوصف
|المعلمات
list_service_backups
|يسرد جميع النسخ الاحتياطية لخدمة، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.
organizationId;
serviceId
get_service_backup_details
|يعيد تفاصيل نسخة احتياطية واحدة.
organizationId;
serviceId;
backupId
get_service_backup_configuration
|يعيد إعدادات النسخ الاحتياطي لخدمة (إعدادات الجدولة والاحتفاظ).
organizationId;
serviceId
ClickPipes
|Tool
|Description
|Parameters
list_clickpipes
|اعرض جميع ClickPipes المُهيّأة لخدمة.
organizationId;
serviceId
get_clickpipe
|أعد تفاصيل ClickPipe محدد.
organizationId;
serviceId;
clickPipeId
الفوترة
|الأداة
|الوصف
|المعلمات
get_organization_cost
|يجلب بيانات تكاليف الفوترة والاستخدام لمؤسسة ما. ويُرجع إجماليًا عامًا وسجلات يومية لتكلفة كل كيان.
organizationId; واختياريًا
from_date و
to_date (YYYY-MM-DD، بحد أقصى لنطاق قدره 31 يومًا)
راجع دليل الإعداد للحصول على تعليمات مفصلة خطوة بخطوة حول تمكين خادم MCP البعيد وربطه بعميل MCP.