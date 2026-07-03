لا يتفاعل جميع المستخدمين مع ClickHouse عبر Cloud Console. فعلى سبيل المثال، يعمل كثير من المطورين مباشرةً من محررات الشيفرة المفضلة لديهم، أو عبر وكلاء CLI، أو يتصلون بقاعدة البيانات من خلال إعدادات مخصصة، بينما يعتمد آخرون على مساعدين عامّين للذكاء الاصطناعي مثل Anthropic Claude في معظم عمليات الاستكشاف. ويحتاج هؤلاء المستخدمون، وكذلك أحمال العمل القائمة على الوكلاء التي تعمل نيابةً عنهم، إلى وسيلة تتيح الوصول الآمن إلى ClickHouse Cloud وتنفيذ الاستعلامات عليه من دون إعدادات معقدة أو بنية تحتية مخصصة.

تلبّي ميزة خادم MCP البعيد في ClickHouse Cloud هذه الحاجة من خلال توفير واجهة قياسية يمكن للوكلاء الخارجيين استخدامها لاسترجاع السياق التحليلي. ويُعد MCP، أو Model Context Protocol، معيارًا للوصول المنظّم إلى البيانات من قِبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة. ومن خلال هذا التكامل، يمكن للوكلاء الخارجيين عرض قواعد البيانات والجداول، وفحص المخططات، وتشغيل استعلامات SELECT محددة النطاق وبوضع القراءة فقط. وتتم المصادقة عبر OAuth. كما أن الخادم مُدار بالكامل على ClickHouse Cloud، لذلك لا يلزم أي إعداد أو صيانة.

وهذا يسهّل على الأدوات القائمة على الوكلاء التكامل مع ClickHouse واسترجاع البيانات التي تحتاج إليها، سواء للتحليل أو التلخيص أو توليد الشيفرة أو الاستكشاف.

​ خادم MCP البعيد مقابل خادم MCP مفتوح المصدر

توفّر ClickHouse خادمين لـMCP.

Remote MCP server (Cloud) Open-source MCP server Source مُدار بالكامل بواسطة ClickHouse Cloud mcp-clickhouse على GitHub Transport HTTP قابل للتدفق ( https://mcp.clickhouse.cloud/mcp ) stdio محلي Works with خدمات ClickHouse Cloud أي مثيل ClickHouse (مستضاف ذاتيًا أو Cloud) Authentication OAuth 2.0 باستخدام بيانات اعتماد Cloud الخاصة بك متغيرات البيئة Tools 13 أداة تغطي تنفيذ الاستعلامات، واستكشاف المخطط، وإدارة الخدمة، والنسخ الاحتياطية، وClickPipes، وبيانات الفوترة 3 أدوات: run_select_query ، و list_databases ، و list_tables Setup من دون أي تثبيت. وجّه عميل MCP إلى نقطة النهاية ثم أكمل المصادقة. ثبّت الخادم وشغّله محليًا

يوفّر خادم MCP البعيد أوسع تكامل مع ClickHouse Cloud، بما في ذلك إدارة الخدمة، ومراقبة النسخ الاحتياطية، وإتاحة رؤية ClickPipe، وبيانات الفوترة، من دون أي بنية تحتية تحتاج إلى إدارتها. بالنسبة إلى مثيلات ClickHouse المستضافة ذاتيًا، راجع أدلة خادم MCP مفتوح المصدر

​ تمكين خادم MCP البعيد

Connect، ثم اختر MCP وقم بتمكينه. للاطلاع على خطوات مفصلة مع لقطات شاشة، راجع يجب تمكين خادم MCP البعيد على مستوى كل خدمة قبل أن يتمكن من قبول الاتصالات. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، افتح خدمتك، وانقر على زر، ثم اختروقم بتمكينه. للاطلاع على خطوات مفصلة مع لقطات شاشة، راجع دليل الإعداد

​ نقطة النهاية

بمجرد تفعيله، يصبح خادم MCP البعيد متاحًا على:

https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

تتم مصادقة جميع عمليات الوصول إلى خادم MCP البعيد عبر OAuth 2.0. عند اتصال عميل MCP للمرة الأولى، يبدأ تدفق OAuth يفتح نافذة متصفح ليتمكن المستخدم من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة به. يقتصر الوصول على المؤسسات والخدمات التي يملك المستخدم المصادَق عليه إذنًا بالوصول إليها. ولا يلزم أي إعداد إضافي لمفتاح API.

جميع الأدوات التي يتيحها خادم MCP البعيد هي للقراءة فقط. تُوسَم كل أداة بالتعليمة readOnlyHint: true في البيانات الوصفية الخاصة بها في MCP. ولا يمكن لأي أداة تعديل البيانات أو تغيير إعدادات الخدمة أو تنفيذ أي عملية مدمّرة.

يوفّر خادم MCP البعيد 13 أداة مُصنَّفة ضمن الفئات التالية.

​ استكشاف الاستعلامات والمخطط

تمكّن هذه الأدوات الوكلاء من اكتشاف البيانات المتاحة وتشغيل استعلامات تحليلية.

الأداة الوصف المعلمات run_select_query نفّذ استعلام SELECT للقراءة فقط على خدمة ClickHouse. query ، استعلام SELECT صالح بلغة ClickHouse SQL؛ serviceId list_databases اعرض جميع قواعد البيانات المتاحة في خدمة ClickHouse. serviceId list_tables اعرض جميع الجداول في قاعدة بيانات، بما في ذلك تعريفات الأعمدة. serviceId ; database ; اختياريًا like أو notLike (أنماط SQL LIKE لتصفية أسماء الجداول)

الأداة الوصف المعلمات get_organizations استرداد جميع مؤسسات ClickHouse Cloud التي يمكن للمستخدم المُصادَق عليه الوصول إليها. لا شيء get_organization_details إرجاع تفاصيل مؤسسة واحدة. organizationId

Tool الوصف Parameters get_services_list يسرد جميع الخدمات في مؤسسة ضمن ClickHouse Cloud. organizationId get_service_details يعرض تفاصيل خدمة محددة. organizationId ; serviceId

​ النسخ الاحتياطية

الأداة الوصف المعلمات list_service_backups يسرد جميع النسخ الاحتياطية لخدمة، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم. organizationId ; serviceId get_service_backup_details يعيد تفاصيل نسخة احتياطية واحدة. organizationId ; serviceId ; backupId get_service_backup_configuration يعيد إعدادات النسخ الاحتياطي لخدمة (إعدادات الجدولة والاحتفاظ). organizationId ; serviceId

Tool Description Parameters list_clickpipes اعرض جميع ClickPipes المُهيّأة لخدمة. organizationId ; serviceId get_clickpipe أعد تفاصيل ClickPipe محدد. organizationId ; serviceId ; clickPipeId

الأداة الوصف المعلمات get_organization_cost يجلب بيانات تكاليف الفوترة والاستخدام لمؤسسة ما. ويُرجع إجماليًا عامًا وسجلات يومية لتكلفة كل كيان. organizationId ; واختياريًا from_date و to_date ‏(YYYY-MM-DD، بحد أقصى لنطاق قدره 31 يومًا)