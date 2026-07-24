يتيح Vision للمستخدمين رفع الصور ليحللها الوكيل. ثم يمرّر الوكيل الصورة إلى نموذج يدعم Vision، ليصف محتواها أو يلخّصه أو يجيب عن أسئلة بشأنه.

​ تمكين إمكانات Vision

لا تعمل Vision إلا مع النماذج التي تدعم مدخلات الصور. إذا كان النموذج المحدد لا يدعم مدخلات الصور، فسيتم تعطيل عنصر الرفع في حقل كتابة الرسالة. انتقل إلى نموذج يدعم Vision لإعادة تفعيله.

​ استخدم إمكانات Vision

انقر على أيقونة مشبك الورق في أسفل يسار حقل كتابة الرسالة، ثم اختر التحميل إلى المزوّد لإرفاق صورة، مثل لقطة شاشة أو صورة فوتوغرافية أو مخطط بياني أو رسم توضيحي. بعد ذلك، اطرح أي سؤال يتطلب قراءة الصورة: “ما الخطأ في خطة هذا الاستعلام؟”، “انسخ النص الظاهر في لقطة الشاشة هذه،” أو “قارن لوحة المعلومات هذه بلوحة الأسبوع الماضي.”

يتعامل الوكيل مع الصورة على أنها جزء من سياق الرسالة، لذا يمكن لأسئلة المتابعة في التبادل نفسه الإشارة إلى ما رآه من دون الحاجة إلى إعادة تحميلها.