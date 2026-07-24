مكتبة Prompts هي مكان لحفظ الموجّهات المكتوبة بلغة طبيعية وإعادة استخدامها عندما تجد نفسك تكتبها مرارًا. اعتبرها بمثابة مقتطفات لحقل إدخال الدردشة — وهي مفيدة عندما يتكرر السؤال التحليلي نفسه أو تعليمات التنسيق نفسها في محادثات مختلفة.

افتح لوحة Prompts من أيقونة Prompts في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر على زر + لفتح نموذج Create Prompt. املأ الحقول التالية:

Prompt Name (مطلوب) - الاسم الذي يظهر في أداة الاختيار. احرص على أن يكون وصفيًا: “المستخدمون النشطون أسبوعيًا حسب المنطقة” أفضل من “WAU”.

(مطلوب) - الاسم الذي يظهر في أداة الاختيار. احرص على أن يكون وصفيًا: “المستخدمون النشطون أسبوعيًا حسب المنطقة” أفضل من “WAU”. Text (مطلوب) - النص الفعلي الذي سيُدرج في حقل الإدخال.

(مطلوب) - النص الفعلي الذي سيُدرج في حقل الإدخال. Special variables - انقر على زر Special variables لإدراج عناصر نائبة، أو اكتب مباشرةً علامات بالنمط {{name}} . ستطلب منك أداة الاختيار إدخال القيم قبل الإدراج.

- انقر على زر لإدراج عناصر نائبة، أو اكتب مباشرةً علامات بالنمط . ستطلب منك أداة الاختيار إدخال القيم قبل الإدراج. Category وDescription وCommand (اختيارية) - لتنظيم المكتبة، وعرض نص المعاينة في أداة الاختيار، وإنشاء اختصار للاستدعاء السريع.

ثم انقر على Create Prompt في أسفل اليمين.

في لوحة Prompts، افتح قائمة … في بطاقة موجّه واختر Preview:

تعرض المعاينة نص موجّه إلى جانب المؤلف والتاريخ. انقر على Use Prompt لإدراج المحتوى في حقل الإدخال. إذا كان موجّه يحتوي على متغيرات، فاملأها أولًا.

​ مشاركة Prompts

بشكل افتراضي، يكون موجّه خاصًا بالشخص الذي أنشأه. ويمكن للمالك تغيير مستوى ظهور موجّه إلى:

مستخدمون أو مجموعات محددة - يمكن لأي شخص تعيّنه العثور على موجّه واستخدامه.

- يمكن لأي شخص تعيّنه العثور على واستخدامه. على مستوى المؤسسة بالكامل - يمكن لجميع المستخدمين في مؤسسة ClickHouse Cloud التابعة لك العثور عليه واستخدامه.

تستخدم Prompts نموذج الأذونات نفسه المستخدم مع agents. للاطلاع على المصفوفة الكاملة للأدوار وما يمكن لكل دور فعله، راجع المشاركة وإمكانية الوصول

​ ‏Prompts مقابل Skills مقابل التعليمات

تضيف Prompts وSkills وتعليمات الوكيل جميعها نصًا إلى النموذج، لكنها تختلف من حيث الجهة التي تُفعّلها ومدى استمرارها.

Prompts - نص تُدخله بنفسك في حقل الإدخال، وتعدّله في كل مرة.

- نص تُدخله بنفسك في حقل الإدخال، وتعدّله في كل مرة. Skills - مجموعات من التعليمات يحمّلها الوكيل تلقائيًا عندما يرى أنها مناسبة للمهمة.

- مجموعات من التعليمات يحمّلها الوكيل تلقائيًا عندما يرى أنها مناسبة للمهمة. تعليمات الوكيل - الـsystem prompt الدائم للوكيل، ويُطبَّق على كل محادثة.

استخدم prompt عندما تريد إعادة استخدام صياغة معيّنة مع الحفاظ على تحكّمك في الألفاظ في كل مرة. واستخدم skill عندما تريد من الوكيل تطبيق الإرشادات نفسها باستمرار على نوع معيّن من المهام من دون الحاجة إلى كتابتها. واستخدم تعليمات الوكيل عندما ينبغي أن يستمر هذا السلوك طوال مدة عمل الوكيل.