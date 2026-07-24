افتح لوحة Prompts من أيقونة Prompts في شريط التنقل الأيسر، ثم انقر على زر + لفتح نموذج Create Prompt. املأ الحقول التالية:
إنشاء موجّه
- Prompt Name (مطلوب) - الاسم الذي يظهر في أداة الاختيار. احرص على أن يكون وصفيًا: “المستخدمون النشطون أسبوعيًا حسب المنطقة” أفضل من “WAU”.
- Text (مطلوب) - النص الفعلي الذي سيُدرج في حقل الإدخال.
- Special variables - انقر على زر Special variables لإدراج عناصر نائبة، أو اكتب مباشرةً علامات بالنمط
{{name}}. ستطلب منك أداة الاختيار إدخال القيم قبل الإدراج.
- Category وDescription وCommand (اختيارية) - لتنظيم المكتبة، وعرض نص المعاينة في أداة الاختيار، وإنشاء اختصار للاستدعاء السريع.
في لوحة Prompts، افتح قائمة … في بطاقة موجّه واختر Preview: تعرض المعاينة نص موجّه إلى جانب المؤلف والتاريخ. انقر على Use Prompt لإدراج المحتوى في حقل الإدخال. إذا كان موجّه يحتوي على متغيرات، فاملأها أولًا. بشكل افتراضي، يكون
استخدام موجّه
موجّه خاصًا بالشخص الذي أنشأه. ويمكن للمالك تغيير مستوى ظهور
موجّه إلى:
- مستخدمون أو مجموعات محددة - يمكن لأي شخص تعيّنه العثور على
موجّهواستخدامه.
- على مستوى المؤسسة بالكامل - يمكن لجميع المستخدمين في مؤسسة ClickHouse Cloud التابعة لك العثور عليه واستخدامه.
تضيف Prompts وSkills وتعليمات الوكيل جميعها نصًا إلى النموذج، لكنها تختلف من حيث الجهة التي تُفعّلها ومدى استمرارها.
Prompts مقابل Skills مقابل التعليمات
- Prompts - نص تُدخله بنفسك في حقل الإدخال، وتعدّله في كل مرة.
- Skills - مجموعات من التعليمات يحمّلها الوكيل تلقائيًا عندما يرى أنها مناسبة للمهمة.
- تعليمات الوكيل - الـsystem prompt الدائم للوكيل، ويُطبَّق على كل محادثة.