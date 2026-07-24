يستخدم ClickHouse Agents نموذج أذونات متعدد الطبقات: تتحكم الأدوار في الميزات التي يمكن للمستخدمين استخدامها أساسًا، وتتحكم قوائم الوصول على مستوى المورد في من يمكنه استخدام وكيل معيّن أو أي مورد آخر، وتتحكم أذونات المسؤول في من يدير كل شيء.

الدور هو مجموعة من أذونات الميزات تُسنَد إلى مستخدم واحد أو أكثر. والإعدادات الافتراضية هي:

User - يمكنه تشغيل الوكلاء والدردشة. أما إمكانية build agents أو إنشاء مهارات أو مشاركة الموارد وما إلى ذلك، فتعتمد على مفاتيح التبديل الخاصة بكل ميزة ضمن دوره.

- يمكنه تشغيل الوكلاء والدردشة. أما إمكانية build agents أو إنشاء مهارات أو مشاركة الموارد وما إلى ذلك، فتعتمد على مفاتيح التبديل الخاصة بكل ميزة ضمن دوره. Admin - يشمل كل ما يتيحه دور User، بالإضافة إلى عناصر تحكم على مستوى org: إدارة المستخدمين، وتهيئة marketplace، ومنح الأذونات.

يمكن للمسؤولين إنشاء أدوار مخصصة تتضمن مفاتيح تبديل خاصة بها للحصول على تحكم أدق.

​ مشاركة الموارد

لكل من الوكلاء والموجّهات والمهارات قائمة وصول. وهناك ثلاثة مستويات وصول لكل جهة:

العارض - يمكنه استخدام المورد، لكنه لا يستطيع تعديله.

- يمكنه استخدام المورد، لكنه لا يستطيع تعديله. المحرر - يمكنه تغيير إعدادات المورد (التعليمات، والأدوات المرفقة، والنموذج، وما إلى ذلك).

- يمكنه تغيير إعدادات المورد (التعليمات، والأدوات المرفقة، والنموذج، وما إلى ذلك). المالك - محرر، بالإضافة إلى إمكانية حذف المورد أو تغيير إعدادات مشاركته.

عند إنشاء مورد، تكون مالكه افتراضيًا. وكل ما لا تشاركه صراحةً يبقى خاصًا بك.

يمكنك منح حق الوصول إلى:

المستخدمون الأفراد - مستخدم واحد في كل مرة.

- مستخدم واحد في كل مرة. المجموعات - الفرق أو الوحدات التنظيمية. إذا انضم مستخدم إلى المجموعة أو غادرها لاحقًا، فسيُحدَّث مستوى وصوله تلقائيًا.

- الفرق أو الوحدات التنظيمية. إذا انضم مستخدم إلى المجموعة أو غادرها لاحقًا، فسيُحدَّث مستوى وصوله تلقائيًا. على مستوى المؤسسة بالكامل - يمكن لجميع أفراد المؤسسة رؤية هذا المورد، وذلك وفقًا لزر التبديل على مستوى الدور الذي يتيح ذلك.

إن مستوى الرؤية على نطاق المؤسسة بالكامل هو ما يجعل المورد قابلاً للاكتشاف في marketplace

​ مشاركة وكيل

انقر على أيقونة Share في أسفل Agent Builder. تُظهر الشارة على الأيقونة عدد المستخدمين أو المجموعات الذين لديهم حق الوصول حاليًا.

تُفتح نافذة Share. ابحث عن مستخدم أو مجموعة بالاسم أو البريد الإلكتروني، واختر مستوى الوصول (عارض أو محرر أو مالك)، ثم انقر على Save Changes. ولمشاركة الوكيل على مستوى المؤسسة بالكامل، فعِّل زر التبديل Share with everyone in ClickHouse.

سيرى المستلم الوكيل في قائمة الوكلاء المتاحين لديه في المرة التالية التي يُحدِّث فيها القائمة. ولإلغاء الوصول، احذف الصف من النافذة نفسها. يفقد المستلم حق الوصول فورًا؛ وتُستكمل المحادثات الجارية، لكن لن تُفتح محادثات جديدة.

​ الوكيل الافتراضي

يمكنك تعيين وكيل واحد ليكون وكيلك الافتراضي. تُفتح المحادثات الجديدة مع هذا الوكيل ما لم تختر غيره. ويمكن للمشرفين أيضًا تعيين وكيل افتراضي على مستوى المؤسسة للمستخدمين الذين لم يختاروا وكيلاً افتراضيًا لأنفسهم.

​ عمليات المشرف

تشمل العمليات المتاحة للمشرف فقط ما يلي:

إنشاء الأدوار وتحريرها.

إعداد فئات marketplace وتنظيم الوكلاء المميزين.

تمكين الميزات أو تعطيلها على مستوى المؤسسة (Memory وWeb search وCode interpreter وmarketplace وغير ذلك).

منح صلاحيات المشرف لمستخدمين آخرين.

في ClickHouse Cloud، تتوفر لوحة الإدارة لمشرفي المؤسسة. إذا لم تتمكن من رؤيتها، فتواصل مع مشرف المؤسسة لديك أو مع ClickHouse Cloud Support لطلب الوصول.

​ أمور يجب الانتباه لها