الدور هو مجموعة من أذونات الميزات تُسنَد إلى مستخدم واحد أو أكثر. والإعدادات الافتراضية هي:
الأدوار
- User - يمكنه تشغيل الوكلاء والدردشة. أما إمكانية build agents أو إنشاء مهارات أو مشاركة الموارد وما إلى ذلك، فتعتمد على مفاتيح التبديل الخاصة بكل ميزة ضمن دوره.
- Admin - يشمل كل ما يتيحه دور User، بالإضافة إلى عناصر تحكم على مستوى org: إدارة المستخدمين، وتهيئة marketplace، ومنح الأذونات.
لكل من الوكلاء والموجّهات والمهارات قائمة وصول. وهناك ثلاثة مستويات وصول لكل جهة:
مشاركة الموارد
- العارض - يمكنه استخدام المورد، لكنه لا يستطيع تعديله.
- المحرر - يمكنه تغيير إعدادات المورد (التعليمات، والأدوات المرفقة، والنموذج، وما إلى ذلك).
- المالك - محرر، بالإضافة إلى إمكانية حذف المورد أو تغيير إعدادات مشاركته.
يمكنك منح حق الوصول إلى:
الجهات المخوَّلة
- المستخدمون الأفراد - مستخدم واحد في كل مرة.
- المجموعات - الفرق أو الوحدات التنظيمية. إذا انضم مستخدم إلى المجموعة أو غادرها لاحقًا، فسيُحدَّث مستوى وصوله تلقائيًا.
- على مستوى المؤسسة بالكامل - يمكن لجميع أفراد المؤسسة رؤية هذا المورد، وذلك وفقًا لزر التبديل على مستوى الدور الذي يتيح ذلك.
يمكنك تعيين وكيل واحد ليكون وكيلك الافتراضي. تُفتح المحادثات الجديدة مع هذا الوكيل ما لم تختر غيره. ويمكن للمشرفين أيضًا تعيين وكيل افتراضي على مستوى المؤسسة للمستخدمين الذين لم يختاروا وكيلاً افتراضيًا لأنفسهم.
الوكيل الافتراضي
تشمل العمليات المتاحة للمشرف فقط ما يلي:
عمليات المشرف
- إنشاء الأدوار وتحريرها.
- إعداد فئات marketplace وتنظيم الوكلاء المميزين.
- تمكين الميزات أو تعطيلها على مستوى المؤسسة (Memory وWeb search وCode interpreter وmarketplace وغير ذلك).
- منح صلاحيات المشرف لمستخدمين آخرين.
أمور يجب الانتباه لها
- يؤدي حذف وكيل إلى تعطيل المشاركة بالكامل. يفقد المستلمون إمكانية الوصول؛ وتظل محادثاتهم المحفوظة مع الوكيل قابلة للقراءة، لكن لا يمكن متابعتها.
- يؤثر تحرير وكيل مُشارَك على جميع المستخدمين له. استخدم نسخة إذا كنت بحاجة إلى التجربة من دون إرباك الآخرين.
- لا يؤدي سحب دور المستخدم إلى حذف الموارد التي أنشأها. تظل وكلاؤه وتوجيهاته ومهاراته ضمن قوائم الوصول الخاصة بها؛ انقل الملكية قبل إنهاء وصوله بالكامل.