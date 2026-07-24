تُنظَّم الوكلاء ضمن فئات — مثل عام، والموارد البشرية، والبحث والتطوير، والمالية، وتقنية المعلومات، والمبيعات. يمكنك التنقل بين الفئات باستخدام علامات التبويب أعلى المتجر. تعرض كل بطاقة وكيل الاسم والأيقونة والفئة التي ينتمي إليها. استخدم شريط البحث للعثور على وكيل حسب الاسم أو الكلمة المفتاحية عبر جميع الفئات.
استعراض
انقر على بطاقة أي وكيل لفتح عرض التفاصيل الخاص به. من هنا، يمكنك:
افتح أحد الوكلاء
- Start Chat - افتح دردشة جديدة مع الوكيل.
- Pin - أضِف الوكيل إلى المفضلة للوصول السريع.
- Copy link - شارك رابطًا مباشرًا للوكيل.
لجعل الوكيل قابلاً للاكتشاف في المتجر، شاركه ضمن النطاق المناسب من لوحة المشاركة والوصول. مستويات الظهور:
انشر وكيلك الخاص
- خاص - لا يراه سواك. ولا يظهر في المتجر.
- مشترك مع مستخدمين أو مجموعات - يكون مرئيًا لتلك الجهات. ويظهر في المتجر لديهم.
- على مستوى المؤسسة بأكملها - يكون مرئيًا للجميع في المؤسسة. ويخضع لأذونات المتجر التي يحددها المسؤول لديك.
يمكن لمسؤولي المؤسسة ما يلي:
عناصر تحكم المسؤول
- تنظيم مجموعة الفئات المعروضة في المتجر.
- ترقية وكلاء فرديين إلى العرض على مستوى المؤسسة بأكملها.
- السماح بالوصول إلى المتجر أو تقييده حسب كل دور.