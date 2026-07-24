يُعد متجر الوكلاء المكان الذي يمكنك فيه استعراض وكلاء والبحث عنها وتشغيلها، وهي التي شاركها معك أشخاص آخرون في مؤسستك. كما يتضمن أيضًا وكلاء التي نشرها المسؤول لديك على مستوى المؤسسة بالكامل. افتحه من خيار متجر الوكلاء في الشريط الجانبي الأيسر.

تُنظَّم الوكلاء ضمن فئات — مثل عام، والموارد البشرية، والبحث والتطوير، والمالية، وتقنية المعلومات، والمبيعات. يمكنك التنقل بين الفئات باستخدام علامات التبويب أعلى المتجر. تعرض كل بطاقة وكيل الاسم والأيقونة والفئة التي ينتمي إليها.

استخدم شريط البحث للعثور على وكيل حسب الاسم أو الكلمة المفتاحية عبر جميع الفئات.

​ افتح أحد الوكلاء

انقر على بطاقة أي وكيل لفتح عرض التفاصيل الخاص به. من هنا، يمكنك:

Start Chat - افتح دردشة جديدة مع الوكيل.

- افتح دردشة جديدة مع الوكيل. Pin - أضِف الوكيل إلى المفضلة للوصول السريع.

- أضِف الوكيل إلى المفضلة للوصول السريع. Copy link - شارك رابطًا مباشرًا للوكيل.

​ انشر وكيلك الخاص

لجعل الوكيل قابلاً للاكتشاف في المتجر، شاركه ضمن النطاق المناسب من لوحة المشاركة والوصول . مستويات الظهور:

خاص - لا يراه سواك. ولا يظهر في المتجر.

- لا يراه سواك. ولا يظهر في المتجر. مشترك مع مستخدمين أو مجموعات - يكون مرئيًا لتلك الجهات. ويظهر في المتجر لديهم.

- يكون مرئيًا لتلك الجهات. ويظهر في المتجر لديهم. على مستوى المؤسسة بأكملها - يكون مرئيًا للجميع في المؤسسة. ويخضع لأذونات المتجر التي يحددها المسؤول لديك.

صنّف وكيلك واكتب وصفًا واضحًا قبل النشر — فهذان الحقلان يؤثران في كلٍ من البحث وتجربة التصفح حسب التصنيف.

​ عناصر تحكم المسؤول

يمكن لمسؤولي المؤسسة ما يلي:

تنظيم مجموعة الفئات المعروضة في المتجر.

ترقية وكلاء فرديين إلى العرض على مستوى المؤسسة بأكملها.

السماح بالوصول إلى المتجر أو تقييده حسب كل دور.