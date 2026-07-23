يسرد هذا المستند النماذج في ClickHouse Cloud الخاضعة لشروط منفصلة لمطوّري نماذج من جهات خارجية.

يسرد هذا المستند النماذج في ClickHouse Cloud الخاضعة لشروط منفصلة لمطوّري نماذج من جهات خارجية. تُستضاف جميع النماذج المستخدمة حاليًا على AWS Bedrock، وليس من قِبل مطوّر النموذج المعني. تُوفَّر هذه الروابط لراحتك. وتقع على عاتقك مسؤولية ضمان الامتثال لشروط النماذج المعمول بها وأي سياسات استخدام سارية.

​ النماذج والأحكام

فيما يلي جدول يضم النماذج والأحكام الخاصة بها، إلى جانب معلومات أخرى ذات صلة.