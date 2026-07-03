# List Postgres services clickhousectl cloud postgres list # Create a Postgres service clickhousectl cloud postgres create \ --name my-pg \ --region us-east-1 \ --size c6gd.xlarge \ --pg-version 18 # Get service details clickhousectl cloud postgres get < pg-i d > # Update a service clickhousectl cloud postgres update < pg-i d > --size c6gd.2xlarge --add-tag env=prod # Reset the password clickhousectl cloud postgres reset-password < pg-i d > --generate # Read replicas and point-in-time restore clickhousectl cloud postgres read-replica create < pg-i d > --name replica-1 clickhousectl cloud postgres restore < pg-i d > --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z # Delete a service clickhousectl cloud postgres delete < pg-i d >