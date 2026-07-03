clickhousectl) هي أداة موحّدة لسطر الأوامر لإدارة موارد ClickHouse Cloud ودعم التطوير المحلي باستخدام ClickHouse. كما تتيح أيضًا إدارة خدمات ClickHouse Cloud Postgres.
التثبيت
يُنشأ أيضًا اسم مستعار لـ
curl https://clickhouse.com/cli | sh
chctl تلقائيًا لتسهيل الاستخدام.
قم بالمصادقة باستخدام ClickHouse Cloud وأدِر خدماتك مباشرةً من سطر الأوامر.
إدارة Cloud
المصادقة
سيُطلب منك إدخال مفتاح API والسر الخاصَّين بك، وسيتم حفظهما في
clickhousectl cloud auth
.clickhouse/credentials.json (محلي على مستوى المشروع، ومتجاهَل من
git).
يمكنك أيضًا استخدام متغيرات البيئة:
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
الخدمات
# List services
clickhousectl cloud service list
# Create a service
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Scale a service
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Delete a service
clickhousectl cloud service delete <service-id>
أنشئ ClickHouse Cloud Postgres وأدِر خدماته.
خدمات Postgres (بيتا)
# List Postgres services
clickhousectl cloud postgres list
# Create a Postgres service
clickhousectl cloud postgres create \
--name my-pg \
--region us-east-1 \
--size c6gd.xlarge \
--pg-version 18
# Get service details
clickhousectl cloud postgres get <pg-id>
# Update a service
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --size c6gd.2xlarge --add-tag env=prod
# Reset the password
clickhousectl cloud postgres reset-password <pg-id> --generate
# Read replicas and point-in-time restore
clickhousectl cloud postgres read-replica create <pg-id> --name replica-1
clickhousectl cloud postgres restore <pg-id> --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z
# Delete a service
clickhousectl cloud postgres delete <pg-id>
المنظمات
clickhousectl cloud org list
clickhousectl cloud org get <org-id>
مفاتيح API
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id>
clickhousectl cloud key delete <key-id>
الأعضاء والدعوات
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id <role-id>
النسخ الاحتياطية
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
استخدم الخيار
مخرجات JSON
--json للحصول على استجابات مُنسّقة بتنسيق JSON من أي أمر سحابي:
clickhousectl cloud --json service list
تُدير أداة CLI أيضًا عمليات التثبيت المحلية لـ ClickHouse والخوادم. راجع صفحة clickhousectl (CLI) للتعرّف على خطوات البدء في التطوير المحلي.
التطوير المحلي
المتطلبات
- macOS (aarch64, x86_64) أو Linux (aarch64, x86_64)
- تتطلب أوامر Cloud مفتاح API لـ ClickHouse Cloud