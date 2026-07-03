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ClickHouse CLI (clickhousectl) هي أداة موحّدة لسطر الأوامر لإدارة موارد ClickHouse Cloud ودعم التطوير المحلي باستخدام ClickHouse. كما تتيح أيضًا إدارة خدمات ClickHouse Cloud Postgres.

التثبيت

يُنشأ أيضًا اسم مستعار لـ chctl تلقائيًا لتسهيل الاستخدام.

إدارة Cloud

قم بالمصادقة باستخدام ClickHouse Cloud وأدِر خدماتك مباشرةً من سطر الأوامر.

المصادقة

سيُطلب منك إدخال مفتاح API والسر الخاصَّين بك، وسيتم حفظهما في .clickhouse/credentials.json (محلي على مستوى المشروع، ومتجاهَل من git). يمكنك أيضًا استخدام متغيرات البيئة:

الخدمات

خدمات Postgres (بيتا)

أنشئ ClickHouse Cloud Postgres وأدِر خدماته.

المنظمات

مفاتيح API

الأعضاء والدعوات

النسخ الاحتياطية

مخرجات JSON

استخدم الخيار --json للحصول على استجابات مُنسّقة بتنسيق JSON من أي أمر سحابي:

التطوير المحلي

تُدير أداة CLI أيضًا عمليات التثبيت المحلية لـ ClickHouse والخوادم. راجع صفحة clickhousectl (CLI) للتعرّف على خطوات البدء في التطوير المحلي.

المتطلبات

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦