في Agent Builder، افتح قسم MCP servers وانقر على Add server. أدخل عنوان URL الخاص بالخادم وإعدادات المصادقة، ثم اختر أدوات الخادم التي تريد أن يستخدمها هذا الوكيل تحديدًا. احفظ الوكيل. يمكنك إرفاق عدة خوادم بوكيل واحد. ويُسجَّل كل استدعاء لأداة يجريه الوكيل في المحادثة، بحيث يتمكن المستخدمون من رؤية ما فعله الوكيل.
إرفاق خادم MCP
يدعم ClickHouse Agents بروتوكول Streamable HTTP — وهو ناقل MCP جاهز لبيئات الإنتاج. يجب أن يكون الخادم الذي تُرفقه قابلاً للوصول عبر HTTP(S) من ClickHouse Cloud.
النقل
قد تتطلب خوادم MCP بيانات اعتماد. يدعم ClickHouse Agents ما يلي:
المصادقة
- رموز Bearer وغيرها من الرؤوس الثابتة — وهي قيم ثابتة توفّرها عند تهيئة الخادم.
- OAuth 2.0 — تدفق تفاعلي. عند أول مرة تستدعي فيها أنت (أو أي مستخدم لديه حق الوصول) أداةً على الخادم، يفتح المتصفح نافذة تسجيل دخول؛ وتُدار الرموز وتُحدَّث تلقائيًا.
- بيانات اعتماد خاصة بكل مستخدم — متغيرات في إعدادات الخادم تُستبدل من ملف تعريف المستخدم الذي يجري الاستدعاء، بحيث يصادق كل مستخدم بهويته الخاصة بدلًا من حساب خدمة مشترك.
يمكن أن يشير تشغيل وكيل واحد، في كل طلب، إلى ما لا يزيد على 50 وجهة مختلفة لـخادم MCP، وما لا يزيد على 100 إعداد موسّع للأدوات. وإذا احتاج الوكلاء إلى أكثر من ذلك، فينبغي تقسيمهم باستخدام الوكلاء الفرعيين.