بروتوكول سياق النموذج (MCP) هو المعيار المفتوح لإتاحة الأدوات ومصادر البيانات لنموذج ذكاء اصطناعي. ويمنح إرفاق خادم MCP بـ ClickHouse Agent هذا الوكيلَ إمكانية الوصول إلى أي قدرات يوفّرها ذلك الخادم — مثل متتبعات المشكلات، والأنظمة الخلفية الخاصة بـ observability، وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية، وخدمات SaaS التابعة لجهات خارجية، أو أي شيء آخر يوفّر نقطة نهاية MCP.

​ إرفاق خادم MCP

في Agent Builder، افتح قسم MCP servers وانقر على Add server. أدخل عنوان URL الخاص بالخادم وإعدادات المصادقة، ثم اختر أدوات الخادم التي تريد أن يستخدمها هذا الوكيل تحديدًا. احفظ الوكيل.

يمكنك إرفاق عدة خوادم بوكيل واحد. ويُسجَّل كل استدعاء لأداة يجريه الوكيل في المحادثة، بحيث يتمكن المستخدمون من رؤية ما فعله الوكيل.

يدعم ClickHouse Agents بروتوكول Streamable HTTP — وهو ناقل MCP جاهز لبيئات الإنتاج. يجب أن يكون الخادم الذي تُرفقه قابلاً للوصول عبر HTTP(S) من ClickHouse Cloud.

قد تتطلب خوادم MCP بيانات اعتماد. يدعم ClickHouse Agents ما يلي:

رموز Bearer وغيرها من الرؤوس الثابتة — وهي قيم ثابتة توفّرها عند تهيئة الخادم.

وغيرها من الثابتة — وهي قيم ثابتة توفّرها عند تهيئة الخادم. OAuth 2.0 — تدفق تفاعلي. عند أول مرة تستدعي فيها أنت (أو أي مستخدم لديه حق الوصول) أداةً على الخادم، يفتح المتصفح نافذة تسجيل دخول؛ وتُدار الرموز وتُحدَّث تلقائيًا.

— تدفق تفاعلي. عند أول مرة تستدعي فيها أنت (أو أي مستخدم لديه حق الوصول) أداةً على الخادم، يفتح المتصفح نافذة تسجيل دخول؛ وتُدار الرموز وتُحدَّث تلقائيًا. بيانات اعتماد خاصة بكل مستخدم — متغيرات في إعدادات الخادم تُستبدل من ملف تعريف المستخدم الذي يجري الاستدعاء، بحيث يصادق كل مستخدم بهويته الخاصة بدلًا من حساب خدمة مشترك.

تُخزَّن بيانات الاعتماد التي يوفّرها المستخدم مشفّرة، وتكون مقصورة على المستخدم الذي أدخلها. ولا تكون بيانات اعتماد أي مستخدم مرئية مطلقًا لعمليات تشغيل الوكيل الخاصة بمستخدم آخر.