تمكين خادم MCP البعيد في ClickHouse Cloud والاتصال به

يوضح هذا الدليل كيفية تمكين خادم MCP البعيد في ClickHouse Cloud وإعداده للاستخدام مع أدوات التطوير الشائعة.

المتطلبات الأساسية

خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل

بيئة التطوير المتكاملة (IDE) أو أداة التطوير المعتمدة على الوكلاء التي تفضّلها

​ تمكين خادم MCP البعيد لـ Cloud

اتصل بخدمة ClickHouse Cloud التي تريد تمكين خادم MCP البعيد لها. في القائمة الجانبية اليسرى، انقر على Connect. ستُفتح نافذة تتضمن تفاصيل الاتصال.

اختر Connect with MCP:

بدّل الزر إلى وضع التشغيل لتمكين MCP لهذه الخدمة:

انسخ عنوان URL المعروض، وهو نفسه الظاهر أدناه:

https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

​ إعداد Remote MCP للتطوير

اختر بيئة التطوير المتكاملة أو الأداة المناسبة أدناه، ثم اتبع تعليمات الإعداد المقابلة.

​ Claude Code

من دليل العمل الحالي، شغِّل الأمر التالي لإضافة تكوين ClickHouse Cloud MCP Server إلى Claude Code:

claude mcp add --transport http clickhouse-cloud https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

ثم شغِّل Claude Code:

claude

شغّل الأمر التالي لعرض خوادم MCP:

/mcp

حدِّد clickhouse-cloud وسجِّل الدخول عبر OAuth باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك في ClickHouse Cloud.

​ واجهة الويب لـ Claude

انتقل إلى Customize > Connectors انقر على أيقونة ”+” ثم Add custom connector سمِّ الموصل المخصص باسم مثل clickhouse-cloud ثم أضِفه انقر على الموصل clickhouse-cloud الذي أُضيف حديثًا، ثم انقر على Connect أكمِل المصادقة باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud عبر OAuth

تصفّح خوادم MCP وثبّتها من متجر Cursor. ابحث عن ClickHouse وانقر على “إضافة إلى Cursor” على أي خادم لتثبيته. أكمل المصادقة باستخدام OAuth.

​ Visual Studio Code

أضِف الإعداد التالي إلى .vscode/mcp.json :

{ "servers" : { "clickhouse-cloud" : { "type" : "http" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" } } }

حرِّر ملف mcp_config.json باستخدام التكوين التالي:

{ "mcpServers" : { "clickhouse-cloud" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "mcp-remote" , "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" ] } } }

لمزيد من التفاصيل، اطّلع على وثائق Windsurf

أضِف ClickHouse كخادم مخصّص. أضِف ما يلي إلى إعدادات Zed ضمن context_servers:

{ "context_servers" : { "clickhouse-cloud" : { "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" } } }

بعد ذلك، من المفترض أن يطلب منك Zed المصادقة عبر OAuth عند اتصاله بالخادم للمرة الأولى. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق Zed

نفّذ الأمر التالي لإضافة خادم MCP الخاص بـ ClickHouse Cloud عبر CLI:

codex mcp add clickhouse-cloud --url https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

​ مثال على الاستخدام

بمجرد الاتصال، يمكنك التفاعل مع ClickHouse Cloud عبر مطالبات باللغة الطبيعية. فيما يلي بعض مسارات سير العمل الشائعة والأدوات التي سيستدعيها MCP client في الخلفية. للاطلاع على قائمة كاملة بالأدوات المتاحة، راجع مرجع الأدوات

​ استكشاف بياناتك

ابدأ بالتعرّف على المتاح:

الموجّه الأداة المستخدمة ”ما المؤسسات التي يمكنني الوصول إليها؟“ get_organizations ”ما قواعد البيانات المتاحة على خدمتي؟“ list_databases ”اعرض لي الجداول في قاعدة البيانات default ” list_tables ”اعرض جميع الجداول التي تبدأ أسماؤها بـ events_ ” list_tables (باستخدام عامل التصفية like )

​ تشغيل الاستعلامات التحليلية

اطرح أسئلة بلغة طبيعية، وسيتولى الوكيل ترجمتها إلى SQL:

الموجِّه الأداة المستخدمة ”أرني أول 10 صفوف من جدول hits ” run_select_query ”ما متوسط مدة الجلسة حسب البلد خلال آخر 7 أيام؟“ run_select_query ”كم عدد الصفوف في كل جدول ضمن قاعدة البيانات analytics ؟“ run_select_query

لا تتيح الأداة run_select_query سوى عبارات SELECT . جميع الاستعلامات للقراءة فقط.

​ إدارة الخدمات والبنية التحتية

اطّلع على موارد ClickHouse Cloud لديك:

الموجّه الأداة المستخدم ”اعرض جميع خدماتي” get_services_list ”ما حالة خدمة الإنتاج الخاصة بي؟“ get_service_details ”اعرض لي جدول النسخ الاحتياطية لهذه الخدمة” get_service_backup_configuration ”اعرض أحدث النسخ الاحتياطية” list_service_backups ”ما هي ClickPipes المُعدّة على هذه الخدمة؟“ list_clickpipes

​ تكاليف المراقبة

الموجّه الأداة المستخدم ”ما تكلفة مؤسستي خلال الأسبوع الماضي؟“ get_organization_cost ”اعرض لي التكاليف اليومية من 1 مارس إلى 15 مارس” get_organization_cost (مع from_date و to_date )