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يوضح هذا الدليل كيفية تمكين خادم MCP البعيد في ClickHouse Cloud وإعداده للاستخدام مع أدوات التطوير الشائعة. المتطلبات الأساسية
  • خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل
  • بيئة التطوير المتكاملة (IDE) أو أداة التطوير المعتمدة على الوكلاء التي تفضّلها

تمكين خادم MCP البعيد لـ Cloud

اتصل بخدمة ClickHouse Cloud التي تريد تمكين خادم MCP البعيد لها. في القائمة الجانبية اليسرى، انقر على Connect. ستُفتح نافذة تتضمن تفاصيل الاتصال. اختر Connect with MCP: بدّل الزر إلى وضع التشغيل لتمكين MCP لهذه الخدمة: انسخ عنوان URL المعروض، وهو نفسه الظاهر أدناه:

إعداد Remote MCP للتطوير

اختر بيئة التطوير المتكاملة أو الأداة المناسبة أدناه، ثم اتبع تعليمات الإعداد المقابلة.

Claude Code

من دليل العمل الحالي، شغِّل الأمر التالي لإضافة تكوين ClickHouse Cloud MCP Server إلى Claude Code:
ثم شغِّل Claude Code:
شغّل الأمر التالي لعرض خوادم MCP:
حدِّد clickhouse-cloud وسجِّل الدخول عبر OAuth باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك في ClickHouse Cloud.

واجهة الويب لـ Claude

  1. انتقل إلى Customize > Connectors
  2. انقر على أيقونة ”+” ثم Add custom connector
  3. سمِّ الموصل المخصص باسم مثل clickhouse-cloud ثم أضِفه
  4. انقر على الموصل clickhouse-cloud الذي أُضيف حديثًا، ثم انقر على Connect
  5. أكمِل المصادقة باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud عبر OAuth

Cursor

  1. تصفّح خوادم MCP وثبّتها من متجر Cursor.
  2. ابحث عن ClickHouse وانقر على “إضافة إلى Cursor” على أي خادم لتثبيته.
  3. أكمل المصادقة باستخدام OAuth.

Visual Studio Code

أضِف الإعداد التالي إلى .vscode/mcp.json:
لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق Visual Studio Code.

Windsurf

حرِّر ملف mcp_config.json باستخدام التكوين التالي:
لمزيد من التفاصيل، اطّلع على وثائق Windsurf.

Zed

أضِف ClickHouse كخادم مخصّص. أضِف ما يلي إلى إعدادات Zed ضمن context_servers:
بعد ذلك، من المفترض أن يطلب منك Zed المصادقة عبر OAuth عند اتصاله بالخادم للمرة الأولى. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق Zed.

Codex

نفّذ الأمر التالي لإضافة خادم MCP الخاص بـ ClickHouse Cloud عبر CLI:

مثال على الاستخدام

بمجرد الاتصال، يمكنك التفاعل مع ClickHouse Cloud عبر مطالبات باللغة الطبيعية. فيما يلي بعض مسارات سير العمل الشائعة والأدوات التي سيستدعيها MCP client في الخلفية. للاطلاع على قائمة كاملة بالأدوات المتاحة، راجع مرجع الأدوات.

استكشاف بياناتك

ابدأ بالتعرّف على المتاح:

تشغيل الاستعلامات التحليلية

اطرح أسئلة بلغة طبيعية، وسيتولى الوكيل ترجمتها إلى SQL: لا تتيح الأداة run_select_query سوى عبارات SELECT. جميع الاستعلامات للقراءة فقط.

إدارة الخدمات والبنية التحتية

اطّلع على موارد ClickHouse Cloud لديك:

تكاليف المراقبة

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦