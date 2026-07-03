- خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل
- بيئة التطوير المتكاملة (IDE) أو أداة التطوير المعتمدة على الوكلاء التي تفضّلها
اتصل بخدمة ClickHouse Cloud التي تريد تمكين خادم MCP البعيد لها. في القائمة الجانبية اليسرى، انقر على Connect. ستُفتح نافذة تتضمن تفاصيل الاتصال. اختر Connect with MCP: بدّل الزر إلى وضع التشغيل لتمكين MCP لهذه الخدمة: انسخ عنوان URL المعروض، وهو نفسه الظاهر أدناه:
تمكين خادم MCP البعيد لـ Cloud
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
اختر بيئة التطوير المتكاملة أو الأداة المناسبة أدناه، ثم اتبع تعليمات الإعداد المقابلة.
إعداد Remote MCP للتطوير
من دليل العمل الحالي، شغِّل الأمر التالي لإضافة تكوين ClickHouse Cloud MCP Server إلى Claude Code:
Claude Code
ثم شغِّل Claude Code:
claude mcp add --transport http clickhouse-cloud https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
شغّل الأمر التالي لعرض خوادم MCP:
claude
حدِّد
/mcp
clickhouse-cloud وسجِّل الدخول عبر OAuth باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك في ClickHouse Cloud.
واجهة الويب لـ Claude
- انتقل إلى Customize > Connectors
- انقر على أيقونة ”+” ثم Add custom connector
- سمِّ الموصل المخصص باسم مثل
clickhouse-cloudثم أضِفه
- انقر على الموصل
clickhouse-cloudالذي أُضيف حديثًا، ثم انقر على Connect
- أكمِل المصادقة باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud عبر OAuth
Cursor
- تصفّح خوادم MCP وثبّتها من متجر Cursor.
- ابحث عن ClickHouse وانقر على “إضافة إلى Cursor” على أي خادم لتثبيته.
- أكمل المصادقة باستخدام OAuth.
أضِف الإعداد التالي إلى
Visual Studio Code
.vscode/mcp.json:
لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق Visual Studio Code.
{
"servers": {
"clickhouse-cloud": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"
}
}
}
حرِّر ملف
Windsurf
mcp_config.json باستخدام التكوين التالي:
لمزيد من التفاصيل، اطّلع على وثائق Windsurf.
{
"mcpServers": {
"clickhouse-cloud": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-remote", "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"]
}
}
}
أضِف ClickHouse كخادم مخصّص. أضِف ما يلي إلى إعدادات Zed ضمن context_servers:
Zed
بعد ذلك، من المفترض أن يطلب منك Zed المصادقة عبر OAuth عند اتصاله بالخادم للمرة الأولى. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق Zed.
{
"context_servers": {
"clickhouse-cloud": {
"url": "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"
}
}
}
نفّذ الأمر التالي لإضافة خادم MCP الخاص بـ ClickHouse Cloud عبر CLI:
Codex
codex mcp add clickhouse-cloud --url https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
بمجرد الاتصال، يمكنك التفاعل مع ClickHouse Cloud عبر مطالبات باللغة الطبيعية. فيما يلي بعض مسارات سير العمل الشائعة والأدوات التي سيستدعيها MCP client في الخلفية. للاطلاع على قائمة كاملة بالأدوات المتاحة، راجع مرجع الأدوات.
مثال على الاستخدام
ابدأ بالتعرّف على المتاح:
استكشاف بياناتك
|الموجّه
|الأداة المستخدمة
|”ما المؤسسات التي يمكنني الوصول إليها؟“
get_organizations
|”ما قواعد البيانات المتاحة على خدمتي؟“
list_databases
|”اعرض لي الجداول في قاعدة البيانات
default”
list_tables
|”اعرض جميع الجداول التي تبدأ أسماؤها بـ
events_”
list_tables (باستخدام عامل التصفية
like)
اطرح أسئلة بلغة طبيعية، وسيتولى الوكيل ترجمتها إلى SQL:
تشغيل الاستعلامات التحليلية
لا تتيح الأداة
|الموجِّه
|الأداة المستخدمة
|”أرني أول 10 صفوف من جدول
hits”
run_select_query
|”ما متوسط مدة الجلسة حسب البلد خلال آخر 7 أيام؟“
run_select_query
|”كم عدد الصفوف في كل جدول ضمن قاعدة البيانات
analytics؟“
run_select_query
run_select_query سوى عبارات
SELECT. جميع الاستعلامات للقراءة فقط.
اطّلع على موارد ClickHouse Cloud لديك:
إدارة الخدمات والبنية التحتية
|الموجّه
|الأداة المستخدم
|”اعرض جميع خدماتي”
get_services_list
|”ما حالة خدمة الإنتاج الخاصة بي؟“
get_service_details
|”اعرض لي جدول النسخ الاحتياطية لهذه الخدمة”
get_service_backup_configuration
|”اعرض أحدث النسخ الاحتياطية”
list_service_backups
|”ما هي ClickPipes المُعدّة على هذه الخدمة؟“
list_clickpipes
تكاليف المراقبة
|الموجّه
|الأداة المستخدم
|”ما تكلفة مؤسستي خلال الأسبوع الماضي؟“
get_organization_cost
|”اعرض لي التكاليف اليومية من 1 مارس إلى 15 مارس”
get_organization_cost (مع
from_date و
to_date)