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يُعد Agent Builder المكان الذي تُنشئ فيه الوكلاء وتضبط إعداداتهم.
هل أنت جديد على ClickHouse Agents؟ابدأ بـ Quickstart. توضّح الصفحات أدناه كل جزء من أداة الإنشاء بالتفصيل.
يغطي هذا القسم كل جزء من Agent Builder، ويتضمن الصفحات التالية:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦