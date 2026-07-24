|الصفحة
|الوصف
|Code interpreter
|تنفيذ التعليمات البرمجية داخل بيئة sandbox.
|Web search
|عمليات بحث في الويب العام.
|Image generation
|إنشاء صور من النص.
|Vision
|قبول image inputs.
|MCP servers
|إرفاق MCP servers من جهات خارجية بالوكيل.
|Skills
|حِزم تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام.
|Subagents
|تفويض العمل إلى وكلاء فرعيين.
|Model parameters
|ضبط معلمات النموذج لوكيل.
منشئ الوكلاء
أنشئ ClickHouse Agents واضبط إعداداتها في منشئ الوكلاء
يُعد Agent Builder المكان الذي تُنشئ فيه الوكلاء وتضبط إعداداتهم. يغطي هذا القسم كل جزء من Agent Builder، ويتضمن الصفحات التالية:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦
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