أنشئ ClickHouse Agents واضبط إعداداتها في منشئ الوكلاء

يُعد Agent Builder المكان الذي تُنشئ فيه الوكلاء وتضبط إعداداتهم.

هل أنت جديد على ClickHouse Agents؟ ابدأ بـ Quickstart . توضّح الصفحات أدناه كل جزء من أداة الإنشاء بالتفصيل.

يغطي هذا القسم كل جزء من Agent Builder، ويتضمن الصفحات التالية: