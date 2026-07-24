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أنشئ وكيلاً مخصصًا في وحدة تحكم Cloud، ثم شغِّل استعلامًا بلغة طبيعية على خدمتك.

المتطلبات الأساسية

  • خدمة في ClickHouse Cloud يمكنك إجراء استعلامات عليها.
  • خيار إنشاء وكيل في Agent Builder. إذا لم يكن ظاهرًا، فاطلب من مسؤول المؤسسة منح إذن إنشاء الوكلاء عبر Admin Settings كما هو موضح في المشاركة والوصول.

أنشئ الوكيل

1

شغّل ClickHouse Agents

من خدمة Cloud الخاصة بك، انقر على ClickHouse agents في الشريط الجانبي الأيسر لفتح صفحة إطلاق الوكلاء. ثم انقر على Launch ClickHouse agents لفتح Agent Builder.
2

أنشئ الوكيل

في Agent Builder، انقر على Create New Agent أعلى اللوحة اليسرى. ثم املأ الحقول الأساسية:
  • Name - معرّف قصير لوكيلك.
  • Description - وصف يوضح الغرض من الوكيل، وسيظهر لزملائك.
  • Category - فئة الوكيل. يمكنك تركها على General ما لم تكن لدى مؤسستك فئات مخصّصة.
  • Instructions - الـ system prompt، ويحدّد دور الوكيل، والأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها، وأي قواعد عمل يجب أن يلتزم بها.
  • Model - اختر نموذجًا من القائمة المنسدلة.
3

أضف الإمكانات والأدوات

توجد إمكانات الوكيل وأدواته في موضعين.Capabilities في اللوحة الرئيسية — ميزات أصلية مثل Run Code، وWeb Search، وFile Context، وArtifacts، وMCP Servers، وSkills. فعّل ما يحتاجه الوكيل منها.Tools خلف زر Add Tools أسفل اللوحة — تكاملات خارجية مثل توليد الصور، وVision، وواجهات برمجة تطبيقات البحث، والخدمات الخارجية.انقر على Add Tools لاستعراض الكتالوج:يتم إعداد Subagents ضمن Advanced settings — راجع صفحة Subagents للتفاصيل.يمكنك تغيير الإمكانات والأدوات المضافة في أي وقت.
4

شغّل استعلامًا

احفظ الوكيل، وافتح conversation جديدة، ثم اختر وكيلك من أداة اختيار الوكيل. اكتب سؤالًا — على سبيل المثال، “ما أكثر 10 جداول لديّ من حيث عدد الصفوف هذا الأسبوع؟” — وسيضع الوكيل خطة، ويستدعي الأدوات عند الحاجة، ثم يعرض الإجابة.

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦