شغّل استعلامًا

احفظ الوكيل، وافتح conversation جديدة، ثم اختر وكيلك من أداة اختيار الوكيل. اكتب سؤالًا — على سبيل المثال، “ما أكثر 10 جداول لديّ من حيث عدد الصفوف هذا الأسبوع؟” — وسيضع الوكيل خطة، ويستدعي الأدوات عند الحاجة، ثم يعرض الإجابة.