المتطلبات الأساسية
- خدمة في ClickHouse Cloud يمكنك إجراء استعلامات عليها.
- خيار إنشاء وكيل في Agent Builder. إذا لم يكن ظاهرًا، فاطلب من مسؤول المؤسسة منح إذن إنشاء الوكلاء عبر Admin Settings كما هو موضح في المشاركة والوصول.
أنشئ الوكيل
1
شغّل ClickHouse Agents
من خدمة Cloud الخاصة بك، انقر على ClickHouse agents في الشريط الجانبي الأيسر لفتح صفحة إطلاق الوكلاء. ثم انقر على Launch ClickHouse agents لفتح Agent Builder.
2
أنشئ الوكيل
في Agent Builder، انقر على Create New Agent أعلى اللوحة اليسرى. ثم املأ الحقول الأساسية:
- Name - معرّف قصير لوكيلك.
- Description - وصف يوضح الغرض من الوكيل، وسيظهر لزملائك.
- Category - فئة الوكيل. يمكنك تركها على
Generalما لم تكن لدى مؤسستك فئات مخصّصة.
- Instructions - الـ system prompt، ويحدّد دور الوكيل، والأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها، وأي قواعد عمل يجب أن يلتزم بها.
- Model - اختر نموذجًا من القائمة المنسدلة.
3
أضف الإمكانات والأدوات
توجد إمكانات الوكيل وأدواته في موضعين.Capabilities في اللوحة الرئيسية — ميزات أصلية مثل Run Code، وWeb Search، وFile Context، وArtifacts، وMCP Servers، وSkills. فعّل ما يحتاجه الوكيل منها.Tools خلف زر Add Tools أسفل اللوحة — تكاملات خارجية مثل توليد الصور، وVision، وواجهات برمجة تطبيقات البحث، والخدمات الخارجية.انقر على Add Tools لاستعراض الكتالوج:يتم إعداد Subagents ضمن Advanced settings — راجع صفحة Subagents للتفاصيل.يمكنك تغيير الإمكانات والأدوات المضافة في أي وقت.
4
شغّل استعلامًا
احفظ الوكيل، وافتح conversation جديدة، ثم اختر وكيلك من أداة اختيار الوكيل. اكتب سؤالًا — على سبيل المثال، “ما أكثر 10 جداول لديّ من حيث عدد الصفوف هذا الأسبوع؟” — وسيضع الوكيل خطة، ويستدعي الأدوات عند الحاجة، ثم يعرض الإجابة.
الخطوات التالية
- شارِك الوكيل مع زملائك في الفريق.
- انشره في السوق بمجرد أن يصبح الوكيل مستقرًا.