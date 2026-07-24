في Agent Builder، فعِّل تشغيل الشيفرة في قسم الإمكانات، ثم احفظ. يحدّد الوكيل متى يشغّل الشيفرة استنادًا إلى طلب المستخدم وتعليمات الوكيل.
تمكين مفسر الشيفرة
البيئة المعزولة هي بيئة Unix تضم بيئتَي تشغيل للأغراض العامة وبعض أدوات الصدفة:
اللغات المدعومة
- Python 3 - الخيار الافتراضي لمهام البيانات.
- Node.js (JavaScript) - عندما يفضّل الوكيل استخدام JS لهذه المهمة.
- Bash وsh - لكتابة نصوص الصدفة لربط الأوامر وتنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج السريعة.
- AWK وsed - لمعالجة النصوص الموجّهة للأسطر.
- bc - لإجراء حسابات بدقة غير محدودة.
يمكن للمستخدمين رفع ملفات إلى محادثة؛ ويستطيع مفسّر الشيفرة الوصول إليها في مجلد العمل داخل البيئة المعزولة. كما يمكن للشيفرة أيضًا إنشاء ملفات ناتجة (CSVs، ورسوم بيانية، وأرشيفات) تظهر في المحادثة كمرفقات قابلة للتنزيل.
الملفات
يعمل كل تنفيذ داخل بيئة معزولة مؤقتة من دون إمكانية الوصول إلى الشبكة ومن دون تخزين دائم. ولا تشارك الجلسات الحالة — فلا تنتقل المتغيرات والملفات من تشغيل إلى آخر إلا إذا أعاد الوكيل تحميلها صراحةً. وتُطبَّق حدود الموارد الخاصة بالخطة (الذاكرة، وعدد الملفات لكل تشغيل، وحصص الطلبات الشهرية). كما تظهر الأخطاء وstderr في المحادثة إلى جانب stdout.
عزل البيئة المعزولة
استخدم
متى تستخدمه
code interpreter عندما تتطلب الإجابة حسابًا حتميًا لا يستطيع نموذج اللغة تقديمه بموثوقية بالاعتماد على الاستدلال وحده.
وتشمل الحالات الشائعة ما يلي:
- تحليل ملف CSV أو JSON حمّله المستخدم.
- حساب إحصاءات موجزة أو تشغيل محاكاة سريعة.
- التحويل بين التنسيقات (Parquet وJSON وCSV).
- إنشاء مخطط من نتائج الاستعلام.