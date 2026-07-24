يتيح مفسر الشيفرة للوكيل تشغيل التعليمات البرمجية داخل بيئة معزولة مُدارة. استخدمه لإجراء العمليات الحسابية، وتحويل البيانات، وتحويل التنسيقات، ورسم المخططات، وأي مهام أخرى يُنجزها الكود على نحو أفضل من اللغة الطبيعية.

​ تمكين مفسر الشيفرة

في Agent Builder، فعِّل تشغيل الشيفرة في قسم الإمكانات، ثم احفظ. يحدّد الوكيل متى يشغّل الشيفرة استنادًا إلى طلب المستخدم وتعليمات الوكيل.

​ اللغات المدعومة

البيئة المعزولة هي بيئة Unix تضم بيئتَي تشغيل للأغراض العامة وبعض أدوات الصدفة:

Python 3 - الخيار الافتراضي لمهام البيانات.

- الخيار الافتراضي لمهام البيانات. Node.js (JavaScript) - عندما يفضّل الوكيل استخدام JS لهذه المهمة.

- عندما يفضّل الوكيل استخدام JS لهذه المهمة. Bash و sh - لكتابة نصوص الصدفة لربط الأوامر وتنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج السريعة.

و - لكتابة نصوص الصدفة لربط الأوامر وتنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج السريعة. AWK و sed - لمعالجة النصوص الموجّهة للأسطر.

و - لمعالجة النصوص الموجّهة للأسطر. bc - لإجراء حسابات بدقة غير محدودة.

يلجأ الوكلاء إلى Python أولًا في كل ما يتضمن تحليل البيانات أو تحويلها أو إجراء العمليات الحسابية عليها.

احصر استخدام أدوات الصدفة في المهام التي تستفيد فعلًا من أمر مختصر من سطر واحد.

يمكن للمستخدمين رفع ملفات إلى محادثة؛ ويستطيع مفسّر الشيفرة الوصول إليها في مجلد العمل داخل البيئة المعزولة. كما يمكن للشيفرة أيضًا إنشاء ملفات ناتجة (CSVs، ورسوم بيانية، وأرشيفات) تظهر في المحادثة كمرفقات قابلة للتنزيل.

​ عزل البيئة المعزولة

يعمل كل تنفيذ داخل بيئة معزولة مؤقتة من دون إمكانية الوصول إلى الشبكة ومن دون تخزين دائم. ولا تشارك الجلسات الحالة — فلا تنتقل المتغيرات والملفات من تشغيل إلى آخر إلا إذا أعاد الوكيل تحميلها صراحةً.

وتُطبَّق حدود الموارد الخاصة بالخطة (الذاكرة، وعدد الملفات لكل تشغيل، وحصص الطلبات الشهرية). كما تظهر الأخطاء وstderr في المحادثة إلى جانب stdout.

​ متى تستخدمه

استخدم code interpreter عندما تتطلب الإجابة حسابًا حتميًا لا يستطيع نموذج اللغة تقديمه بموثوقية بالاعتماد على الاستدلال وحده. وتشمل الحالات الشائعة ما يلي:

تحليل ملف CSV أو JSON حمّله المستخدم.

حساب إحصاءات موجزة أو تشغيل محاكاة سريعة.

التحويل بين التنسيقات (Parquet وJSON وCSV).

إنشاء مخطط من نتائج الاستعلام.