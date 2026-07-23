عندما تحفظ استعلامًا باسم “AGENTS.md” (مع مراعاة حالة الأحرف) في Cloud Console:
كيف يعمل
- يحمّل وكيل دردشة ClickHouse Assistant هذا الملف تلقائيًا عند إرسال رسالة
- يُوضَع المحتوى داخل وسم محتوى منظَّم ويُدرَج في مطالبة النظام الخاصة بالوكيل
- تُطبَّق هذه التعليمات على جميع محادثات دردشة ClickHouse Assistant في تلك الخدمة
إنشاء AGENTS.md
1
أنشئ الاستعلام المحفوظ
- في Cloud Console، أنشئ استعلامًا جديدًا
- سمّه بهذا الاسم تمامًا: “AGENTS.md” (مع مراعاة حالة الأحرف)
- اكتب تعليماتك المخصصة في محرر نص الاستعلام (وليس SQL فعليًا)
- احفظ الاستعلام
2
أضف تعليماتك
نظّم تعليماتك بلغة واضحة وقابلة للتنفيذ. ضمّن ما يلي:
- قواعد العمل والحسابات
- إرشادات هيكلية البيانات
- المصطلحات الخاصة بالمجال
- أنماط الاستعلام الشائعة
- قواعد تحسين الأداء
أفضل الممارسات
السياق ثمين—فكل token يستنزف “ميزانية الانتباه” لدى الوكيل. وكما هو الحال لدى البشر ذوي الذاكرة العاملة المحدودة، يتراجع أداء النماذج اللغوية كلما ازداد السياق. وهذا يعني العثور على أصغر مجموعة ممكنة من الرموز الأكثر دلالة بما يزيد إلى أقصى حد من احتمال الوصول إلى النتيجة التي تريدها.
تعامل مع السياق بوصفه موردًا محدودًا
وازن بين نقيضين:
اعثر على المستوى المناسب من التفصيل
- شديد التحديد: تضمين منطق if-else هش ومكتوب بشكل صارم، مما يخلق قابلية للكسر ويزيد تعقيد الصيانة
- شديد الغموض: إرشادات عامة لا تقدّم مؤشرات ملموسة أو تفترض خطأً وجود سياق مشترك
استخدم وسوم XML أو عناوين Markdown لإنشاء أقسام مميّزة يسهل استعراضها:
نظّم المحتوى في أقسام واضحة
<background_information>
Context about your data and domain
</background_information>
<calculation_rules>
Specific formulas and business logic
</calculation_rules>
<tool_guidance>
How to use specific ClickHouse features
</tool_guidance>
الأمثلة بمثابة «صورة تساوي ألف كلمة». فبدلاً من حشر كل الحالات الحدّية في الـ prompt الخاص بك، انتقِ مجموعة مركّزة من الأمثلة المتنوعة التي توضّح السلوك المتوقع بفاعلية.
قدّم أمثلة متنوعة ومعيارية
اجعله موجزًا لكن كاملًا
- أدرج فقط التعليمات التي يُحتاج إليها باستمرار
- كن موجزًا — فالسياق الأوسع يضعف الأداء بسبب “تعفّن السياق”
- احذف القواعد القديمة أو نادرة الاستخدام
- تأكد من توفر معلومات كافية لتوجيه السلوك المطلوب
وجّه الوكيل عندما تتطلب المقاييس حسابات محددة بدلًا من الوصول المباشر إلى العمود:
مثال: المقاييس المحسوبة من البيانات الخام
<metric_calculations>
IMPORTANT: "active_sessions" is NOT a column. It must be calculated.
To calculate active sessions:
COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions
This counts unique combinations of session and user identifiers.
When the user asks for "active sessions" or "session count", always use this formula:
SELECT
date,
COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions
FROM events
GROUP BY date;
</metric_calculations>
عرِّف الحسابات والتصنيفات الخاصة بمجال العمل:
مثال: قواعد منطق الأعمال
<business_rules>
Revenue Calculation:
- Exclude refunded transactions: WHERE transaction_status != 'refunded'
- Apply regional tax rates using CASE expressions
- Use MRR for subscriptions:
SUM(CASE
WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
ELSE 0
END) AS mrr
Traffic Source Classification:
Use CASE expression to categorize:
CASE
WHEN traffic_source IN ('google', 'bing', 'organic') THEN 'Organic Search'
WHEN traffic_source IN ('facebook', 'instagram', 'social') THEN 'Social Media'
WHEN traffic_source = 'direct' THEN 'Direct'
ELSE 'Other'
END AS source_category
Customer Segmentation:
- Enterprise: annual_contract_value >= 100000
- Mid-Market: annual_contract_value >= 10000 AND annual_contract_value < 100000
- SMB: annual_contract_value < 10000
Always include these categorizations when generating traffic or revenue reports.
</business_rules>
وثّق تنسيقات البيانات غير التقليدية أو القرارات القديمة المتعلقة بالمخطط:
مثال: خصوصيات بنية البيانات
<data_structure_notes>
The user_status column uses numeric codes, not strings:
- 1 = 'active'
- 2 = 'inactive'
- 3 = 'suspended'
- 99 = 'deleted'
When filtering or displaying user status, always use:
CASE user_status
WHEN 1 THEN 'active'
WHEN 2 THEN 'inactive'
WHEN 3 THEN 'suspended'
WHEN 99 THEN 'deleted'
END AS status_label
The product_metadata column contains JSON strings that must be parsed:
SELECT
product_id,
JSONExtractString(product_metadata, 'category') AS category,
JSONExtractInt(product_metadata, 'inventory_count') AS inventory
FROM products;
</data_structure_notes>
اربط مصطلحات الأعمال بالتنفيذ التقني:
مثال: مصطلحات المجال
<terminology>
When users refer to "conversions", they mean:
- For e-commerce: transactions WHERE transaction_type = 'purchase'
- For SaaS: subscriptions WHERE subscription_status = 'active' AND first_payment_date IS NOT NULL
"Churn" is calculated as:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE last_active_date < today() - INTERVAL 90 DAY
AND previous_subscription_status = 'active'
"DAU" (Daily Active Users) means:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE activity_date = today()
"Qualified leads" must meet ALL criteria:
- lead_score >= 70
- company_size >= 50
- budget_confirmed = true
- contact_role IN ('Director', 'VP', 'C-Level')
</terminology>