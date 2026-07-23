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يمكن تخصيص وكيل دردشة ClickHouse Assistant لفهم منطق الأعمال الخاص بك، وهياكل البيانات، ومعرفة المجال لديك من خلال AGENTS.md، وهو استعلام محفوظ خاص يعمل كطبقة دلالية فوق مطالبة النظام الخاصة بالوكيل. من خلال إنشاء ملف AGENTS.md، يمكنك تقديم تعليمات مخصصة تُحقن في بداية كل محادثة لتوجيه إنشاء استعلامات SQL وتحليل البيانات استنادًا إلى متطلبات مؤسستك الفريدة، وحساباتها، واصطلاحاتها.

كيف يعمل

عندما تحفظ استعلامًا باسم “AGENTS.md” (مع مراعاة حالة الأحرف) في Cloud Console:
  1. يحمّل وكيل دردشة ClickHouse Assistant هذا الملف تلقائيًا عند إرسال رسالة
  2. يُوضَع المحتوى داخل وسم محتوى منظَّم ويُدرَج في مطالبة النظام الخاصة بالوكيل
  3. تُطبَّق هذه التعليمات على جميع محادثات دردشة ClickHouse Assistant في تلك الخدمة

إنشاء AGENTS.md

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أنشئ الاستعلام المحفوظ

  1. في Cloud Console، أنشئ استعلامًا جديدًا
  2. سمّه بهذا الاسم تمامًا: “AGENTS.md” (مع مراعاة حالة الأحرف)
  3. اكتب تعليماتك المخصصة في محرر نص الاستعلام (وليس SQL فعليًا)
  4. احفظ الاستعلام
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أضف تعليماتك

نظّم تعليماتك بلغة واضحة وقابلة للتنفيذ. ضمّن ما يلي:
  • قواعد العمل والحسابات
  • إرشادات هيكلية البيانات
  • المصطلحات الخاصة بالمجال
  • أنماط الاستعلام الشائعة
  • قواعد تحسين الأداء

أفضل الممارسات

تعامل مع السياق بوصفه موردًا محدودًا

السياق ثمين—فكل token يستنزف “ميزانية الانتباه” لدى الوكيل. وكما هو الحال لدى البشر ذوي الذاكرة العاملة المحدودة، يتراجع أداء النماذج اللغوية كلما ازداد السياق. وهذا يعني العثور على أصغر مجموعة ممكنة من الرموز الأكثر دلالة بما يزيد إلى أقصى حد من احتمال الوصول إلى النتيجة التي تريدها.

اعثر على المستوى المناسب من التفصيل

وازن بين نقيضين:
  • شديد التحديد: تضمين منطق if-else هش ومكتوب بشكل صارم، مما يخلق قابلية للكسر ويزيد تعقيد الصيانة
  • شديد الغموض: إرشادات عامة لا تقدّم مؤشرات ملموسة أو تفترض خطأً وجود سياق مشترك
المستوى الأمثل من التفصيل يكون محددًا بما يكفي لتوجيه السلوك بفعالية، ومرنًا بما يكفي ليتيح للنموذج تطبيق استدلالات قوية. ابدأ بموجّه بسيط باستخدام أفضل نموذج متاح، ثم أضف تعليمات واضحة بناءً على أنماط الإخفاق التي تلاحظها.

نظّم المحتوى في أقسام واضحة

استخدم وسوم XML أو عناوين Markdown لإنشاء أقسام مميّزة يسهل استعراضها:

قدّم أمثلة متنوعة ومعيارية

الأمثلة بمثابة «صورة تساوي ألف كلمة». فبدلاً من حشر كل الحالات الحدّية في الـ prompt الخاص بك، انتقِ مجموعة مركّزة من الأمثلة المتنوعة التي توضّح السلوك المتوقع بفاعلية.

اجعله موجزًا لكن كاملًا

  • أدرج فقط التعليمات التي يُحتاج إليها باستمرار
  • كن موجزًا — فالسياق الأوسع يضعف الأداء بسبب “تعفّن السياق”
  • احذف القواعد القديمة أو نادرة الاستخدام
  • تأكد من توفر معلومات كافية لتوجيه السلوك المطلوب
لا يعني الحد الأدنى بالضرورة أن يكون قصيرًا. أنت بحاجة إلى قدر كافٍ من التفاصيل لضمان التزام الوكيل بالسلوك المتوقع، مع تجنب الإطناب غير الضروري.

مثال: المقاييس المحسوبة من البيانات الخام

وجّه الوكيل عندما تتطلب المقاييس حسابات محددة بدلًا من الوصول المباشر إلى العمود:

مثال: قواعد منطق الأعمال

عرِّف الحسابات والتصنيفات الخاصة بمجال العمل:

مثال: خصوصيات بنية البيانات

وثّق تنسيقات البيانات غير التقليدية أو القرارات القديمة المتعلقة بالمخطط:

مثال: مصطلحات المجال

اربط مصطلحات الأعمال بالتنفيذ التقني:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦