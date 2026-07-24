يعمل وكيل Memory صغير إلى جانب المحادثة الرئيسية. يقرأ الرسائل الأخيرة، ويقرر ما يستحق التذكّر، ثم يكتب عناصر في مخزن خاص بكل مستخدم. في المحادثة التالية، تصبح هذه العناصر متاحة كسياق يمكن للوكيل الرئيسي الرجوع إليه من دون أن تضطر إلى تكرار ما قلته. ستلاحظ ذلك على شكل استمرارية: يكفي أن تخبر الوكيل مرة واحدة أنك تفضّل مخرجات SQL بأحرف صغيرة وأن سنتك المالية تنتهي في مارس، وستجري المحادثات اللاحقة على هذا الأساس.
كيف تعمل Memory
افتح لوحة Memory من أيقونة Memories (الدماغ) في شريط التنقل الأيسر. تعرض اللوحة عناصر Memory المخزّنة لديك، مع عناصر تحكم لإنشاء الإدخالات وتحريرها وحذفها وتصفيتها. ميزة Memory خاصة بحسابك. لا يمكن لوكلاء الآخرين رؤية إدخالاتك مطلقًا، كما لا يمكن لوكلائك رؤية إدخالاتهم.
إدارة عناصر Memory الخاصة بك
انقر على الزر + في أعلى اللوحة لفتح مربع الحوار إنشاء Memory. أدخل مفتاحًا (أحرفًا صغيرة وشرطات سفلية فقط) وقيمة، ثم انقر على إنشاء.
إنشاء Memory
استخدم حقل تصفية عناصر Memory أعلى اللوحة للعثور على إدخال حسب المفتاح.
تصفية عناصر Memory
انقر على أيقونة القلم في أحد عناصر Memory لفتح مربع الحوار تعديل Memory. عدّل المفتاح أو القيمة، ثم انقر على حفظ.
تعديل Memory
انقر على أيقونة سلة المهملات في عنصر Memory لإزالته.
حذف عنصر من Memory
شغِّل Memory أو أوقفها باستخدام مربع الاختيار استخدام Memory أعلى لوحة Memory. عطِّلها للموضوعات الحساسة التي لا تريد تخزينها، أو للمحادثات العابرة التي لا يكون فيها التخصيص مفيدًا. عند إيقاف Memory، لا يقرأ الوكيل من مخزن Memory لديك ولا يكتب إليه.
تشغيل Memory أو إيقافها
يمكن أن تساعد Memory في الحالات التالية:
أفضل ممارسات Memory
- الاصطلاحات المتكررة: تنسيقات التاريخ المفضلة، وتعريفات الأعمال، وأنماط التسمية.
- سياق المشروع: الخدمة أو قاعدة البيانات التي تستعلم عنها عادةً، ولوحات المعلومات التي تهمك.
- أسلوب التواصل: الردود المقتضبة مقابل المطوّلة، أو التي تركز على الشيفرة مقابل تلك التي تركز على النص.