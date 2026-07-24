هو مخزن خاص بكل مستخدم يمكن للوكيل الرجوع إليه عبر المحادثات. ويتكوّن من عدة إدخالات، كلٌّ منها زوج مفتاح-قيمة - مثل تنسيق التاريخ المفضّل لديك، أو قاعدة البيانات التي تستعلم عنها عادةً، أو مدى الإيجاز الذي تريده في الردود. ويستحضر الوكيل هذه ضمن السياق عند الحاجة إليها.

​ كيف تعمل Memory

يعمل وكيل Memory صغير إلى جانب المحادثة الرئيسية. يقرأ الرسائل الأخيرة، ويقرر ما يستحق التذكّر، ثم يكتب عناصر في مخزن خاص بكل مستخدم. في المحادثة التالية، تصبح هذه العناصر متاحة كسياق يمكن للوكيل الرئيسي الرجوع إليه من دون أن تضطر إلى تكرار ما قلته.

ستلاحظ ذلك على شكل استمرارية: يكفي أن تخبر الوكيل مرة واحدة أنك تفضّل مخرجات SQL بأحرف صغيرة وأن سنتك المالية تنتهي في مارس، وستجري المحادثات اللاحقة على هذا الأساس.

​ إدارة عناصر Memory الخاصة بك

افتح لوحة Memory من أيقونة Memories (الدماغ) في شريط التنقل الأيسر. تعرض اللوحة عناصر Memory المخزّنة لديك، مع عناصر تحكم لإنشاء الإدخالات وتحريرها وحذفها وتصفيتها.

ميزة Memory خاصة بحسابك. لا يمكن لوكلاء الآخرين رؤية إدخالاتك مطلقًا، كما لا يمكن لوكلائك رؤية إدخالاتهم.

​ إنشاء Memory

انقر على الزر + في أعلى اللوحة لفتح مربع الحوار إنشاء Memory. أدخل مفتاحًا (أحرفًا صغيرة وشرطات سفلية فقط) وقيمة، ثم انقر على إنشاء.

​ تصفية عناصر Memory

استخدم حقل تصفية عناصر Memory أعلى اللوحة للعثور على إدخال حسب المفتاح.

​ تعديل Memory

انقر على أيقونة القلم في أحد عناصر Memory لفتح مربع الحوار تعديل Memory. عدّل المفتاح أو القيمة، ثم انقر على حفظ.

​ حذف عنصر من Memory

انقر على أيقونة سلة المهملات في عنصر Memory لإزالته.

​ تشغيل Memory أو إيقافها

شغِّل Memory أو أوقفها باستخدام مربع الاختيار استخدام Memory أعلى لوحة Memory. عطِّلها للموضوعات الحساسة التي لا تريد تخزينها، أو للمحادثات العابرة التي لا يكون فيها التخصيص مفيدًا.

عند إيقاف Memory، لا يقرأ الوكيل من مخزن Memory لديك ولا يكتب إليه.

​ أفضل ممارسات Memory

يمكن أن تساعد Memory في الحالات التالية:

الاصطلاحات المتكررة: تنسيقات التاريخ المفضلة، وتعريفات الأعمال، وأنماط التسمية.

سياق المشروع: الخدمة أو قاعدة البيانات التي تستعلم عنها عادةً، ولوحات المعلومات التي تهمك.

أسلوب التواصل: الردود المقتضبة مقابل المطوّلة، أو التي تركز على الشيفرة مقابل تلك التي تركز على النص.