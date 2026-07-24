ابدأ محادثة جديدة بالنقر على أيقونة الإنشاء في شريط التنقل الأيسر. حدِّد الوكيل الذي تريد استخدامه من مربع حوار مُحدِّد الوكيل في أعلى يسار نافذة المحادثة - ويكون ClickHouse Agent محددًا افتراضيًا. يمكنك الآن كتابة رسالتك في مربع الكتابة، ثم الضغط على إرسال. تُحفَظ كل محادثة في سجل الشريط الجانبي، ويمكن إعادة فتحها أو إعادة تسميتها أو حذفها لاحقًا. يمكنك تعديل أي رسالة من رسائلك مباشرةً، وسيُعيد الوكيل إنشاء رده بدءًا من تلك النقطة في سجل المحادثة. يمكنك أيضًا إعادة إنشاء آخر رد للوكيل فقط، من دون إعادة إرسال رسالتك.
المحادثات
أضِف إشارة مرجعية إلى رسالة أو إلى محادثة كاملة لتمييزها والرجوع إليها بسرعة. الإشارات المرجعية خاصة بك، وتبقى محفوظة حتى بعد إعادة تسمية المحادثة.
الإشارات المرجعية
ثبّت محادثة لتبقى في أعلى الشريط الجانبي، منفصلة عن السجل المجمّع حسب التاريخ أدناه. افتح قائمة خيارات المحادثة (أيقونة النقاط الثلاث) في الشريط الجانبي، ثم اختر تثبيت. تظهر المحادثات المثبّتة في قسم المثبتة أعلى مجموعات اليوم والأمس والمجموعات الأقدم. لإلغاء التثبيت، افتح القائمة نفسها ثم اختر إلغاء التثبيت.
المحادثات المثبّتة
ينشئ التفريع محادثة جديدة تتفرع من رسالة محددة. يمكنك استخدامه لاستكشاف مسار بديل من دون التأثير على سلسلة المحادثة الأصلية. تتوفر ثلاثة أوضاع للتفريع:
التفريع
- الرسائل الظاهرة فقط - يتيح لك نسخ المسار المباشر إلى الرسالة التي جرى التفريع منها.
- تضمين الفروع ذات الصلة - يتيح لك نسخ المسار الرئيسي بالإضافة إلى أي فروع موجودة.
- تضمين الكل حتى هنا - يتيح لك نسخ كل شيء حتى الرسالة التي جرى التفريع منها.
افتح مرجع اختصارات لوحة المفاتيح باستخدام
اختصارات لوحة المفاتيح
Cmd+Shift+/ (أو
Ctrl+Shift+/ على Windows وLinux)، أو من قائمة الحساب ضمن Help → Keyboard shortcuts. كل اختصار قابل للتخصيص: انقر على صف في مربع الحوار لتسجيل تركيبة جديدة، واستخدم Reset all to defaults لإعادة التعيين.
الاختصارات الافتراضية هي:
يمكنك أيضًا تعيين اختصاراتك الخاصة لفتح لوحات مثل agents وprompts وfiles وbookmarks — ولا توجد مفاتيح افتراضية لها.
|الإجراء
|macOS
|Windows وLinux
|عرض اختصارات لوحة المفاتيح
Cmd+Shift+/
Ctrl+Shift+/
|دردشة جديدة
Cmd+Shift+O
Ctrl+Shift+O
|التركيز على حقل إدخال الدردشة
Shift+Esc
Shift+Esc
|تحميل ملف
Cmd+Shift+U
Ctrl+Shift+U
|نسخ آخر رد
Cmd+Shift+;
Ctrl+Shift+;
|إرسال الرسالة
Cmd+Enter
Ctrl+Enter
|إظهار/إخفاء الشريط الجانبي
Cmd+Shift+S
Ctrl+Shift+S
|فتح محدد النموذج
Cmd+Shift+M
Ctrl+Shift+M
|التركيز على البحث
Cmd+/
Ctrl+/
|فتح الإعدادات
Cmd+Shift+,
Ctrl+Shift+,
|إضافة إشارة مرجعية إلى المحادثة
Cmd+Shift+B
Ctrl+Shift+B
|إيقاف التوليد
Cmd+Shift+X
Ctrl+Shift+X
|إعادة توليد الرد
Cmd+Shift+E
Ctrl+Shift+E
|تعديل آخر رسالة
Cmd+Shift+I
Ctrl+Shift+I
|متابعة الرد
Cmd+Shift+C
Ctrl+Shift+C
|نسخ آخر كتلة شيفرة
Cmd+Shift+K
Ctrl+Shift+K
|التمرير إلى الأعلى
Cmd+Shift+Up
Ctrl+Shift+Up
|التمرير إلى الأسفل
Cmd+Shift+Down
Ctrl+Shift+Down
|أرشفة المحادثة
Cmd+Shift+L
Ctrl+Shift+L
|حذف المحادثة
Cmd+Shift+Backspace
Ctrl+Shift+Backspace