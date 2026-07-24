المحادثات، والإشارات المرجعية، والمحادثات المثبتة، والتفريع، واختصارات لوحة المفاتيح، ومشاركة الدردشات في ClickHouse Agents

توفّر واجهة الدردشة في ClickHouse Agents المحادثات، والتفريع، والمشاركة.

ابدأ محادثة جديدة بالنقر على أيقونة الإنشاء في شريط التنقل الأيسر. حدِّد الوكيل الذي تريد استخدامه من مربع حوار مُحدِّد الوكيل في أعلى يسار نافذة المحادثة - ويكون ClickHouse Agent محددًا افتراضيًا. يمكنك الآن كتابة رسالتك في مربع الكتابة، ثم الضغط على إرسال. تُحفَظ كل محادثة في سجل الشريط الجانبي، ويمكن إعادة فتحها أو إعادة تسميتها أو حذفها لاحقًا.

يمكنك تعديل أي رسالة من رسائلك مباشرةً، وسيُعيد الوكيل إنشاء رده بدءًا من تلك النقطة في سجل المحادثة. يمكنك أيضًا إعادة إنشاء آخر رد للوكيل فقط، من دون إعادة إرسال رسالتك.

​ الإشارات المرجعية

أضِف إشارة مرجعية إلى رسالة أو إلى محادثة كاملة لتمييزها والرجوع إليها بسرعة. الإشارات المرجعية خاصة بك، وتبقى محفوظة حتى بعد إعادة تسمية المحادثة.

ثبّت محادثة لتبقى في أعلى الشريط الجانبي، منفصلة عن السجل المجمّع حسب التاريخ أدناه. افتح قائمة خيارات المحادثة (أيقونة النقاط الثلاث) في الشريط الجانبي، ثم اختر تثبيت. تظهر المحادثات المثبّتة في قسم المثبتة أعلى مجموعات اليوم والأمس والمجموعات الأقدم.

لإلغاء التثبيت، افتح القائمة نفسها ثم اختر إلغاء التثبيت.

ينشئ التفريع محادثة جديدة تتفرع من رسالة محددة. يمكنك استخدامه لاستكشاف مسار بديل من دون التأثير على سلسلة المحادثة الأصلية. تتوفر ثلاثة أوضاع للتفريع:

الرسائل الظاهرة فقط - يتيح لك نسخ المسار المباشر إلى الرسالة التي جرى التفريع منها.

- يتيح لك نسخ المسار المباشر إلى الرسالة التي جرى التفريع منها. تضمين الفروع ذات الصلة - يتيح لك نسخ المسار الرئيسي بالإضافة إلى أي فروع موجودة.

- يتيح لك نسخ المسار الرئيسي بالإضافة إلى أي فروع موجودة. تضمين الكل حتى هنا - يتيح لك نسخ كل شيء حتى الرسالة التي جرى التفريع منها.

المحادثات المتفرعة مستقلة، لذا لا تُزامَن التغييرات مع الأصل.

​ مشاركة المحادثات

أنشئ رابطًا قابلاً للمشاركة لأي محادثة لإرساله إلى أحد زملائك أو حفظه للرجوع إليه لاحقًا. يرى المستلِمون عرضًا للقراءة فقط، بما في ذلك العناصر والتفرعات الظاهرة. ويمكنك إلغاء الرابط من لوحة المشاركة في أي وقت.

تظهر التعديلات على الرسائل الحالية في العرض المُشارَك؛ أما الرسائل التي تُضاف بعد إنشاء الرابط فلا تظهر فيه.

يمكن لأي شخص يعرض رابطًا مُشارَكًا متابعة المحادثة في حسابه الخاص بالنقر على Continue this chat. يؤدي ذلك إلى نسخ المحادثة — بما في ذلك التفرع الذي يعرضه — إلى سجله كمحادثة جديدة وخاصة، مع ترك محادثتك الأصلية دون أي تغيير.

لمشاركة محادثة، افتح قائمتها من الشريط الجانبي وحدد Share:

ثم انقر على Create link في مربع حوار المشاركة:

​ اختصارات لوحة المفاتيح

افتح مرجع اختصارات لوحة المفاتيح باستخدام Cmd+Shift+/ (أو Ctrl+Shift+/ على Windows وLinux)، أو من قائمة الحساب ضمن Help → Keyboard shortcuts. كل اختصار قابل للتخصيص: انقر على صف في مربع الحوار لتسجيل تركيبة جديدة، واستخدم Reset all to defaults لإعادة التعيين.

الاختصارات الافتراضية هي:

الإجراء macOS Windows وLinux عرض اختصارات لوحة المفاتيح Cmd+Shift+/ Ctrl+Shift+/ دردشة جديدة Cmd+Shift+O Ctrl+Shift+O التركيز على حقل إدخال الدردشة Shift+Esc Shift+Esc تحميل ملف Cmd+Shift+U Ctrl+Shift+U نسخ آخر رد Cmd+Shift+; Ctrl+Shift+; إرسال الرسالة Cmd+Enter Ctrl+Enter إظهار/إخفاء الشريط الجانبي Cmd+Shift+S Ctrl+Shift+S فتح محدد النموذج Cmd+Shift+M Ctrl+Shift+M التركيز على البحث Cmd+/ Ctrl+/ فتح الإعدادات Cmd+Shift+, Ctrl+Shift+, إضافة إشارة مرجعية إلى المحادثة Cmd+Shift+B Ctrl+Shift+B إيقاف التوليد Cmd+Shift+X Ctrl+Shift+X إعادة توليد الرد Cmd+Shift+E Ctrl+Shift+E تعديل آخر رسالة Cmd+Shift+I Ctrl+Shift+I متابعة الرد Cmd+Shift+C Ctrl+Shift+C نسخ آخر كتلة شيفرة Cmd+Shift+K Ctrl+Shift+K التمرير إلى الأعلى Cmd+Shift+Up Ctrl+Shift+Up التمرير إلى الأسفل Cmd+Shift+Down Ctrl+Shift+Down أرشفة المحادثة Cmd+Shift+L Ctrl+Shift+L حذف المحادثة Cmd+Shift+Backspace Ctrl+Shift+Backspace

يمكنك أيضًا تعيين اختصاراتك الخاصة لفتح لوحات مثل agents وprompts وfiles وbookmarks — ولا توجد مفاتيح افتراضية لها.