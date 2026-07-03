يرجى ملاحظة أن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بحوادث الدعم متاحة فقط للعملاء المشتركين. وإذا لم تكن حاليًا من مستخدمي ClickHouse Cloud، فسنحاول الإجابة عن سؤالك، لكننا نشجّعك على التوجه بدلًا من ذلك إلى أحد موارد مجتمعنا: