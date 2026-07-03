يرجى ملاحظة أن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بحوادث الدعم متاحة فقط للعملاء المشتركين. وإذا لم تكن حاليًا من مستخدمي ClickHouse Cloud، فسنحاول الإجابة عن سؤالك، لكننا نشجّعك على التوجه بدلًا من ذلك إلى أحد موارد مجتمعنا:
الدعم
تعرّف على دعم Cloud
توفّر ClickHouse خدمات دعم لمستخدمي ClickHouse Cloud وعملائها. ويتمثل هدفنا في تقديم فريق دعم يعكس ما يميّز منتج ClickHouse: أداءً لا مثيل له، وسهولة في الاستخدام، ونتائج عالية الجودة بسرعة استثنائية. لمزيد من التفاصيل، تفضّل بزيارة صفحة برنامج ClickHouse Support. سجّل الدخول إلى Cloud Console ثم اختر Help -> Support من القائمة لفتح support case جديدة والاطّلاع على status الخاصة بالحالات التي قدّمتها. يمكنك أيضًا الاشتراك في status page لتتلقى إشعارات سريعة بأي حوادث تؤثر في منصتنا.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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