ClickHouse Cloud هي خدمة سحابية مُدارة بالكامل أنشأها المطورون الأصليون لـ ClickHouse، وهي أسرع قواعد البيانات وأكثرها شيوعًا، والمفتوحة المصدر والمعتمدة على التخزين العمودي للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت. مع Cloud، تتولى المنصة البنية التحتية والصيانة والتوسّع والعمليات نيابةً عنك، بحيث يمكنك التركيز على ما يهمك أكثر، وهو تقديم قيمة لمؤسستك ولعملائك بوتيرة أسرع.
ما هو ClickHouse Cloud؟
يوفّر ClickHouse Cloud عدة مزايا رئيسية مقارنة بالإصدار مفتوح المصدر:
مزايا ClickHouse Cloud
- سرعة الوصول إلى القيمة: ابدأ العمل فورًا من دون الحاجة إلى تحديد حجم عنقودك وتوسيعه.
- توسّع سلس: يتكيف التوسّع التلقائي مع تغيّر أحمال العمل، بحيث لا تضطر إلى تخصيص موارد زائدة لتغطية ذروة الاستخدام.
- عمليات بلا خوادم: دع الأمر لنا بينما نتولى تحديد الحجم، والتوسّع، والأمان، والموثوقية، والترقيات.
- تسعير شفاف: ادفع فقط مقابل ما تستخدمه، مع حجوزات الموارد وعناصر التحكم في التوسّع.
- إجمالي تكلفة الملكية: أفضل نسبة بين السعر والأداء، مع أعباء إدارية منخفضة.
- نظام بيئي واسع: استخدم موصلات البيانات المفضلة لديك، وأدوات التصور البياني، وSQL، ومكتبات العميل لمختلف اللغات.
مقارنة بين ClickHouse ذاتي الإدارة وClickHouse Cloud
|الميزة
|الفوائد
|OSS ClickHouse
|ClickHouse Cloud
|أوضاع النشر
|يوفّر ClickHouse مرونة التشغيل الذاتي باستخدام النسخة مفتوحة المصدر أو النشر في السحابة. استخدم ClickHouse local للتعامل مع الملفات المحلية من دون خادم، أو chDB لتضمين ClickHouse مباشرةً في تطبيقك.
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|التخزين
|بصفته منتجًا مفتوح المصدر ومتاحًا أيضًا كخدمة سحابية، يمكن نشر ClickHouse وفق معماريتَي القرص المشترك وshared-nothing.
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|المراقبة والتنبيهات
|تُعد مراقبة حالة خدماتك وتلقي التنبيهات بشأنها أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأداء الأمثل واتباع نهج استباقي لاكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها.
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|ClickPipes
|ClickPipes هي خدمة خطوط إدخال مُدارة من ClickHouse تتيح لك ربط مصادر بياناتك الخارجية، مثل قواعد البيانات وواجهات API وخدمات البث، بسلاسة مع ClickHouse Cloud، ما يلغي الحاجة إلى إدارة خطوط الإدخال أو المهام المخصصة أو عمليات ETL. وهي تدعم أعباء العمل بمختلف أحجامها.
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|عمليات تكامل جاهزة
|يوفّر ClickHouse عمليات تكامل جاهزة تربطه بالأدوات والخدمات الشائعة، مثل بحيرات البيانات وعملاء SQL وعملاء اللغات البرمجية ومكتبات التصور وغيرها.
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|وحدة تحكم SQL
|توفّر وحدة تحكم SQL طريقة سريعة وبديهية للاتصال بقواعد بيانات ClickHouse واستكشافها والاستعلام عنها، مع واجهة استعلام أنيقة وأدوات لاستيراد البيانات ووسائل تصور وميزات للتعاون ومساعدة SQL مدعومة بـ GenAI.
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|ClickHouse CLI
|يتيح لك ClickHouse CLI (
clickhousectl) تثبيت إصدارات ClickHouse المحلية وإدارتها، وتشغيل الخوادم، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة خدمات ClickHouse Cloud ومواردها.
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|الامتثال
|يشمل الامتثال في ClickHouse Cloud معايير CCPA وEU-US DPF وGDPR وHIPAA وISO 27001 وISO 27001 SoA وPCI DSS وSOC2. كما تخضع عمليات الأمان والتوافر وسلامة المعالجة والسرية في ClickHouse Cloud لتدقيق مستقل. التفاصيل: trust.clickhouse.com.
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|أمان على مستوى المؤسسات
|دعم ميزات الأمان المتقدمة، مثل SSO والمصادقة متعددة العوامل والتحكم بالوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، والاتصالات الخاصة والآمنة مع دعم Private Link وPrivate Service Connect، وتصفية IP، ومفاتيح التشفير المُدارة من العميل (CMEK)، وغير ذلك.
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|التوسّع والتحسين
|يتوسّع بسلاسة صعودًا أو هبوطًا حسب عبء العمل، مع دعم التوسّع الأفقي والرأسي. وبفضل النسخ الاحتياطية المؤتمتة والنسخ المتماثل والتوافر العالي، يوفّر ClickHouse Cloud للمستخدمين تخصيصًا أمثل للموارد.
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|خدمات الدعم
|توفّر خدمات الدعم الأفضل في فئتها وموارد مجتمع المصادر المفتوحة لدينا تغطيةً لأي نموذج نشر تختاره.
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|ترقيات قاعدة البيانات
|تُعد ترقيات قاعدة البيانات المنتظمة ضروريةً لترسيخ وضع أمني قوي والوصول إلى أحدث الميزات وتحسينات الأداء.
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|النسخ الاحتياطية
|تضمن إمكانات النسخ الاحتياطي والاستعادة متانة البيانات وتدعم التعافي السلس في حال الانقطاعات أو غيرها من الاضطرابات.
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|الفصل بين موارد الحوسبة
|يمكنك توسيع موارد الحوسبة بصورة مستقلة عن التخزين، بحيث تستطيع الفرق وأعباء العمل مشاركة التخزين نفسه مع الاحتفاظ بموارد حوسبة مخصصة. ويضمن ذلك ألّا يؤثر أداء أحد أعباء العمل في الآخر، مما يعزّز المرونة والأداء وكفاءة التكلفة.
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|الخدمات المُدارة
|مع خدمة سحابية مُدارة، يمكن للفرق التركيز على نتائج الأعمال وتسريع وقت الوصول إلى السوق من دون القلق بشأن العبء التشغيلي المرتبط بتحديد الحجم والإعداد وصيانة ClickHouse.
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