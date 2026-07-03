تعرّف على ClickHouse Cloud، وفوائده مقارنةً بالإصدار مفتوح المصدر، والميزات الرئيسية لمنصة التحليلات المُدارة بالكامل

​ ما هو ClickHouse Cloud؟

ClickHouse Cloud هي خدمة سحابية مُدارة بالكامل أنشأها المطورون الأصليون لـ ClickHouse، وهي أسرع قواعد البيانات وأكثرها شيوعًا، والمفتوحة المصدر والمعتمدة على التخزين العمودي للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت.

مع Cloud، تتولى المنصة البنية التحتية والصيانة والتوسّع والعمليات نيابةً عنك، بحيث يمكنك التركيز على ما يهمك أكثر، وهو تقديم قيمة لمؤسستك ولعملائك بوتيرة أسرع.

​ مزايا ClickHouse Cloud

يوفّر ClickHouse Cloud عدة مزايا رئيسية مقارنة بالإصدار مفتوح المصدر:

سرعة الوصول إلى القيمة : ابدأ العمل فورًا من دون الحاجة إلى تحديد حجم عنقودك وتوسيعه.

: ابدأ العمل فورًا من دون الحاجة إلى تحديد حجم عنقودك وتوسيعه. توسّع سلس : يتكيف التوسّع التلقائي مع تغيّر أحمال العمل، بحيث لا تضطر إلى تخصيص موارد زائدة لتغطية ذروة الاستخدام.

: يتكيف التوسّع التلقائي مع تغيّر أحمال العمل، بحيث لا تضطر إلى تخصيص موارد زائدة لتغطية ذروة الاستخدام. عمليات بلا خوادم : دع الأمر لنا بينما نتولى تحديد الحجم، والتوسّع، والأمان، والموثوقية، والترقيات.

: دع الأمر لنا بينما نتولى تحديد الحجم، والتوسّع، والأمان، والموثوقية، والترقيات. تسعير شفاف : ادفع فقط مقابل ما تستخدمه، مع حجوزات الموارد وعناصر التحكم في التوسّع.

: ادفع فقط مقابل ما تستخدمه، مع حجوزات الموارد وعناصر التحكم في التوسّع. إجمالي تكلفة الملكية : أفضل نسبة بين السعر والأداء، مع أعباء إدارية منخفضة.

: أفضل نسبة بين السعر والأداء، مع أعباء إدارية منخفضة. نظام بيئي واسع: استخدم موصلات البيانات المفضلة لديك، وأدوات التصور البياني، وSQL، ومكتبات العميل لمختلف اللغات.

​ مقارنة بين ClickHouse ذاتي الإدارة وClickHouse Cloud