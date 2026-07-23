فهم خطوات Thinking في “Agent”

في وضع Agent، قد تظهر لك خطوات وسيطة قابلة للتوسيع خاصة بـ “thinking” أو التخطيط. توفّر هذه الخطوات شفافية حول كيفية صياغة المساعد لإجابته. قم بطيّها أو توسيعها حسب الحاجة.