يشرح هذا الدليل كيفية تمكين ميزة AI Chat واستخدامها في ClickHouse Cloud Console.
1
المتطلبات المسبقة
- يجب أن تكون لديك صلاحية الوصول إلى organization في ClickHouse Cloud مع تمكين ميزات AI (تواصل مع مسؤول org أو فريق الدعم إذا لم تكن الميزة متاحة).
2
فتح لوحة AI Chat
- انتقل إلى ClickHouse Cloud service.
- في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على أيقونة اللمعان المسمّاة “ClickHouse Assistant”.
- (اختصار) اضغط ⌘ + ’ (macOS) أو Ctrl + ’ (Linux/Windows) لفتح اللوحة أو إغلاقها.
3
قبول الموافقة على استخدام البيانات (عند أول تشغيل)
- عند الاستخدام لأول مرة، سيظهر لك مربع حوار للموافقة يوضح كيفية التعامل مع البيانات والمعالِجات الفرعية الخارجية الخاصة بـ LLM.
- راجعه ووافق عليه للمتابعة. إذا رفضت، فلن تفتح اللوحة.
4
اختيار وضع الدردشة
يدعم AI Chat حاليًا:
- Agent: استدلال متعدد الخطوات على schema وmetadata (يجب أن تكون service نشطة).
- Docs AI (Ask): أسئلة وأجوبة مركّزة تستند إلى وثائق ClickHouse الرسمية ومراجع أفضل الممارسات.
5
كتابة رسالة وإرسالها
- اكتب سؤالك (مثلًا: “Create a materialized view to aggregate daily events by user”).
- اضغط Enter للإرسال (استخدم Shift + Enter للانتقال إلى سطر جديد).
- أثناء processing لدى model، يمكنك النقر على “Stop” للمقاطعة.
6
فهم خطوات Thinking في “Agent”
في وضع Agent، قد تظهر لك خطوات وسيطة قابلة للتوسيع خاصة بـ “thinking” أو التخطيط. توفّر هذه الخطوات شفافية حول كيفية صياغة المساعد لإجابته. قم بطيّها أو توسيعها حسب الحاجة.
7
بدء دردشات جديدة
انقر على زر “New Chat” لمسح Context وبدء session جديدة.
8
عرض history الدردشة
- يسرد القسم السفلي دردشاتك الأخيرة.
- اختر دردشة سابقة لتحميل رسائلها.
- احذف conversation باستخدام أيقونة سلة المهملات.
9
العمل مع generated SQL
عندما يعرض المساعد SQL:
- راجعه للتأكد من صحته.
- انقر على “Open in editor” لتحميل query في tab SQL جديدة.
- عدّله ونفّذه داخل Console.
10
إيقاف response أو مقاطعته
إذا كانت response تستغرق وقتًا طويلًا أو تنحرف عن المطلوب:
- انقر على زر “Stop” (يكون ظاهرًا أثناء processing).
- ستُعلَّم الرسالة على أنها مقاطَعة؛ ويمكنك تحسين prompt ثم إعادة الإرسال.
11
اختصارات لوحة المفاتيح
|الإجراء
|الاختصار
|فتح AI Chat
⌘ + ' /
Ctrl + '
|إرسال رسالة
Enter
|سطر جديد
Shift + Enter