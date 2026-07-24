تتيح Web search للوكيل جلب معلومات من الويب العام أثناء المحادثة. استخدمها للأسئلة التي تتطلب إجابات حديثة — مثل الإصدارات الأخيرة، أو الوثائق الموجودة خارج خدمتك، أو لإجراء تحقق سريع بالرجوع إلى مصدر موثوق.

في Agent Builder، فعِّل Web Search في قسم Capabilities. بعد تفعيله، يحدِّد الوكيل متى يُجري بحثًا استنادًا إلى سؤال المستخدم وتعليمات الوكيل. يُجرى البحث، وتُستخرج النتائج، ثم يُمرَّر المحتوى الأكثر صلةً إلى سياق النموذج.

​ كيف تعمل جولة البحث

يتم كل بحث عبر ثلاث مراحل، وتُدار هذه المراحل نيابةً عنك في Cloud:

البحث - يُرسل استعلام الوكيل إلى موفّر بحث يعيد عناوين URL المرشحة. الجلب - تُجلب الصفحات ذات الصلة ويُستخرج منها النص المفيد. إعادة الترتيب - يُقيّم مُعيد الترتيب النتائج لكي يرى النموذج أكثرها فائدة أولًا.

يستشهد ردّ الوكيل بعناوين URL التي استخدمها فعليًا.

​ متى تستخدمه

اطّلع على ملاحظات الإصدار أو سجلات التغييرات غير الموجودة في خدمتك.

تحقّق من معلومة بالرجوع إلى مصدر قد لا يكون النموذج على علم به.

اجلب منشورًا عامًا على مدونة أو مستندًا إلى المحادثة لتحليله.

تخطَّه في الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بالاعتماد على بياناتك أو على معرفة النموذج نفسه. كل جولة بحث تضيف زمن استجابة.