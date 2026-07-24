في Agent Builder، فعِّل Web Search في قسم Capabilities. بعد تفعيله، يحدِّد الوكيل متى يُجري بحثًا استنادًا إلى سؤال المستخدم وتعليمات الوكيل. يُجرى البحث، وتُستخرج النتائج، ثم يُمرَّر المحتوى الأكثر صلةً إلى سياق النموذج.
فعِّله
يتم كل بحث عبر ثلاث مراحل، وتُدار هذه المراحل نيابةً عنك في Cloud:
كيف تعمل جولة البحث
- البحث - يُرسل استعلام الوكيل إلى موفّر بحث يعيد عناوين URL المرشحة.
- الجلب - تُجلب الصفحات ذات الصلة ويُستخرج منها النص المفيد.
- إعادة الترتيب - يُقيّم مُعيد الترتيب النتائج لكي يرى النموذج أكثرها فائدة أولًا.
متى تستخدمه
- اطّلع على ملاحظات الإصدار أو سجلات التغييرات غير الموجودة في خدمتك.
- تحقّق من معلومة بالرجوع إلى مصدر قد لا يكون النموذج على علم به.
- اجلب منشورًا عامًا على مدونة أو مستندًا إلى المحادثة لتحليله.