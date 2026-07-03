تعرّف على المزيد حول تأمين ClickHouse Cloud وBYOC

توضّح هذه الوثيقة خيارات الأمان وأفضل الممارسات المتاحة لحماية المؤسسة والخدمة ضمن ClickHouse. تلتزم ClickHouse بتقديم حلول قواعد بيانات تحليلية آمنة؛ ولذلك تُعَدّ حماية البيانات وسلامة الخدمة أولوية. تغطي المعلومات الواردة هنا أساليب متنوعة صُممت لمساعدة المستخدمين على تأمين بيئات ClickHouse الخاصة بهم.

​ المصادقة في Cloud Console

​ المصادقة بكلمة المرور

تُضبط كلمات المرور في وحدة تحكم ClickHouse Cloud وفقًا لمعايير NIST 800-63B، بحد أدنى 12 حرفًا، مع استيفاء 3 من أصل 4 من متطلبات التعقيد: أحرف كبيرة، وأحرف صغيرة، وأرقام، و/أو أحرف خاصة.

​ تسجيل الدخول الأحادي عبر الحسابات الاجتماعية (SSO)

يدعم ClickHouse Cloud المصادقة الاجتماعية عبر Google أو Microsoft لتسجيل الدخول الأحادي (SSO).

​ المصادقة متعددة العوامل

يمكن للمستخدمين الذين يسجّلون الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور أو تسجيل الدخول الأحادي عبر الحسابات الاجتماعية (SSO) أيضًا إعداد المصادقة متعددة العوامل باستخدام تطبيق مصادقة مثل Authy أو Google Authenticator.

​ مصادقة لغة ترميز تأكيد الأمان (SAML)

يمكن لعملاء Enterprise تهيئة المصادقة عبر SAML.

تعرّف على المزيد حول مصادقة SAML

​ مصادقة API

يمكن للعملاء إعداد مفاتيح API لاستخدامها مع OpenAPI وTerraform ونقاط نهاية Query API.

اطّلع على مزيد من المعلومات حول مصادقة API

​ مصادقة قاعدة البيانات

​ مصادقة كلمة مرور قاعدة البيانات

تُعَدّ كلمات مرور مستخدمي قاعدة بيانات ClickHouse وفقًا لمعايير NIST 800-63B، بحد أدنى يبلغ 12 حرفًا، مع متطلبات تعقيد تشمل: أحرفًا كبيرة، وأحرفًا صغيرة، وأرقامًا و/أو رموزًا خاصة.

​ مصادقة مستخدمي قاعدة البيانات عبر Secure Shell (SSH)

يمكن تهيئة مستخدمي قاعدة بيانات ClickHouse لاستخدام المصادقة عبر SSH.

​ التحكم في الوصول

​ التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) في وحدة تحكم

يدعم ClickHouse Cloud إسناد الأدوار لأذونات المؤسسة والخدمة وقاعدة البيانات. ولا تكون أذونات قاعدة البيانات بهذه الطريقة مدعومة إلا في SQL وحدة تحكم.

​ امتيازات مستخدم قاعدة البيانات

تدعم قواعد بيانات ClickHouse إدارة دقيقة للأذونات والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار من خلال منح الامتيازات للمستخدمين.

​ أمان الشبكة

​ فلاتر IP

قم بتكوين فلاتر IP للحد من الاتصالات الواردة إلى خدمة ClickHouse الخاصة بك.

تعرّف على المزيد حول فلاتر IP

​ الاتصال عبر شبكة خاصة

اتصل بمجموعات ClickHouse لديك من AWS أو GCP أو Azure عبر اتصال خاص.

​ التشفير على مستوى التخزين

يشفّر ClickHouse Cloud البيانات المخزّنة افتراضيًا باستخدام مفاتيح AES 256 التي يديرها موفّر السحابة.

​ تشفير البيانات الشفاف

بالإضافة إلى التشفير على مستوى التخزين، يمكن لعملاء ClickHouse Cloud Enterprise تفعيل تشفير البيانات الشفاف على مستوى قاعدة البيانات لمزيد من الحماية.

​ مفاتيح التشفير المُدارة من قِبل العميل

يمكن لعملاء ClickHouse Cloud Enterprise استخدام مفتاحهم الخاص للتشفير على مستوى قاعدة البيانات.

​ التدقيق والتسجيل

​ سجل تدقيق وحدة تحكم

تُسجَّل الأنشطة داخل وحدة تحكم. وتتوفّر السجلات للمراجعة والتصدير.

​ سجلات تدقيق قاعدة البيانات

تُسجَّل الأنشطة داخل قاعدة البيانات، وتكون السجلات متاحة للمراجعة والتصدير.

​ الدليل الأمني لـ BYOC

استعلامات كشف نموذجية للفرق الأمنية التي تدير مثيلات ClickHouse BYOC.

​ تقارير الأمن والامتثال

تحافظ ClickHouse على برنامج قوي للأمن والامتثال. يُرجى مراجعة هذه الصفحة دوريًا للاطلاع على تقارير تدقيق جديدة من جهات خارجية.

​ الخدمات المتوافقة مع HIPAA

يمكن لعملاء ClickHouse Cloud Enterprise نشر خدمات تتضمن معلومات صحية محمية (PHI) في مناطق متوافقة مع HIPAA بعد توقيع اتفاقية شريك الأعمال (BAA).

​ الخدمات المتوافقة مع PCI

يمكن لعملاء ClickHouse Cloud Enterprise نشر خدمات تتضمن معلومات بطاقات الائتمان في مناطق متوافقة مع PCI.