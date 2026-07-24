المهارة هي حزمة تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن للوكيل تطبيقها عند الحاجة. استخدم المهارات للإجراءات المتكررة عبر الوكلاء — مثل دليل أسلوب للعلامة التجارية، أو قائمة مراجعة لمراجعة الشيفرة، أو دليل تشغيل لسير عمل محدد — بدلًا من تكرار هذه التعليمات في التوجيه النظامي لكل وكيل.

​ بنية مهارة

المهارة عبارة عن ملف Markdown يتضمن ترويسة frontmatter صغيرة:

--- name : revenue-report description : Generates the weekly revenue report using our standard segments always-apply : false user-invocable : true --- When asked to generate a revenue report: 1. Filter to the requested period. 2. Apply the standard MRR formula: SUM(CASE WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12 ELSE 0 END) 3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB. 4. Render the result as a Markdown table.

أهم حقول frontmatter:

name - معرّف بصيغة kebab-case.

- معرّف بصيغة kebab-case. description - وصف موجز يستخدمه النموذج لتحديد متى تكون هذه المهارة مناسبة. اعتبره أهم حقل. اكتبْه بدقة؛ لأن الأوصاف المبهمة تؤدي إلى استدعاء المهارة غير المناسبة.

- وصف موجز يستخدمه النموذج لتحديد متى تكون هذه المهارة مناسبة. اعتبره أهم حقل. اكتبْه بدقة؛ لأن الأوصاف المبهمة تؤدي إلى استدعاء المهارة غير المناسبة. always-apply - عندما تكون القيمة true ، تُضمَّن المهارة تلقائيًا في كل دور بدلًا من اختيارها. استخدمه بحذر؛ فالمهارات التي تستخدم always-apply تستهلك السياق مع كل رسالة.

- عندما تكون القيمة ، تُضمَّن المهارة تلقائيًا في كل دور بدلًا من اختيارها. استخدمه بحذر؛ فالمهارات التي تستخدم تستهلك السياق مع كل رسالة. user-invocable - عندما تكون القيمة true (وهي القيمة الافتراضية)، تظهر المهارة في النافذة المنبثقة الخاصة بـ $ للاختيار اليدوي.

يمكنك تجميع الملفات الداعمة إلى جانب المهارة — مثل المستندات المرجعية، والاستعلامات النموذجية، والبرامج النصية الصغيرة — وذلك برفع ملف .zip يحتوي على SKILL.md وموارده.

​ استخدام مهارة

هناك ثلاث طرق يستعين بها الوكيل بمهارة ضمن المحادثة:

استدعاء المستخدم - اضغط $ في حقل الإدخال واختر المهارة من النافذة المنبثقة. ويُدرَج محتوى المهارة مسبقًا في الدور التالي.

- اضغط في حقل الإدخال واختر المهارة من النافذة المنبثقة. ويُدرَج محتوى المهارة مسبقًا في الدور التالي. الاختيار التلقائي للنموذج - استنادًا إلى description الخاصة بالمهارة، يقرّر الوكيل من تلقاء نفسه متى يطبّقها.

- استنادًا إلى الخاصة بالمهارة، يقرّر الوكيل من تلقاء نفسه متى يطبّقها. التطبيق دائمًا - يُدرَج محتواها مسبقًا في كل دور للمهارات المُعدّة بهذه الطريقة.

​ إدارة المهارات

تتيح لك لوحة المهارات في وحدة تحكم Cloud إنشاء مهارات مباشرةً، ورفع ملفات .md أو .zip ، وإدارة المهارات المفعّلة لحسابك. تكون المهارات التي تملكها مفعّلة افتراضيًا؛ عطّل أيًّا منها لإزالته من النافذة المنبثقة ومن كتالوج النموذج دون حذفه.

يمكن مشاركة المهارات مع مستخدمين آخرين (راجع المشاركة وإمكانية الوصول ).

​ المهارات مقابل التعليمات

تعليمات الوكيل تحدد ماهية الوكيل وكيفية سلوكه بشكل عام. وهي مفعّلة دائمًا لهذا الوكيل.

تحدد ماهية الوكيل وكيفية سلوكه بشكل عام. وهي مفعّلة دائمًا لهذا الوكيل. المهارات تكون ظرفية — تُطبَّق عند الحاجة، وتقتصر على مسارات عمل محددة.

الجأ إلى مهارة عندما تتكرر المجموعة نفسها من التعليمات خطوة بخطوة عبر عدة وكلاء، أو عندما تريد تفعيلها فقط لطلبات مستخدم محددة بدلًا من كل تفاعل.