المهارة عبارة عن ملف Markdown يتضمن ترويسة frontmatter صغيرة:
بنية مهارة
أهم حقول frontmatter:
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name: revenue-report
description: Generates the weekly revenue report using our standard segments
always-apply: false
user-invocable: true
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When asked to generate a revenue report:
1. Filter to the requested period.
2. Apply the standard MRR formula:
SUM(CASE
WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
ELSE 0
END)
3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB.
4. Render the result as a Markdown table.
name- معرّف بصيغة kebab-case.
description- وصف موجز يستخدمه النموذج لتحديد متى تكون هذه المهارة مناسبة. اعتبره أهم حقل. اكتبْه بدقة؛ لأن الأوصاف المبهمة تؤدي إلى استدعاء المهارة غير المناسبة.
always-apply- عندما تكون القيمة
true، تُضمَّن المهارة تلقائيًا في كل دور بدلًا من اختيارها. استخدمه بحذر؛ فالمهارات التي تستخدم
always-applyتستهلك السياق مع كل رسالة.
user-invocable- عندما تكون القيمة
true(وهي القيمة الافتراضية)، تظهر المهارة في النافذة المنبثقة الخاصة بـ
$للاختيار اليدوي.
.zip يحتوي على
SKILL.md وموارده.
هناك ثلاث طرق يستعين بها الوكيل بمهارة ضمن المحادثة:
استخدام مهارة
- استدعاء المستخدم - اضغط
$في حقل الإدخال واختر المهارة من النافذة المنبثقة. ويُدرَج محتوى المهارة مسبقًا في الدور التالي.
- الاختيار التلقائي للنموذج - استنادًا إلى
descriptionالخاصة بالمهارة، يقرّر الوكيل من تلقاء نفسه متى يطبّقها.
- التطبيق دائمًا - يُدرَج محتواها مسبقًا في كل دور للمهارات المُعدّة بهذه الطريقة.
تتيح لك لوحة المهارات في وحدة تحكم Cloud إنشاء مهارات مباشرةً، ورفع ملفات
إدارة المهارات
.md أو
.zip، وإدارة المهارات المفعّلة لحسابك. تكون المهارات التي تملكها مفعّلة افتراضيًا؛ عطّل أيًّا منها لإزالته من النافذة المنبثقة ومن كتالوج النموذج دون حذفه.
يمكن مشاركة المهارات مع مستخدمين آخرين (راجع المشاركة وإمكانية الوصول).
المهارات مقابل التعليمات
- تعليمات الوكيل تحدد ماهية الوكيل وكيفية سلوكه بشكل عام. وهي مفعّلة دائمًا لهذا الوكيل.
- المهارات تكون ظرفية — تُطبَّق عند الحاجة، وتقتصر على مسارات عمل محددة.