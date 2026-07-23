​ تخزين مدعوم بتخزين الكائنات

سعة تخزين شبه غير محدودة

لا حاجة إلى تجزئة البيانات يدويًا

تكلفة أقل بكثير لتخزين البيانات، خاصةً البيانات التي يُقلّ الوصول إليها

التوسيع التلقائي والدخول التلقائي في وضع الخمول: لا حاجة إلى تحديد الموارد مسبقًا، ولا إلى الإفراط في تخصيصها لذروة الاستخدام

الدخول التلقائي في وضع الخمول والاستئناف التلقائي: لا حاجة إلى إبقاء موارد الحوسبة غير المستخدمة قيد التشغيل عندما لا يستخدمها أحد

آمن وعالي التوافر افتراضيًا

نتولى عنك الإعداد والمراقبة والنسخ الاحتياطية والفوترة.

تكون ضوابط التكلفة مفعّلة افتراضيًا، ويمكنك تعديلها عبر Cloud Console.

​ عزل الخدمة

​ العزل على مستوى الشبكة

جميع الخدمات معزولة على مستوى طبقة الشبكة.

​ عزل موارد الحوسبة

يتم نشر جميع الخدمات في قرون منفصلة ضمن مساحات أسماء Kubernetes الخاصة بها، مع عزل على مستوى الشبكة.

​ عزل التخزين

تستخدم جميع الخدمات مسارًا فرعيًا منفصلًا داخل bucket مشتركة (AWS وGCP) أو حاوية تخزين مشتركة (Azure).

في AWS، تُدار صلاحية الوصول إلى التخزين عبر AWS IAM، ويكون لكل خدمة IAM role خاص بها. وبالنسبة إلى خدمة Enterprise، يمكن تفعيل CMEK لتوفير عزل متقدم للبيانات المخزنة. ولا يتوفر دعم CMEK حاليًا إلا لخدمات AWS.

أما في GCP وAzure، فتتمتع الخدمات بعزل على مستوى object storage (إذ تكون لكل خدمة buckets أو حاوية تخزين خاصة بها).

تتيح لك الحوسبة-الحوسبة separation إنشاء مجموعات متعددة من عُقد المعالجة، لكلٍ منها URL خدمة خاص بها، مع استخدام تخزين الكائنات المشترك نفسه جميعًا. ويتيح ذلك عزل موارد المعالجة لحالات استخدام مختلفة، مثل فصل عمليات القراءة عن عمليات الكتابة، مع مشاركة البيانات نفسها. كما يؤدي ذلك إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد من خلال إتاحة التوسّع المستقل لمجموعات المعالجة حسب الحاجة.

​ حدود التزامن

لا يوجد حدّ لعدد الاستعلامات في الثانية (QPS) في خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك. ومع ذلك، يوجد حد أقصى يبلغ 1000 استعلام متزامن لكل نسخة متماثلة. ويعتمد QPS في النهاية على متوسط وقت تنفيذ الاستعلام وعدد النسخ المتماثلة في خدمتك.