في Agent Builder، افتح الإعدادات المتقدمة وفعِّل الوكلاء الفرعيين. سيظهر عنصرَا تحكم إضافيان:
فعِّل الوكلاء الفرعيين
- السماح بالاستنساخ الذاتي - عند تفعيله، يمكن للوكيل إنشاء نُسخ من نفسه للعمل بالتوازي. يفيد ذلك في أنماط التفرّع (وكيل أب واحد وعدة عمّال متماثلين).
- وكلاء فرعيون إضافيون - اختر وكلاء محددين آخرين يُسمح لهذا الوكيل الأب بتفويض المهام إليهم. ويحدّد الوكيل الأب في وقت التشغيل أي وكيل فرعي سيستدعيه، إن وُجد، بناءً على المهمة.
متى يساعد الوكيل الفرعي
- المهام الفرعية البحثية - يفكّك الوكيل الأب سؤالًا معقّدًا، ويوكل جزءًا منه إلى وكيل فرعي متخصص في هذا الجزء، ثم يدمج الاستجابات.
- المراحل التي تعتمد بكثافة على الأدوات - جلسات
Code interpreter، أو حلقات
Web searchمتعددة الخطوات، أو أي شيء قد يستهلك سياق الوكيل الأب بمخرجات الأدوات الوسيطة.
- المراجعة المتخصصة - يُنشئ أحد الوكلاء المحتوى، ويراجعه آخر، بينما يبقى كامل استدلال المراجع ضمن نافذة السياق الخاصة به.
يمثل الوكلاء الفرعيون آلية تفويض وقت التشغيل — إذ يقرر الوكيل الأب ذلك أثناء التنفيذ. أما سلسلة الوكلاء فهي رسم بياني محدد مسبقًا من الوكلاء يعمل بترتيب ثابت. استخدم الوكلاء الفرعيين عندما يكون التوجيه ديناميكيًا؛ واستخدم سلسلة عندما يكون التوجيه ثابتًا.
الوكلاء الفرعيون مقابل سلسلة الوكلاء
القيود
- حد أقصى 10 وكلاء فرعيين مُدرجين لكل وكيل أب.
- حد أقصى لعمق 5 قفزات من الوكيل الجذر.
- حد أقصى 50 وجهة فريدة للوكلاء الفرعيين يتم تحميلها لكل تشغيل.
- حد أقصى 100 تهيئة موسّعة للوكلاء الفرعيين لكل طلب.