الوكيل الفرعي هو وكيل تابع يستدعيه الوكيل الأب للتعامل مع مهمة فرعية مستقلة. يعمل هذا الوكيل ضمن نافذة السياق الخاصة به وبأدواته المرتبطة به، ثم يعيد نتيجة موجزة إلى الوكيل الأب. ولا يرى الوكيل الأب مطلقًا الخطوات الوسيطة للوكيل التابع — بل الإجابة النهائية فقط.

استخدم الوكلاء الفرعيين للحفاظ على تركيز الوكيل الأب. فجولات البحث الطويلة، والاستكشاف المعتمد بكثافة على الأدوات، وخطوات المراجعة المتخصصة تعمل على نحو أفضل عندما تبقى حالتها الوسيطة المثقلة بالرموز خارج سياق الوكيل الأب.

​ فعِّل الوكلاء الفرعيين

في Agent Builder، افتح الإعدادات المتقدمة وفعِّل الوكلاء الفرعيين. سيظهر عنصرَا تحكم إضافيان:

السماح بالاستنساخ الذاتي - عند تفعيله، يمكن للوكيل إنشاء نُسخ من نفسه للعمل بالتوازي. يفيد ذلك في أنماط التفرّع (وكيل أب واحد وعدة عمّال متماثلين).

- عند تفعيله، يمكن للوكيل إنشاء نُسخ من نفسه للعمل بالتوازي. يفيد ذلك في أنماط التفرّع (وكيل أب واحد وعدة عمّال متماثلين). وكلاء فرعيون إضافيون - اختر وكلاء محددين آخرين يُسمح لهذا الوكيل الأب بتفويض المهام إليهم. ويحدّد الوكيل الأب في وقت التشغيل أي وكيل فرعي سيستدعيه، إن وُجد، بناءً على المهمة.

احفظ. عند تشغيل الوكيل، ستتوفر له أداة جديدة لاستدعاء الوكلاء الفرعيين.

​ متى يساعد الوكيل الفرعي

المهام الفرعية البحثية - يفكّك الوكيل الأب سؤالًا معقّدًا، ويوكل جزءًا منه إلى وكيل فرعي متخصص في هذا الجزء، ثم يدمج الاستجابات.

- يفكّك الوكيل الأب سؤالًا معقّدًا، ويوكل جزءًا منه إلى وكيل فرعي متخصص في هذا الجزء، ثم يدمج الاستجابات. المراحل التي تعتمد بكثافة على الأدوات - جلسات Code interpreter ، أو حلقات Web search متعددة الخطوات، أو أي شيء قد يستهلك سياق الوكيل الأب بمخرجات الأدوات الوسيطة.

- جلسات ، أو حلقات متعددة الخطوات، أو أي شيء قد يستهلك سياق الوكيل الأب بمخرجات الأدوات الوسيطة. المراجعة المتخصصة - يُنشئ أحد الوكلاء المحتوى، ويراجعه آخر، بينما يبقى كامل استدلال المراجع ضمن نافذة السياق الخاصة به.

تجنّب استخدام الوكلاء الفرعيين في الاستدعاءات البسيطة، لأن الإحالة تضيف زمن استجابة ورموزًا.

​ الوكلاء الفرعيون مقابل سلسلة الوكلاء

يمثل الوكلاء الفرعيون آلية تفويض وقت التشغيل — إذ يقرر الوكيل الأب ذلك أثناء التنفيذ. أما سلسلة الوكلاء فهي رسم بياني محدد مسبقًا من الوكلاء يعمل بترتيب ثابت. استخدم الوكلاء الفرعيين عندما يكون التوجيه ديناميكيًا؛ واستخدم سلسلة عندما يكون التوجيه ثابتًا.

حد أقصى 10 وكلاء فرعيين مُدرجين لكل وكيل أب.

وكلاء فرعيين مُدرجين لكل وكيل أب. حد أقصى لعمق 5 قفزات من الوكيل الجذر.

قفزات من الوكيل الجذر. حد أقصى 50 وجهة فريدة للوكلاء الفرعيين يتم تحميلها لكل تشغيل.

وجهة فريدة للوكلاء الفرعيين يتم تحميلها لكل تشغيل. حد أقصى 100 تهيئة موسّعة للوكلاء الفرعيين لكل طلب.

يجب أن يكون الوكلاء الفرعيون الذين تشير إليهم ظاهرين للمستخدم الذي يشغّل الوكيل الأب. تُتخطّى بصمت المراجع التي تُحلّ إلى وكيل غير متاح أو محذوف — لذا صمّم الوكلاء الأب بحيث تتعامل بسلاسة مع وكيل فرعي مفقود.