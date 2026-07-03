تتوفر عدة فئات في ClickHouse Cloud. تُعيَّن الفئات على مستوى المؤسسة. لذلك، تنتمي الخدمات ضمن المؤسسة نفسها إلى الفئة نفسها. توضح هذه الصفحة الفئات الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بك.

ملخص فئات Cloud:

Basic Scale (موصى به) Enterprise ميزات الخدمة عدد الخدمات ✓ غير محدود ✓ غير محدود ✓ غير محدود التخزين ✓ حد أقصى 1 تيرابايت لكل خدمة ✓ غير محدود ✓ غير محدود الذاكرة ✓ إجمالي الذاكرة 8-12 GiB ✓ قابل للتهيئة ✓ قابل للتهيئة التوافر ✓ منطقة واحدة ✓ منطقتان أو أكثر ✓ منطقتان أو أكثر النسخ الاحتياطية ✓ نسخة احتياطية واحدة كل 24 ساعة، مع الاحتفاظ بها لمدة يوم واحد ✓ قابل للتهيئة ✓ قابل للتهيئة التوسعة الرأسية ✓ توسعة تلقائية ✓ تلقائية للملفات التعريفية القياسية، ويدوية للملفات التعريفية المخصصة التوسعة الأفقية ✓ توسعة يدوية ✓ توسعة يدوية ClickPipes ✓ ✓ ✓ الترقيات المبكرة ✓ ✓ فصل الحوسبة عن الحوسبة ✓ ✓ تصدير النسخ الاحتياطية إلى حسابك السحابي الخاص ✓ ✓ ✓ الترقيات المجدولة ✓ ملفات تعريف الأجهزة المخصصة ✓ الأمان SAML/SSO ✓ MFA ✓ ✓ ✓ SOC 2 Type II ✓ ✓ ✓ ISO 27001 ✓ ✓ ✓ الشبكات الخاصة ✓ ✓ الوصول المستند إلى الأدوار في S3 ✓ ✓ التشفير الشفاف للبيانات (CMEK لـ TDE) ✓ HIPAA ✓

خيار اقتصادي يدعم عمليات النشر ذات النسخة المتماثلة الواحدة.

مثالي لحالات الاستخدام على مستوى الأقسام ذات أحجام البيانات الأصغر التي لا تتطلب ضمانات موثوقية صارمة.

الخدمات في فئة Basic مُصمَّمة لتكون ذات حجم ثابت ولا تدعم التوسعة، سواء التلقائية أو اليدوية. يمكنك الترقية إلى فئة Scale أو Enterprise لتوسيع خدماتك.

مخصص لأحمال العمل التي تتطلب اتفاقيات مستوى خدمة محسّنة (عمليات نشر تضم نُسختين متماثلتين أو أكثر)، وقابلية توسّع، وأمانًا متقدمًا.

مخصّص لعمليات النشر واسعة النطاق والبالغة الأهمية، ذات متطلبات الأمان والامتثال الصارمة.

كل ما في Scale، بالإضافة إلى

التوسّع المرن: ملفات تعريف قياسية ( 1:4 vCPU:memory ratio )، بالإضافة إلى ملفات تعريف مخصّصة HighMemory (1:8 ratio) .

)، بالإضافة إلى ملفات تعريف مخصّصة . يوفّر أعلى مستويات الأداء وضمانات المرونة.

يدعم أمانًا على مستوى المؤسسات: تسجيل الدخول الأحادي (SSO) التشفير المحسّن: لخدمات AWS وGCP. تُشفَّر الخدمات باستخدام مفتاحنا افتراضيًا، ويمكن التبديل إلى مفتاح العميل لتمكين Customer Managed Encryption Keys (CMEK).

يتيح الترقيات المجدولة: يمكنك تحديد يوم الأسبوع/النافذة الزمنية للترقيات، سواء لإصدارات قاعدة البيانات أو إصدارات Cloud.

يوفّر امتثال HIPAA وPCI.

الخدمات ذات النسخة المتماثلة الواحدة عبر الفئات الثلاث جميعها يُفترض أن تكون ثابتة الحجم ( 8 GiB , 12 GiB )

​ الترقية إلى فئة خدمة مختلفة

يمكنك دائمًا الترقية من Basic إلى Scale أو من Scale إلى Enterprise. أما الرجوع إلى فئة أدنى، فسيتطلب تعطيل الميزات المتميزة.