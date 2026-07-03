اعرض نتائج التقييم بصريًا في لوحة معلومات Langfuse.

اجمع الملاحظات من مستخدميك. ويمكن تسجيلها في الواجهة الأمامية عبر Browser SDK الخاص بنا، أو على جهة الخادم عبر SDKs أو API. ويتضمن الفيديو تطبيقًا نموذجيًا.

شغّل تقييمات LLM-as-a-judge مُدارة بالكامل على التتبعات في بيئة الإنتاج أو التطوير. ويمكن تطبيقها على أي خطوة داخل تطبيقك لإجراء تقييمات على مستوى كل خطوة.

قيّم المطالبات والنماذج على مجموعات البيانات مباشرةً من واجهة المستخدم. ولا حاجة إلى أي تعليمات برمجية مخصصة.

أنشئ خطًا أساسيًا لسير عمل التقييم لديك باستخدام تعليقات توضيحية بشرية عبر Annotation Queues.