يُعد Langfuse منصة مفتوحة المصدر لهندسة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، تساعد الفرق على تصحيح أخطاء تطبيقات LLM الخاصة بها وتحليلها وتحسينها بصورة تعاونية وتكرارية. وهو جزء من منظومة ClickHouse، ويعتمد في جوهره على ClickHouse لتوفير بنية خلفية للرصد قابلة للتوسع وعالية الأداء. ومن خلال الاستفادة من التخزين العمودي في ClickHouse وقدراته التحليلية السريعة، يستطيع Langfuse التعامل مع مليارات التتبعات والأحداث بزمن استجابة منخفض، مما يجعله مناسبًا لأحمال العمل الإنتاجية عالية المعدل.
ما هو Langfuse؟
لماذا Langfuse؟
- مفتوح المصدر: مفتوح المصدر بالكامل مع واجهة API عامة لعمليات التكامل المخصصة
- محسّن لبيئات الإنتاج: مصمم بأقل قدر ممكن من الأثر على الأداء
- أفضل SDKs في فئتها: SDKs أصلية لـ Python وJavaScript
- دعم الأطر: متكامل مع أطر شائعة مثل OpenAI SDK وLangChain وLlamaIndex
- متعدد الوسائط: يدعم تتبّع النصوص والصور وغيرها من الوسائط
- منصة متكاملة: مجموعة أدوات تغطي دورة حياة تطوير تطبيقات LLM بالكامل
يقدّم Langfuse خيارات نشر مرنة لتلبية مختلف متطلبات الأمان والبنية التحتية. Langfuse Cloud هي خدمة مُدارة بالكامل، ومدعومة بعنقود ClickHouse مُدار لتحقيق أفضل أداء. وهي حاصلة على شهادتَي SOC 2 Type II وISO 27001، ومتوافقة مع GDPR، ومتاحة في منطقتَي بيانات في الولايات المتحدة (AWS us-west-2) والاتحاد الأوروبي (AWS eu-west-1). مستضاف ذاتيًا من Langfuse مفتوح المصدر بالكامل (بترخيص MIT) ومجاني للنشر على بنيتك التحتية باستخدام Docker أو Kubernetes. يمكنك تشغيل مثيل ClickHouse الخاص بك (أو استخدام ClickHouse Cloud) لتخزين بيانات الرصد، مما يضمن لك تحكمًا كاملًا في بياناتك.
خيارات النشر
يعتمد Langfuse فقط على مكونات مفتوحة المصدر، ويمكن نشره محليًا أو على بنية تحتية سحابية أو في البيئات المحلية:
البنية المعمارية
- ClickHouse: يخزن بيانات الرصد عالية الحجم (traces وspans وgenerations وscores). ويتيح التجميع السريع والتحليلات للوحات المعلومات.
- Postgres: يخزن البيانات المعاملاتية مثل حسابات المستخدمين، وإعدادات المشاريع، وتعريفات المطالبات.
- Redis: يتولى وضع الأحداث في قوائم الانتظار والتخزين المؤقت.
- S3/Blob Storage: يخزن حمولات البيانات الكبيرة وبيانات الأحداث الخام.
الميزات
تُعد الرصد ضرورية لفهم تطبيقات LLM واستكشاف أخطائها وإصلاحها. وعلى عكس البرمجيات التقليدية، تتضمن تطبيقات LLM تفاعلات معقدة وغير حتمية قد يصعب مراقبتها واستكشافها. يوفّر Langfuse إمكانات tracing شاملة تساعدك على فهم ما يحدث في تطبيقك بدقة. 📹 هل تريد معرفة المزيد؟ شاهد الشرح الكامل من البداية إلى النهاية لـ Langfuse الرصد وكيفية دمجه مع تطبيقك.
الرصد
- تفاصيل التتبّع
- الجلسات
- الخط الزمني
- المستخدمون
- مخططات الوكلاء
- لوحة المعلومات
تتيح لك التتبّعات متابعة كل استدعاء لـ LLM وسائر المنطق ذي الصلة في تطبيقك.
تُعد إدارة المطالبات عنصرًا أساسيًا لبناء تطبيقات LLM فعّالة. ويوفّر Langfuse أدوات تساعدك على إدارة مطالباتك، وتعيين إصدارات لها، وتحسينها على امتداد دورة حياة التطوير. 📹 هل تريد معرفة المزيد؟ شاهد العرض الشامل من البداية إلى النهاية لإدارة المطالبات في Langfuse وكيفية دمجها مع تطبيقك.
إدارة المطالبات
- إنشاء
- التحكم في الإصدارات
- النشر
- المقاييس
- الاختبار في Playground
- الربط مع التتبعات
- تتبع التغييرات
أنشئ مطالبة جديدة عبر واجهة المستخدم أو SDKs أو API.
يُعد التقييم عنصرًا أساسيًا لضمان جودة تطبيقات LLM لديك وموثوقيتها. وتوفّر Langfuse أدوات تقييم مرنة تتكيّف مع احتياجاتك الخاصة، سواء كنت تختبر في بيئة التطوير أو تراقب الأداء في بيئة الإنتاج. 📹 هل تريد معرفة المزيد؟ شاهد العرض التوضيحي الشامل لـ Langfuse Evaluation وكيفية استخدامه لتحسين تطبيق LLM لديك.
التقييم ومجموعات البيانات
- التحليلات
- ملاحظات المستخدم
- LLM-as-a-Judge
- التجارب
- قائمة انتظار التعليقات التوضيحية
- عمليات تقييم مخصصة
اعرض نتائج التقييم بصريًا في لوحة معلومات Langfuse.
ابدأ العمل باستخدام Langfuse في غضون دقائق. اختر المسار الأنسب لاحتياجاتك الحالية: