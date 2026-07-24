يتيح توليد الصور للوكيل إنشاء صور جديدة انطلاقًا من موجّه نصي، أو تحرير الصور التي حمّلها المستخدم. ويختار الوكيل بين التوليد والتحرير بناءً على الطلب والسياق المتاح.

​ تمكين توليد الصور

تُضاف ميزة توليد الصور عبر النافذة المنبثقة Add Tools في Agent Builder (وليس في قسم Capabilities). انقر على Add Tools أسفل لوحة Agent Builder، ثم أضف إحدى أدوات نماذج الصور — مثل OpenAI Image Tools أو DALL-E-3 أو Stable Diffusion. سيختار الوكيل الأداة المناسبة بناءً على الطلب، أو يمكنك تقييد اختياره من خلال التعليمات.

عندما يطلب المستخدم صورة، يستدعي الوكيل أداة التوليد باستخدام موجّه ويُرجع الصورة الناتجة مضمّنةً مباشرةً. ويحتفظ الوكيل بمرجع إلى الصورة في سياقه كي يتمكن من وصفها أو إعادة استخدامها ضمن المحادثة نفسها.

إذا حمّل المستخدم صورة وطلب إجراء تعديل عليها — كتغيير لون، أو إضافة عنصر، أو توسيع التكوين — يستدعي الوكيل إصدار التحرير من الأداة. ويستبدل الناتج الجزء المعني أو يوسّع الصورة الأصلية حسب الطلب.