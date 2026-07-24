تُضاف ميزة توليد الصور عبر النافذة المنبثقة Add Tools في Agent Builder (وليس في قسم Capabilities). انقر على Add Tools أسفل لوحة Agent Builder، ثم أضف إحدى أدوات نماذج الصور — مثل OpenAI Image Tools أو DALL-E-3 أو Stable Diffusion. سيختار الوكيل الأداة المناسبة بناءً على الطلب، أو يمكنك تقييد اختياره من خلال التعليمات.
تمكين توليد الصور
عندما يطلب المستخدم صورة، يستدعي الوكيل أداة التوليد باستخدام موجّه ويُرجع الصورة الناتجة مضمّنةً مباشرةً. ويحتفظ الوكيل بمرجع إلى الصورة في سياقه كي يتمكن من وصفها أو إعادة استخدامها ضمن المحادثة نفسها.
التوليد
إذا حمّل المستخدم صورة وطلب إجراء تعديل عليها — كتغيير لون، أو إضافة عنصر، أو توسيع التكوين — يستدعي الوكيل إصدار التحرير من الأداة. ويستبدل الناتج الجزء المعني أو يوسّع الصورة الأصلية حسب الطلب.
التحرير
ملاحظات
- لا تُخضَع الصور المُنشأة تلقائيًا لتحليل Vision مستقل. إذا كنت بحاجة إلى أن يقوم الوكيل بتفسير صورة، فاستخدم Vision مع صورة يحمّلها المستخدم.
- تنطبق سياسات المحتوى الخاصة بالمزوّد. تُرجِع المطالبات التي تنتهك سياسة المزوّد خطأً بدلًا من صورة.