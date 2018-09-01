welchTTest
Вычисляет t-критерий Уэлча для выборок из двух генеральных совокупностей.
Синтаксис
welchTTest(sample_data, sample_index)
Значения выборок берутся из столбца
sample_data. Если
sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке.
Проверяется нулевая гипотеза, что средние значения генеральных совокупностей совпадают. Для применения t-критерия Уэлча распределение в генеральных совокупностях должно быть нормальным. Дисперсии могут не совпадать.
Аргументы
Возвращаемые значения
Кортеж с двумя элементами:
Пример
Таблица:
┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│ 20.3 │ 0 │
│ 22.1 │ 0 │
│ 21.9 │ 0 │
│ 18.9 │ 1 │
│ 20.3 │ 1 │
│ 19 │ 1 │
└─────────────┴──────────────┘
Запрос:
SELECT welchTTest(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;
Результат:
┌─welchTTest(sample_data, sample_index)─────┐
│ (2.7988719532211235,0.051807360348581945) │
└───────────────────────────────────────────┘
Смотрите также