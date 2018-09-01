welchTTest

Вычисляет t-критерий Уэлча для выборок из двух генеральных совокупностей.

Синтаксис

welchTTest ( sample_data , sample_index )



Значения выборок берутся из столбца sample_data . Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Проверяется нулевая гипотеза, что средние значения генеральных совокупностей совпадают. Для применения t-критерия Уэлча распределение в генеральных совокупностях должно быть нормальным. Дисперсии могут не совпадать.

Аргументы

sample_data — данные выборок. Integer, Float or Decimal.

— данные выборок. Integer, Float or Decimal. sample_index — индексы выборок. Integer.

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

вычисленное значение критерия Уэлча. Float64.

вычисленное p-значение. Float64.

Пример

Таблица:

┌─sample_data─┬─sample_index─┐

│ 20.3 │ 0 │

│ 22.1 │ 0 │

│ 21.9 │ 0 │

│ 18.9 │ 1 │

│ 20.3 │ 1 │

│ 19 │ 1 │

└─────────────┴──────────────┘



Запрос:

SELECT welchTTest ( sample_data , sample_index ) FROM welch_ttest ;



Результат:

┌─welchTTest(sample_data, sample_index)─────┐

│ (2.7988719532211235,0.051807360348581945) │

└───────────────────────────────────────────┘



Смотрите также