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welchTTest

Вычисляет t-критерий Уэлча для выборок из двух генеральных совокупностей.

Синтаксис

welchTTest(sample_data, sample_index)

Значения выборок берутся из столбца sample_data. Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Проверяется нулевая гипотеза, что средние значения генеральных совокупностей совпадают. Для применения t-критерия Уэлча распределение в генеральных совокупностях должно быть нормальным. Дисперсии могут не совпадать.

Аргументы

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

  • вычисленное значение критерия Уэлча. Float64.
  • вычисленное p-значение. Float64.

Пример

Таблица:

┌─sample_data─┬─sample_index─┐
│        20.3 │            0 │
│        22.1 │            0 │
│        21.9 │            0 │
│        18.9 │            1 │
│        20.3 │            1 │
│          19 │            1 │
└─────────────┴──────────────┘

Запрос:

SELECT welchTTest(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;

Результат:

┌─welchTTest(sample_data, sample_index)─────┐
│ (2.7988719532211235,0.051807360348581945) │
└───────────────────────────────────────────┘

Смотрите также