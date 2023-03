Операторы

Все операторы преобразуются в соответствующие функции на этапе парсинга запроса, с учётом их приоритетов и ассоциативности. Далее будут перечислены группы операторов в порядке их приоритета (чем выше, тем раньше оператор связывается со своими аргументами).

a[N] - доступ к элементу массива, функция arrayElement(a, N) .

a.N - доступ к элементу кортежа, функция tupleElement(a, N) .

-a - функция negate(a) .

Для чисел в кортеже также может быть использована tupleNegate.

a * b - функция multiply(a, b)

Для умножения кортежа на число также может быть использована tupleMultiplyByNumber, для скалярного произведения: dotProduct.

a / b - функция divide(a, b)

Для деления кортежа на число также может быть использована tupleDivideByNumber.

a % b - функция modulo(a, b)

a + b - функция plus(a, b)

Для сложения кортежей также может быть использована tuplePlus.

a - b - функция minus(a, b)

Для вычитания кортежей также может быть использована tupleMinus.

a = b - функция equals(a, b)

a == b - функция equals(a, b)

a != b - функция notEquals(a, b)

a <> b - функция notEquals(a, b)

a <= b - функция lessOrEquals(a, b)

a >= b - функция greaterOrEquals(a, b)

a < b - функция less(a, b)

a > b - функция greater(a, b)

a LIKE s - функция like(a, b)

a NOT LIKE s - функция notLike(a, b)

a ILIKE s – функция ilike(a, b)

a BETWEEN b AND c - равнозначно a >= b AND a <= c

a NOT BETWEEN b AND c - равнозначно a < b OR a > c

Смотрите операторы IN и оператор EXISTS.

a IN ... - функция in(a, b)

a NOT IN ... - функция notIn(a, b)

a GLOBAL IN ... - функция globalIn(a, b)

a GLOBAL NOT IN ... - функция globalNotIn(a, b)

a = ANY (subquery) – функция in(a, subquery) .

a != ANY (subquery) – равнозначно a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

a = ALL (subquery) – равнозначно a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

a != ALL (subquery) – функция notIn(a, subquery) .

Примеры

Запрос с ALL:

SELECT number AS a FROM numbers ( 10 ) WHERE a > ALL ( SELECT number FROM numbers ( 3 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─a─┐

│ 6 │

│ 7 │

│ 8 │

│ 9 │

└───┘



Запрос с ANY:

SELECT number AS a FROM numbers ( 10 ) WHERE a > ANY ( SELECT number FROM numbers ( 3 , 3 ) ) ;



Результат:

┌─a─┐

│ 4 │

│ 5 │

│ 6 │

│ 7 │

│ 8 │

│ 9 │

└───┘



EXTRACT ( part FROM date ) ;



Позволяет извлечь отдельные части из переданной даты. Например, можно получить месяц из даты, или минуты из времени.

В параметре part указывается, какой фрагмент даты нужно получить. Доступные значения:

DAY — День. Возможные значения: 1–31.

— День. Возможные значения: 1–31. MONTH — Номер месяца. Возможные значения: 1–12.

— Номер месяца. Возможные значения: 1–12. YEAR — Год.

— Год. SECOND — Секунда. Возможные значения: 0–59.

— Секунда. Возможные значения: 0–59. MINUTE — Минута. Возможные значения: 0–59.

— Минута. Возможные значения: 0–59. HOUR — Час. Возможные значения: 0–23.

Эти значения могут быть указаны также в нижнем регистре ( day , month ).

В параметре date указывается исходная дата. Поддерживаются типы Date и DateTime.

Примеры:

SELECT EXTRACT ( DAY FROM toDate ( '2017-06-15' ) ) ;

SELECT EXTRACT ( MONTH FROM toDate ( '2017-06-15' ) ) ;

SELECT EXTRACT ( YEAR FROM toDate ( '2017-06-15' ) ) ;



В следующем примере создадим таблицу и добавим в неё значение с типом DateTime .

CREATE TABLE test . Orders

(

OrderId UInt64 ,

OrderName String ,

OrderDate DateTime

)

ENGINE = Log ;



INSERT INTO test . Orders VALUES ( 1 , 'Jarlsberg Cheese' , toDateTime ( '2008-10-11 13:23:44' ) ) ;



SELECT

toYear ( OrderDate ) AS OrderYear ,

toMonth ( OrderDate ) AS OrderMonth ,

toDayOfMonth ( OrderDate ) AS OrderDay ,

toHour ( OrderDate ) AS OrderHour ,

toMinute ( OrderDate ) AS OrderMinute ,

toSecond ( OrderDate ) AS OrderSecond

FROM test . Orders ;



┌─OrderYear─┬─OrderMonth─┬─OrderDay─┬─OrderHour─┬─OrderMinute─┬─OrderSecond─┐

│ 2008 │ 10 │ 11 │ 13 │ 23 │ 44 │

└───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘



Больше примеров приведено в тестах.

Создаёт значение типа Interval которое должно использоваться в арифметических операциях со значениями типов Date и DateTime.

Типы интервалов:

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

WEEK

MONTH

QUARTER

YEAR

В качестве значения оператора INTERVAL вы можете также использовать строковый литерал. Например, выражение INTERVAL 1 HOUR идентично выражению INTERVAL '1 hour' или INTERVAL '1' hour .

"Внимание" Интервалы различных типов нельзя объединять. Нельзя использовать выражения вида `INTERVAL 4 DAY 1 HOUR`. Вместо этого интервалы можно выразить в единицах меньших или равных наименьшей единице интервала, Например, `INTERVAL 25 HOUR`. Также можно выполнять последовательные операции как показано в примере ниже.

Примеры: SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐

│ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour' ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐

│ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐

│ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Вы можете изменить дату, не используя синтаксис INTERVAL , а просто добавив или отняв секунды, минуты и часы. Например, чтобы передвинуть дату на один день вперед, можно прибавить к ней значение 60*60*24 . :::note "Примечание"

Синтаксис `INTERVAL` или функция `addDays` предпочтительнее для работы с датами. Сложение с числом (например, синтаксис `now() + ...`) не учитывает региональные настройки времени, например, переход на летнее время.

:::

Пример: SELECT toDateTime ( '2014-10-26 00:00:00' , 'Europe/Moscow' ) AS time , time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours , time + toIntervalDay ( 1 ) AS time_plus_1_day ;

┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐

│ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │

└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘



Смотрите также

Тип данных Interval

Функции преобразования типов toInterval

Синтаксис SELECT a AND b — вычисляет логическую конъюнкцию между a и b функцией and.

Синтаксис SELECT a OR b — вычисляет логическую дизъюнкцию между a и b функцией or.

Синтаксис SELECT NOT a — вычисляет логическое отрицание a функцией not.

a ? b : c - функция if(a, b, c)

Примечание:

Условный оператор сначала вычисляет значения b и c, затем проверяет выполнение условия a, и только после этого возвращает соответствующее значение. Если в качестве b или с выступает функция arrayJoin(), то размножение каждой строки произойдет вне зависимости от условия а.

CASE [ x ]

WHEN a THEN b

[ WHEN . . . THEN . . . ]

[ ELSE c ]

END



В случае указания x - функция transform(x, [a, ...], [b, ...], c) . Иначе — multiIf(a, b, ..., c) . При отсутствии секции ELSE c , значением по умолчанию будет NULL .

:::note "Примечание"

Функция `transform` не умеет работать с `NULL`.

:::



s1 || s2 - функция concat(s1, s2)

x -> expr - функция lambda(x, expr)

Следующие операторы не имеют приоритета, так как представляют собой скобки:

[x1, ...] - функция array(x1, ...)

(x1, x2, ...) - функция tuple(x2, x2, ...)

Все бинарные операторы имеют левую ассоциативность. Например, 1 + 2 + 3 преобразуется в plus(plus(1, 2), 3) . Иногда это работает не так, как ожидается. Например, SELECT 4 > 3 > 2 выдаст 0.

Для эффективности, реализованы функции and и or , принимающие произвольное количество аргументов. Соответствующие цепочки операторов AND и OR , преобразуются в один вызов этих функций.

ClickHouse поддерживает операторы IS NULL и IS NOT NULL .

Для значений типа Nullable оператор IS NULL возвращает: 1 , если значение — NULL . 0 в обратном случае.

возвращает: Для прочих значений оператор IS NULL всегда возвращает 0 .

Оператор можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 читается только подстолбец null вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT n IS NULL FROM table преобразуется к запросу SELECT n.null FROM TABLE .

SELECT x + 100 FROM t_null WHERE y IS NULL



┌─plus(x, 100)─┐

│ 101 │

└──────────────┘



Для значений типа Nullable оператор IS NOT NULL возвращает: 0 , если значение — NULL . 1 , в обратном случае.

возвращает: Для прочих значений оператор IS NOT NULL всегда возвращает 1 .

Оператор можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 читается только подстолбец null вместо чтения и обработки данных всего столбца. Запрос SELECT n IS NOT NULL FROM table преобразуется к запросу SELECT NOT n.null FROM TABLE .

SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL