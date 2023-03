< functions >

< function >

< type > executable </ type >

< name > test_function_sum </ name >

< return_type > UInt64 </ return_type >

< argument >

< type > UInt64 </ type >

< name > lhs </ name >

</ argument >

< argument >

< type > UInt64 </ type >

< name > rhs </ name >

</ argument >

< format > TabSeparated </ format >

< command > cd /; clickhouse-local --input-format TabSeparated --output-format TabSeparated --structure 'x UInt64, y UInt64' --query "SELECT x + y FROM table" </ command >

< execute_direct > 0 </ execute_direct >

</ function >

</ functions >