kolmogorovSmirnovTest

Проводит статистический тест Колмогорова-Смирнова для двух независимых выборок.

Синтаксис

kolmogorovSmirnovTest ( [ alternative , computation_method ] ) ( sample_data , sample_index )



Значения выборок берутся из столбца sample_data . Если sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке. Выборки должны принадлежать непрерывным одномерным распределениям.

Аргументы

sample_data — данные выборок. Integer, Float or Decimal.

— данные выборок. Integer, Float or Decimal. sample_index — индексы выборок. Integer.

Параметры

alternative — альтернативная гипотеза (Необязательный параметр, по умолчанию: 'two-sided' .) String. Пусть F(x) и G(x) - функции распределения первой и второй выборки соотвественно. 'two-sided' Нулевая гипотеза состоит в том, что выборки происходит из одного и того же распределение, то есть F(x) = G(x) для любого x. Альтернатива - выборки принадлежат разным распределениям. 'greater' Нулевая гипотеза состоит в том, что элементы первой выборки в асимптотически почти наверное меньше элементов из второй выборки, то есть функция распределения первой выборки лежит выше и соотвественно левее, чем функция распределения второй выборки. Таким образом это означает, что F(x) >= G(x) for любого x, а альтернатива в этом случае состоит в том, что F(x) < G(x) хотя бы для одного x. 'less' . Нулевая гипотеза состоит в том, что элементы первой выборки в асимптотически почти наверное больше элементов из второй выборки, то есть функция распределения первой выборки лежит ниже и соотвественно правее, чем функция распределения второй выборки. Таким образом это означает, что F(x) <= G(x) for любого x, а альтернатива в этом случае состоит в том, что F(x) > G(x) хотя бы для одного x.

— альтернативная гипотеза (Необязательный параметр, по умолчанию: .) String. Пусть F(x) и G(x) - функции распределения первой и второй выборки соотвественно. computation_method — метод, используемый для вычисления p-value. (Необязательный параметр, по умолчанию: 'auto' .) String. 'exact' - вычисление производится с помощью вычисления точного распределения статистики. Требует большого количества вычислительных ресурсов и расточительно для больших выборок. 'asymp' ( 'asymptotic' ) - используется приближенное вычисление. Для больших выборок приближенный результат и точный почти идентичны. 'auto' - значение вычисляется точно (с помощью метода 'exact' ), если максимальный размер двух выборок не превышает 10'000.

— метод, используемый для вычисления p-value. (Необязательный параметр, по умолчанию: .) String.

Возвращаемые значения

Кортеж с двумя элементами:

вычисленное статистики. Float64.

вычисленное p-value. Float64.

Пример

Запрос:

SELECT kolmogorovSmirnovTest ( 'less' , 'exact' ) ( value , num )

FROM

(

SELECT

randNormal ( 0 , 10 ) AS value ,

0 AS num

FROM numbers ( 10000 )

UNION ALL

SELECT

randNormal ( 0 , 10 ) AS value ,

1 AS num

FROM numbers ( 10000 )

)



Результат:

┌─kolmogorovSmirnovTest('less', 'exact')(value, num)─┐

│ (0.009899999999999996,0.37528595205132287) │

└────────────────────────────────────────────────────┘



Заметки: P-value больше чем 0.05 (для уровня значимости 95%), то есть нулевая гипотеза не отвергается.

Запрос:

SELECT kolmogorovSmirnovTest ( 'two-sided' , 'exact' ) ( value , num )

FROM

(

SELECT

randStudentT ( 10 ) AS value ,

0 AS num

FROM numbers ( 100 )

UNION ALL

SELECT

randNormal ( 0 , 10 ) AS value ,

1 AS num

FROM numbers ( 100 )

)



Результат:

┌─kolmogorovSmirnovTest('two-sided', 'exact')(value, num)─┐

│ (0.4100000000000002,6.61735760482795e-8) │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘



Заметки: P-value меньше чем 0.05 (для уровня значимости 95%), то есть нулевая гипотеза отвергается.

Смотрите также