kolmogorovSmirnovTest
Проводит статистический тест Колмогорова-Смирнова для двух независимых выборок.
Синтаксис
kolmogorovSmirnovTest([alternative, computation_method])(sample_data, sample_index)
Значения выборок берутся из столбца
sample_data. Если
sample_index равно 0, то значение из этой строки принадлежит первой выборке. Во всех остальных случаях значение принадлежит второй выборке.
Выборки должны принадлежать непрерывным одномерным распределениям.
Аргументы
Параметры
alternative— альтернативная гипотеза (Необязательный параметр, по умолчанию:
'two-sided'.) String. Пусть F(x) и G(x) - функции распределения первой и второй выборки соотвественно.
'two-sided'Нулевая гипотеза состоит в том, что выборки происходит из одного и того же распределение, то есть F(x) = G(x) для любого x. Альтернатива - выборки принадлежат разным распределениям.
'greater'Нулевая гипотеза состоит в том, что элементы первой выборки в асимптотически почти наверное меньше элементов из второй выборки, то есть функция распределения первой выборки лежит выше и соотвественно левее, чем функция распределения второй выборки. Таким образом это означает, что F(x) >= G(x) for любого x, а альтернатива в этом случае состоит в том, что F(x) < G(x) хотя бы для одного x.
'less'. Нулевая гипотеза состоит в том, что элементы первой выборки в асимптотически почти наверное больше элементов из второй выборки, то есть функция распределения первой выборки лежит ниже и соотвественно правее, чем функция распределения второй выборки. Таким образом это означает, что F(x) <= G(x) for любого x, а альтернатива в этом случае состоит в том, что F(x) > G(x) хотя бы для одного x.
computation_method— метод, используемый для вычисления p-value. (Необязательный параметр, по умолчанию:
'auto'.) String.
'exact'- вычисление производится с помощью вычисления точного распределения статистики. Требует большого количества вычислительных ресурсов и расточительно для больших выборок.
'asymp'(
'asymptotic') - используется приближенное вычисление. Для больших выборок приближенный результат и точный почти идентичны.
'auto'- значение вычисляется точно (с помощью метода
'exact'), если максимальный размер двух выборок не превышает 10'000.
Возвращаемые значения
Кортеж с двумя элементами:
Пример
Запрос:
SELECT kolmogorovSmirnovTest('less', 'exact')(value, num)
FROM
(
SELECT
randNormal(0, 10) AS value,
0 AS num
FROM numbers(10000)
UNION ALL
SELECT
randNormal(0, 10) AS value,
1 AS num
FROM numbers(10000)
)
Результат:
┌─kolmogorovSmirnovTest('less', 'exact')(value, num)─┐
│ (0.009899999999999996,0.37528595205132287) │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Заметки: P-value больше чем 0.05 (для уровня значимости 95%), то есть нулевая гипотеза не отвергается.
Запрос:
SELECT kolmogorovSmirnovTest('two-sided', 'exact')(value, num)
FROM
(
SELECT
randStudentT(10) AS value,
0 AS num
FROM numbers(100)
UNION ALL
SELECT
randNormal(0, 10) AS value,
1 AS num
FROM numbers(100)
)
Результат:
┌─kolmogorovSmirnovTest('two-sided', 'exact')(value, num)─┐
│ (0.4100000000000002,6.61735760482795e-8) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Заметки: P-value меньше чем 0.05 (для уровня значимости 95%), то есть нулевая гипотеза отвергается.
Смотрите также