Skip to main content

Агрегатные функции

Агрегатные функции работают в привычном для специалистов по базам данных смысле.

ClickHouse поддерживает также:

Обработка NULL

При агрегации все NULL пропускаются.

Примеры

Рассмотрим таблицу:

┌─x─┬────y─┐
│ 1 │    2 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │    2 │
│ 3 │    3 │
│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘

Выполним суммирование значений в столбце y:

SELECT sum(y) FROM t_null_big
┌─sum(y)─┐
│      7 │
└────────┘

Теперь с помощью функции groupArray сформируем массив из столбца y:

SELECT groupArray(y) FROM t_null_big
┌─groupArray(y)─┐
│ [2,2,3]       │
└───────────────┘

groupArray не включает NULL в результирующий массив.