Агрегатные функции
Агрегатные функции работают в привычном для специалистов по базам данных смысле.
ClickHouse поддерживает также:
- Параметрические агрегатные функции, которые помимо столбцов принимаю и другие параметры.
- Комбинаторы, которые изменяют поведение агрегатных функций.
Обработка NULL
При агрегации все
NULL пропускаются.
Примеры
Рассмотрим таблицу:
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ 2 │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
Выполним суммирование значений в столбце
y:
SELECT sum(y) FROM t_null_big
┌─sum(y)─┐
│ 7 │
└────────┘
Теперь с помощью функции
groupArray сформируем массив из столбца
y:
SELECT groupArray(y) FROM t_null_big
┌─groupArray(y)─┐
│ [2,2,3] │
└───────────────┘
groupArray не включает
NULL в результирующий массив.