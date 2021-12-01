quantileTDigest
Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности, используя алгоритм t-digest.
Максимальная ошибка 1%. Потребление памяти —
log(n), где
n — число значений. Результат не детерминирован и зависит от порядка выполнения запроса.
Производительность функции ниже, чем производительность функции quantile или quantileTiming. По соотношению размера состояния к точности вычисления, эта функция значительно превосходит
quantile.
Внутренние состояния функций
quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.
Синтаксис
quantileTDigest(level)(expr)
Алиас:
medianTDigest.
Аргументы
level— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение
levelиз диапазона
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.
Возвращаемое значение
- Приблизительную квантиль заданного уровня.
Тип:
- Float64 для входных данных числового типа.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
SELECT quantileTDigest(number) FROM numbers(10)
Результат:
┌─quantileTDigest(number)─┐
│ 4.5 │
└─────────────────────────┘
Смотрите также