quantileTDigest

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности, используя алгоритм t-digest.

Максимальная ошибка 1%. Потребление памяти — log(n) , где n — число значений. Результат не детерминирован и зависит от порядка выполнения запроса.

Производительность функции ниже, чем производительность функции quantile или quantileTiming. По соотношению размера состояния к точности вычисления, эта функция значительно превосходит quantile .

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileTDigest ( level ) ( expr )



Алиас: medianTDigest .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

Возвращаемое значение

Приблизительную квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

SELECT quantileTDigest ( number ) FROM numbers ( 10 )



Результат:

┌─quantileTDigest(number)─┐

│ 4.5 │

└─────────────────────────┘



Смотрите также