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quantileTDigest

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности, используя алгоритм t-digest.

Максимальная ошибка 1%. Потребление памяти — log(n), где n — число значений. Результат не детерминирован и зависит от порядка выполнения запроса.

Производительность функции ниже, чем производительность функции quantile или quantileTiming. По соотношению размера состояния к точности вычисления, эта функция значительно превосходит quantile.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantileTDigest(level)(expr)

Алиас: medianTDigest.

Аргументы

  • level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.
  • expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

Возвращаемое значение

  • Приблизительную квантиль заданного уровня.

Тип:

  • Float64 для входных данных числового типа.
  • Date, если входные значения имеют тип Date.
  • DateTime, если входные значения имеют тип DateTime.

Пример

Запрос:

SELECT quantileTDigest(number) FROM numbers(10)

Результат:

┌─quantileTDigest(number)─┐
│                     4.5 │
└─────────────────────────┘

Смотрите также