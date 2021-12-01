Функции для нескольких квантилей
quantiles
Синтаксис:
quantiles(level1, level2, …)(x)
Все функции для вычисления квантилей имеют соответствующие функции для вычисления нескольких квантилей:
quantiles,
quantilesDeterministic,
quantilesTiming,
quantilesTimingWeighted,
quantilesExact,
quantilesExactWeighted,
quantilesTDigest,
quantilesBFloat16. Эти функции вычисляют все квантили указанных уровней в один проход и возвращают массив с вычисленными значениями.
quantilesExactExclusive
Точно вычисляет квантили числовой последовательности.
Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти
O(n), где
n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.
Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.EXC, тип R6.
С наборами уровней работает эффективнее, чем quantileExactExclusive.
Синтаксис
quantilesExactExclusive(level1, level2, ...)(expr)
Аргументы
expr— выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.
Параметры
level— уровень квантилей. Возможные значения: (0, 1) — граничные значения не учитываются. Float.
Возвращаемые значения
- Массив квантилей указанных уровней.
Тип значений массива:
- Float64 для входных данных числового типа.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x) FROM (SELECT number AS x FROM num);
Результат:
┌─quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x)─┐
│ [249.25,499.5,749.75,899.9,949.9499999999999,989.99,998.999] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
quantilesExactInclusive
Точно вычисляет квантили числовой последовательности.
Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти
O(n), где
n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.
Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.INC, тип R7.
С наборами уровней работает эффективнее, чем quantileExactInclusive.
Синтаксис
quantilesExactInclusive(level1, level2, ...)(expr)
Аргументы
expr— выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.
Параметры
level— уровень квантилей. Возможные значения: [0, 1] — граничные значения учитываются. Float.
Возвращаемые значения
- Массив квантилей указанных уровней.
Тип значений массива:
- Float64 для входных данных числового типа.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x) FROM (SELECT number AS x FROM num);
Результат:
┌─quantilesExactInclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x)─┐
│ [249.75,499.5,749.25,899.1,949.05,989.01,998.001] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘