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Функции для нескольких квантилей

Синтаксис: quantiles(level1, level2, …)(x)

Все функции для вычисления квантилей имеют соответствующие функции для вычисления нескольких квантилей: quantiles , quantilesDeterministic , quantilesTiming , quantilesTimingWeighted , quantilesExact , quantilesExactWeighted , quantilesTDigest , quantilesBFloat16 . Эти функции вычисляют все квантили указанных уровней в один проход и возвращают массив с вычисленными значениями.

Точно вычисляет квантили числовой последовательности.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти O(n) , где n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.

Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.EXC, тип R6.

С наборами уровней работает эффективнее, чем quantileExactExclusive.

Синтаксис

quantilesExactExclusive ( level1 , level2 , . . . ) ( expr )



Аргументы

expr — выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.

Параметры

level — уровень квантилей. Возможные значения: (0, 1) — граничные значения не учитываются. Float.

Возвращаемые значения

Массив квантилей указанных уровней.

Тип значений массива:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers ( 1000 ) ;



SELECT quantilesExactExclusive ( 0.25 , 0.5 , 0.75 , 0.9 , 0.95 , 0.99 , 0.999 ) ( x ) FROM ( SELECT number AS x FROM num ) ;



Результат:

┌─quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(x)─┐

│ [249.25,499.5,749.75,899.9,949.9499999999999,989.99,998.999] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Точно вычисляет квантили числовой последовательности.

Чтобы получить точный результат, все переданные значения собираются в массив, который затем частично сортируется. Таким образом, функция потребляет объем памяти O(n) , где n — количество переданных значений. Для небольшого числа значений эта функция эффективна.

Эта функция эквивалентна Excel функции PERCENTILE.INC, тип R7.

С наборами уровней работает эффективнее, чем quantileExactInclusive.

Синтаксис

quantilesExactInclusive ( level1 , level2 , . . . ) ( expr )



Аргументы

expr — выражение, зависящее от значений столбцов. Возвращает данные числовых типов, Date или DateTime.

Параметры

level — уровень квантилей. Возможные значения: [0, 1] — граничные значения учитываются. Float.

Возвращаемые значения

Массив квантилей указанных уровней.

Тип значений массива:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Запрос:

CREATE TABLE num AS numbers ( 1000 ) ;



SELECT quantilesExactInclusive ( 0.25 , 0.5 , 0.75 , 0.9 , 0.95 , 0.99 , 0.999 ) ( x ) FROM ( SELECT number AS x FROM num ) ;



Результат: