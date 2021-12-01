quantile
Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности.
Функция использует алгоритм reservoir sampling с размером резервуара до 8192 и случайным генератором чисел для для сэмплирования. Результат не детерминирован. Чтобы получить точную квантиль используйте функцию quantileExact.
Внутренние состояния функций
quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.
Синтаксис
quantile(level)(expr)
Алиас:
median.
Аргументы
level— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение
levelиз диапазона
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.
Возвращаемое значение
- Приблизительный квантиль заданного уровня.
Тип:
- Float64 для входных данных числового типа.
- Date, если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime, если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Входная таблица:
┌─val─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└─────┘
Запрос:
SELECT quantile(val) FROM t
Результат:
┌─quantile(val)─┐
│ 1.5 │
└───────────────┘
Смотрите также