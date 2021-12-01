quantile

Приблизительно вычисляет квантиль числовой последовательности.

Функция использует алгоритм reservoir sampling с размером резервуара до 8192 и случайным генератором чисел для для сэмплирования. Результат не детерминирован. Чтобы получить точную квантиль используйте функцию quantileExact.

Внутренние состояния функций quantile* не объединяются, если они используются в одном запросе. Если вам необходимо вычислить квантили нескольких уровней, используйте функцию quantiles, это повысит эффективность запроса.

Синтаксис

quantile ( level ) ( expr )



Алиас: median .

Аргументы

level — уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level из диапазона [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— уровень квантили. Опционально. Константное значение с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение из диапазона . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — выражение, зависящее от значений столбцов, возвращающее данные числовых типов или типов Date, DateTime.

Возвращаемое значение

Приблизительный квантиль заданного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date, если входные значения имеют тип Date .

. DateTime, если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Входная таблица:

┌─val─┐

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

│ 3 │

└─────┘



Запрос:

SELECT quantile ( val ) FROM t



Результат:

┌─quantile(val)─┐

│ 1.5 │

└───────────────┘



Смотрите также