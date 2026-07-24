​ Escalado horizontal manual

Puede usar las API públicas de ClickHouse Cloud para escalar su servicio actualizando la configuración de escalado del servicio o ajustando el número de réplicas desde la consola de ClickHouse Cloud.

Los niveles Scale y Enterprise también admiten servicios con una sola réplica. Una vez ampliados horizontalmente, los servicios pueden volver a reducirse hasta un mínimo de una sola réplica. Tenga en cuenta que los servicios con una sola réplica tienen una disponibilidad reducida y no se recomiendan para uso en producción.

Los servicios pueden escalar horizontalmente hasta un máximo de 20 réplicas. Si necesita réplicas adicionales, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

​ Escalado horizontal mediante la API

Para escalar horizontalmente un clúster, envíe una solicitud PATCH a través de la API para ajustar el número de réplicas. Las capturas de pantalla a continuación muestran una llamada a la API para ampliar un clúster de 3 réplicas a 6 réplicas, y la respuesta correspondiente.

Solicitud PATCH para actualizar numReplicas

Respuesta a la solicitud PATCH

Si envía una nueva solicitud de escalado, o varias solicitudes seguidas, mientras ya hay una en curso, el servicio de escalado ignorará los estados intermedios y convergerá al número final de réplicas.

​ Escalado horizontal mediante la UI

Para escalar un servicio horizontalmente desde la UI, puedes ajustar el número de réplicas del servicio en la página Settings.

Configuración de escalado del servicio desde la consola de ClickHouse Cloud