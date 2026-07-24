Con ClickHouse Cloud, nunca tendrá que preocuparse por aplicar parches ni por las actualizaciones. Realizamos actualizaciones periódicas que incluyen correcciones, nuevas funciones y mejoras de rendimiento.

Con ClickHouse Cloud, nunca tendrá que preocuparse por aplicar parches ni por las actualizaciones. Implementamos periódicamente actualizaciones que incluyen correcciones, nuevas características y mejoras de rendimiento.

Para consultar la lista completa de novedades de ClickHouse, consulte nuestro changelog de Cloud

Para conocer el calendario de publicación de versiones, consulte la página de estado de lanzamiento

Estamos introduciendo un nuevo mecanismo de actualización, un concepto al que llamamos “make before break” (o MBB). Con este nuevo enfoque, añadimos réplicas actualizadas antes de retirar las antiguas durante la operación de actualización. Esto se traduce en actualizaciones más fluidas y menos disruptivas para las cargas de trabajo activas. Como parte de este cambio, los datos históricos de las tablas del sistema se conservarán durante un máximo de 30 días en el contexto de los eventos de actualización. Además, los datos de las tablas del sistema anteriores al 19 de diciembre de 2024 para los servicios en AWS o GCP, y anteriores al 14 de enero de 2025 para los servicios en Azure, no se conservarán como parte de la migración a los nuevos niveles de la organización.

​ Compatibilidad de versiones

Cuando creas un servicio, la configuración compatibility se establece en la versión más reciente de ClickHouse disponible en ClickHouse Cloud en el momento en que tu servicio se aprovisiona por primera vez.

La configuración compatibility te permite usar los valores predeterminados de configuración de versiones anteriores. Cuando tu servicio se actualiza a una nueva versión, la versión especificada para la configuración compatibility no cambia. Esto significa que los valores predeterminados de configuración que existían cuando creaste tu servicio por primera vez no cambiarán (a menos que ya hayas anulado esos valores predeterminados, en cuyo caso se conservarán después de la actualización).

compatibility predeterminada a nivel de servicio. Debes compatibility predeterminada de tu servicio. Sin embargo, puedes anular la configuración compatibility a nivel de usuario, rol, perfil, consulta o sesión mediante los mecanismos de configuración estándar de ClickHouse, como SET compatibility = '22.3' en una sesión o SETTINGS compatibility = '22.3' en una consulta. No puedes administrar la configuraciónpredeterminada a nivel de servicio. Debes contactar con soporte si quieres cambiar la versión establecida para la configuraciónpredeterminada de tu servicio. Sin embargo, puedes anular la configuracióna nivel de usuario, rol, perfil, consulta o sesión mediante los mecanismos de configuración estándar de ClickHouse, comoen una sesión oen una consulta.

​ Modo de mantenimiento

En ocasiones, es posible que necesitemos actualizar su servicio, lo que podría requerir deshabilitar ciertas funciones, como el escalado o la inactividad. En casos excepcionales, puede que tengamos que intervenir en un servicio que esté experimentando problemas para devolverlo a un estado saludable. Durante este mantenimiento, verá un aviso en la página del servicio con el texto «Mantenimiento en curso». Es posible que, aun así, pueda seguir usando el servicio para realizar consultas durante este tiempo.

No se le cobrará por el tiempo en que el servicio esté en mantenimiento. El modo de mantenimiento es algo poco frecuente y no debe confundirse con las actualizaciones habituales del servicio.

​ Canales de lanzamiento (programación de actualizaciones)

Los usuarios pueden especificar la programación de actualizaciones de su servicio de ClickHouse Cloud suscribiéndose a un canal de lanzamiento concreto. Hay tres canales de lanzamiento, y el usuario puede configurar el día de la semana y la hora de las actualizaciones con la función de actualizaciones programadas.

Los tres canales de lanzamiento son:

El canal de lanzamiento rápido , para obtener acceso anticipado a las actualizaciones.

, para obtener acceso anticipado a las actualizaciones. El canal de lanzamiento regular es el predeterminado, y las actualizaciones en este canal comienzan dos semanas después de las del canal de lanzamiento rápido. Si su servicio de los niveles Scale y Enterprise no tiene configurado un canal de lanzamiento, estará en el canal de lanzamiento regular de forma predeterminada.

es el predeterminado, y las actualizaciones en este canal comienzan dos semanas después de las del canal de lanzamiento rápido. Si su servicio de los niveles Scale y Enterprise no tiene configurado un canal de lanzamiento, estará en el canal de lanzamiento regular de forma predeterminada. El canal de lanzamiento lento es para lanzamientos aplazados. Las actualizaciones en este canal se realizan dos semanas después de las del canal de lanzamiento regular.

Los servicios del nivel Basic se asignan automáticamente al canal de lanzamiento rápido

​ Canal de lanzamiento rápido (actualizaciones anticipadas)

Además del calendario de actualizaciones habitual, ofrecemos un canal de lanzamiento rápido si desea que sus servicios reciban actualizaciones antes del calendario de versiones habitual.

En concreto, los servicios:

Recibirán las versiones más recientes de ClickHouse

Se actualizarán con mayor frecuencia a medida que se prueben nuevas versiones

Puede modificar el calendario de versiones del servicio en la consola de Cloud, como se muestra a continuación:

Este canal de lanzamiento rápido es adecuado para probar nuevas funciones en entornos no críticos. No se recomienda para cargas de trabajo de producción con requisitos estrictos de tiempo de actividad y fiabilidad.

​ Canal de lanzamiento regular

Para todos los servicios de los niveles Scale y Enterprise que no tengan configurado un canal de lanzamiento ni un calendario de actualizaciones, las actualizaciones se realizarán como parte del canal de lanzamiento regular. Esta opción se recomienda para entornos de producción.

Las actualizaciones del canal de lanzamiento regular suelen realizarse dos semanas después del canal de lanzamiento rápido.

Los servicios del nivel Basic se actualizan poco después del canal de lanzamiento rápido.

​ Canal de lanzamiento lento (actualizaciones diferidas)

Ofrecemos un canal de lanzamiento lento si desea que sus servicios reciban actualizaciones después del calendario de lanzamientos habitual.

En concreto, los servicios:

Se actualizarán una vez que hayan finalizado los despliegues de los canales de lanzamiento Fast y Regular

Recibirán versiones de ClickHouse aproximadamente 2 semanas después del lanzamiento regular

Están pensados para clientes que desean disponer de más tiempo para probar las versiones de ClickHouse en entornos no productivos antes de la actualización de producción. Los entornos no productivos pueden recibir actualizaciones en el canal de lanzamiento Fast o Regular para realizar pruebas y validaciones.

Puede cambiar de canal de lanzamiento en cualquier momento. Sin embargo, en determinados casos, el cambio solo se aplicará a lanzamientos futuros. Cambiar a un canal más rápido actualizará su servicio de inmediato; por ejemplo, de Slow a Regular o de Regular a Fast

Si su servicio utiliza actualizaciones programadas, la actualización se realizará en la siguiente actualización programada.

Cambiar a un canal más lento no revertirá su servicio a una versión anterior y lo mantendrá en la versión actual hasta que haya una versión más reciente disponible en ese canal; por ejemplo, de Regular a Slow o de Fast a Regular o Slow

​ Actualizaciones programadas

Puede configurar una ventana de actualización para los servicios del nivel Enterprise.

Seleccione el servicio para el que desea programar una actualización y, a continuación, seleccione Settings en el menú de la izquierda. Desplácese hasta Scheduled upgrades .

Al seleccionar esta opción, podrá elegir el día de la semana y la franja horaria para las actualizaciones de la base de datos y de Cloud.