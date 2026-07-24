- Para consultar la lista completa de novedades de ClickHouse, consulte nuestro changelog de Cloud
- Para conocer el calendario de publicación de versiones, consulte la página de estado de lanzamiento
Estamos introduciendo un nuevo mecanismo de actualización, un concepto al que llamamos “make before break” (o MBB). Con este nuevo enfoque, añadimos réplicas actualizadas antes de retirar las antiguas durante la operación de actualización. Esto se traduce en actualizaciones más fluidas y menos disruptivas para las cargas de trabajo activas.Como parte de este cambio, los datos históricos de las tablas del sistema se conservarán durante un máximo de 30 días en el contexto de los eventos de actualización. Además, los datos de las tablas del sistema anteriores al 19 de diciembre de 2024 para los servicios en AWS o GCP, y anteriores al 14 de enero de 2025 para los servicios en Azure, no se conservarán como parte de la migración a los nuevos niveles de la organización.
Cuando creas un servicio, la configuración
Compatibilidad de versiones
compatibility se establece en la versión más reciente de ClickHouse disponible en ClickHouse Cloud en el momento en que tu servicio se aprovisiona por primera vez.
La configuración
compatibility te permite usar los valores predeterminados de configuración de versiones anteriores. Cuando tu servicio se actualiza a una nueva versión, la versión especificada para la configuración
compatibility no cambia. Esto significa que los valores predeterminados de configuración que existían cuando creaste tu servicio por primera vez no cambiarán (a menos que ya hayas anulado esos valores predeterminados, en cuyo caso se conservarán después de la actualización).
No puedes administrar la configuración
compatibility predeterminada a nivel de servicio. Debes contactar con soporte si quieres cambiar la versión establecida para la configuración
compatibility predeterminada de tu servicio. Sin embargo, puedes anular la configuración
compatibility a nivel de usuario, rol, perfil, consulta o sesión mediante los mecanismos de configuración estándar de ClickHouse, como
SET compatibility = '22.3' en una sesión o
SETTINGS compatibility = '22.3' en una consulta.
En ocasiones, es posible que necesitemos actualizar su servicio, lo que podría requerir deshabilitar ciertas funciones, como el escalado o la inactividad. En casos excepcionales, puede que tengamos que intervenir en un servicio que esté experimentando problemas para devolverlo a un estado saludable. Durante este mantenimiento, verá un aviso en la página del servicio con el texto «Mantenimiento en curso». Es posible que, aun así, pueda seguir usando el servicio para realizar consultas durante este tiempo. No se le cobrará por el tiempo en que el servicio esté en mantenimiento. El modo de mantenimiento es algo poco frecuente y no debe confundirse con las actualizaciones habituales del servicio.
Modo de mantenimiento
Los usuarios pueden especificar la programación de actualizaciones de su servicio de ClickHouse Cloud suscribiéndose a un canal de lanzamiento concreto. Hay tres canales de lanzamiento, y el usuario puede configurar el día de la semana y la hora de las actualizaciones con la función de actualizaciones programadas. Los tres canales de lanzamiento son:
Canales de lanzamiento (programación de actualizaciones)
- El canal de lanzamiento rápido, para obtener acceso anticipado a las actualizaciones.
- El canal de lanzamiento regular es el predeterminado, y las actualizaciones en este canal comienzan dos semanas después de las del canal de lanzamiento rápido. Si su servicio de los niveles Scale y Enterprise no tiene configurado un canal de lanzamiento, estará en el canal de lanzamiento regular de forma predeterminada.
- El canal de lanzamiento lento es para lanzamientos aplazados. Las actualizaciones en este canal se realizan dos semanas después de las del canal de lanzamiento regular.
Los servicios del nivel Basic se asignan automáticamente al canal de lanzamiento rápido
Además del calendario de actualizaciones habitual, ofrecemos un canal de lanzamiento rápido si desea que sus servicios reciban actualizaciones antes del calendario de versiones habitual. En concreto, los servicios:
Canal de lanzamiento rápido (actualizaciones anticipadas)
- Recibirán las versiones más recientes de ClickHouse
- Se actualizarán con mayor frecuencia a medida que se prueben nuevas versiones
Este canal de lanzamiento rápido es adecuado para probar nuevas funciones en entornos no críticos. No se recomienda para cargas de trabajo de producción con requisitos estrictos de tiempo de actividad y fiabilidad.
Para todos los servicios de los niveles Scale y Enterprise que no tengan configurado un canal de lanzamiento ni un calendario de actualizaciones, las actualizaciones se realizarán como parte del canal de lanzamiento regular. Esta opción se recomienda para entornos de producción. Las actualizaciones del canal de lanzamiento regular suelen realizarse dos semanas después del canal de lanzamiento rápido.
Canal de lanzamiento regular
Los servicios del nivel Basic se actualizan poco después del canal de lanzamiento rápido.
Ofrecemos un canal de lanzamiento lento si desea que sus servicios reciban actualizaciones después del calendario de lanzamientos habitual. En concreto, los servicios:
Canal de lanzamiento lento (actualizaciones diferidas)
- Se actualizarán una vez que hayan finalizado los despliegues de los canales de lanzamiento Fast y Regular
- Recibirán versiones de ClickHouse aproximadamente 2 semanas después del lanzamiento regular
- Están pensados para clientes que desean disponer de más tiempo para probar las versiones de ClickHouse en entornos no productivos antes de la actualización de producción. Los entornos no productivos pueden recibir actualizaciones en el canal de lanzamiento Fast o Regular para realizar pruebas y validaciones.
Puede cambiar de canal de lanzamiento en cualquier momento. Sin embargo, en determinados casos, el cambio solo se aplicará a lanzamientos futuros.
- Cambiar a un canal más rápido actualizará su servicio de inmediato; por ejemplo, de Slow a Regular o de Regular a Fast
- Si su servicio utiliza actualizaciones programadas, la actualización se realizará en la siguiente actualización programada.
- Cambiar a un canal más lento no revertirá su servicio a una versión anterior y lo mantendrá en la versión actual hasta que haya una versión más reciente disponible en ese canal; por ejemplo, de Regular a Slow o de Fast a Regular o Slow
Puede configurar una ventana de actualización para los servicios del nivel Enterprise. Seleccione el servicio para el que desea programar una actualización y, a continuación, seleccione
Actualizaciones programadas
Settings en el menú de la izquierda. Desplácese hasta
Scheduled upgrades.
Al seleccionar esta opción, podrá elegir el día de la semana y la franja horaria para las actualizaciones de la base de datos y de Cloud.
Aunque las actualizaciones programadas siguen el calendario definido, se aplican excepciones a los parches de seguridad críticos y a las correcciones de vulnerabilidades, así como a los casos en los que posibles problemas podrían provocar corrupción o pérdida de datos. Si se identifica un problema de seguridad urgente, las actualizaciones podrán realizarse fuera de la ventana programada. Se notificará a los clientes sobre dichas excepciones cuando sea necesario.