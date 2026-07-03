- La salida de datos desde ClickHouse Cloud hacia la Internet pública, incluida la salida hacia otras regiones de otros proveedores de nube.
- La salida de datos hacia otra región dentro del mismo proveedor de nube.
- Al enviar o extraer datos de ClickHouse Cloud, usa compresión siempre que sea posible para minimizar la cantidad de datos transferidos y el costo asociado.
-
Ten en cuenta que, al hacer un INSERT mediante el protocolo nativo con valores no incluidos en línea
(p. ej.,
INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE), los clientes de ClickHouse obtienen metadatos de los servidores para empaquetar los datos. Si los metadatos son más grandes que el payload del
INSERT, es posible que, de forma contraintuitiva, veas más salida que entrada desde la perspectiva del servidor. Si esto es inaceptable, considera incluir los datos en línea con la sintaxis
VALUESo usar el protocolo HTTP.
La tabla siguiente muestra cómo varían los cargos por transferencia de datos de salida a Internet pública o entre regiones según el proveedor de nube y la región. AWS
ClickHouse Cloud mide el uso entre regiones en términos de niveles, del nivel 1 al nivel 4, según las regiones de origen y destino. La tabla siguiente muestra el nivel para cada combinación de transferencia de datos entre regiones. En la pantalla Billing usage de ClickHouse Cloud verás el uso de transferencia de datos desglosado por niveles.
|Proveedor de Cloud
|Región
|Tráfico de salida a Internet pública
|Misma región
|Entre regiones
(todos los Tier 1)
AWS
ap-northeast-1
$0.1440
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-south-1
$0.1384
$0.0000
$0.1104
AWS
ap-southeast-1
$0.1512
$0.0000
$0.1152
AWS
ap-southeast-2
$0.1440
$0.0000
$0.1248
AWS
eu-central-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
eu-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-1
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-east-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
AWS
us-west-2
$0.1152
$0.0000
$0.0312
|Proveedor de Cloud
|Región de origen
|Tráfico de salida a Internet pública
|Región de destino
|Misma región
|Norteamérica
|Europa
|Asia, Oceanía
|Oriente Medio, Sudamérica, África
GCP
us-central1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (Tier 1)
$0.0720 (Tier 2)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
us-east1
$0.1140
$0.0000
$0.0360 (Tier 1)
$0.0720 (Tier 2)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
europe-west4
$0.1140
$0.0000
$0.0720 (Tier 2)
$0.0360 (Tier 1)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
GCP
asia-southeast1
$0.1440
$0.0000
$0.1200 (Tier 3)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1200 (Tier 3)
$0.1620 (Tier 4)
|Proveedor de Cloud
|Región de origen
|Tráfico de salida a Internet pública
|Región de destino
|Misma región
|Norteamérica
|Europa
|Asia, Oceanía
|Oriente Medio, Sudamérica, África
Azure
eastus2
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
Azure
westus3
$0.1020
$0.0000
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)
Azure
germanywestcentral
$0.1020
$0.0000
$0.0660 (Tier 2)
$0.0300 (Tier 1)
$0.0660 (Tier 2)
$0.0660 (Tier 2)