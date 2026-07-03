ClickHouse Cloud mide los datos transferidos de entrada y salida. Esto incluye cualquier dato que entra y sale de ClickHouse Cloud, así como cualquier transferencia de datos dentro de la misma región y entre regiones. Este uso se rastrea a nivel de servicio. En función de este uso, a los clientes se les cobran cargos por transferencia de datos que luego se agregan a su factura mensual.

ClickHouse Cloud cobra por:

La salida de datos desde ClickHouse Cloud hacia la Internet pública, incluida la salida hacia otras regiones de otros proveedores de nube.

La salida de datos hacia otra región dentro del mismo proveedor de nube.

No hay cargos por la transferencia de datos dentro de la misma región ni por el uso y la transferencia de datos mediante Private Link/Private Service Connect. Sin embargo, nos reservamos el derecho de implementar dimensiones de precios adicionales para la transferencia de datos si observamos patrones de uso que afecten nuestra capacidad para cobrar adecuadamente a los usuarios.

Nota: Se aplican cargos del proveedor de servicios en la nube (CSP) por el uso de Private Link/Private Service Connect. Consulta la página de precios del CSP para obtener la información más actualizada.

Los cargos por transferencia de datos varían según el proveedor de servicios en la nube (CSP) y la región. El precio de la salida a la Internet pública se basa únicamente en la región de origen. El precio entre regiones (o entre distintas regiones) depende tanto de la región de origen como de la de destino.

Prácticas recomendadas para minimizar los costos de transferencia de datos

Hay algunas pautas que conviene tener en cuenta al enviar o extraer datos para minimizar los costos de transferencia de datos.

Al enviar o extraer datos de ClickHouse Cloud, usa compresión siempre que sea posible para minimizar la cantidad de datos transferidos y el costo asociado. Ten en cuenta que, al hacer un INSERT mediante el protocolo nativo con valores no incluidos en línea (p. ej., INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE ), los clientes de ClickHouse obtienen metadatos de los servidores para empaquetar los datos. Si los metadatos son más grandes que el payload del INSERT , es posible que, de forma contraintuitiva, veas más salida que entrada desde la perspectiva del servidor. Si esto es inaceptable, considera incluir los datos en línea con la sintaxis VALUES o usar el protocolo HTTP.

Las tablas siguientes muestran cómo los cargos por transferencia de datos de salida varían a través de Internet pública o entre regiones según el proveedor de nube y la región.

ClickHouse Cloud mide el uso entre regiones en términos de niveles, del nivel 1 al nivel 4, según las regiones de origen y destino. La tabla siguiente muestra el nivel para cada combinación de transferencia de datos entre regiones. En la pantalla Billing usage de ClickHouse Cloud verás el uso de transferencia de datos desglosado por niveles.

La tabla siguiente muestra cómo varían los cargos por transferencia de datos de salida a Internet pública o entre regiones según el proveedor de nube y la región.

AWS

Proveedor de Cloud Región Tráfico de salida a Internet pública Misma región Entre regiones

(todos los Tier 1) AWS ap-northeast-1 $0.1440 $0.0000 $0.1152 AWS ap-south-1 $0.1384 $0.0000 $0.1104 AWS ap-southeast-1 $0.1512 $0.0000 $0.1152 AWS ap-southeast-2 $0.1440 $0.0000 $0.1248 AWS eu-central-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312

∗ ^* ∗ Los cargos por transferencia de datos se expresan en $ por GB de datos transferidos

GCP

Proveedor de Cloud Región de origen Tráfico de salida a Internet pública Región de destino Misma región Norteamérica Europa Asia, Oceanía Oriente Medio, Sudamérica, África GCP us-central1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (Tier 1) $0.0720 (Tier 2) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP us-east1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (Tier 1) $0.0720 (Tier 2) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP europe-west4 $0.1140 $0.0000 $0.0720 (Tier 2) $0.0360 (Tier 1) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4) GCP asia-southeast1 $0.1440 $0.0000 $0.1200 (Tier 3) $0.1200 (Tier 3) $0.1200 (Tier 3) $0.1620 (Tier 4)

∗ ^* ∗ Los cargos por transferencia de datos se expresan en $ por GB de datos transferidos

Azure

Proveedor de Cloud Región de origen Tráfico de salida a Internet pública Región de destino Misma región Norteamérica Europa Asia, Oceanía Oriente Medio, Sudamérica, África Azure eastus2 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) Azure westus3 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2) Azure germanywestcentral $0.1020 $0.0000 $0.0660 (Tier 2) $0.0300 (Tier 1) $0.0660 (Tier 2) $0.0660 (Tier 2)