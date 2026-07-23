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Aunque ClickHouse es conocido por su velocidad y fiabilidad, el rendimiento óptimo se alcanza dentro de determinados parámetros operativos. Por ejemplo, tener demasiadas tablas, bases de datos o partes puede afectar negativamente al rendimiento. Para evitarlo, ClickHouse Cloud aplica límites en varias dimensiones operativas. A continuación se detallan estas restricciones, que muestran valores predeterminados.
Si se ha topado con una de estas restricciones, es posible que esté implementando su caso de uso de forma no optimizada. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle a perfeccionar su caso de uso para evitar superar estas restricciones o estudiar juntos cómo podemos aumentarlas de forma controlada.
Para los servicios con una sola réplica, el número máximo de bases de datos está restringido a 100, y el número máximo de tablas está restringido a 500. Además, el almacenamiento para los servicios del nivel Basic está limitado a 1 TB.
Para los servicios que ya superan los límites de uso anteriores, los límites de tablas y bases de datos se establecen en el número actual de tablas y bases de datos del servicio más un 25%.
Los límites específicos de advertencia y excepción de su servicio pueden verificarse consultando system.server_settings. Por ejemplo,
Última modificación el 23 de julio de 2026