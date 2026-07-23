Aunque ClickHouse es conocido por su velocidad y fiabilidad, el rendimiento óptimo se alcanza dentro de determinados parámetros operativos. Por ejemplo, tener demasiadas tablas, bases de datos o partes puede afectar negativamente al rendimiento. Para evitarlo, ClickHouse Cloud aplica límites en varias dimensiones operativas. A continuación se detallan estas restricciones, que muestran valores predeterminados.

Si se ha topado con una de estas restricciones, es posible que esté implementando su caso de uso de forma no optimizada. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle a perfeccionar su caso de uso para evitar superar estas restricciones o estudiar juntos cómo podemos aumentarlas de forma controlada.

Dimension Limit Bases de datos 1000 Tablas 5000 Columnas ∼1000 (se prefiere wide format a compact) Particiones 50k Partes 10k (consulte la configuración max_parts_in_total ) Tamaño de las partes 150gb Servicios por organización 20 (soft) Servicios por warehouse 5 (soft) Réplicas por servicio 20 (soft) Baja cardinalidad 10k o menos Claves primarias en una tabla 4-5 que filtren suficientemente los datos Concurrencia de consultas 1000 (por réplica) Ingesta en lotes todo lo que supere 1M será dividido por el sistema en bloques de 1M filas

Para los servicios con una sola réplica, el número máximo de bases de datos está restringido a 100, y el número máximo de tablas está restringido a 500. Además, el almacenamiento para los servicios del nivel Basic está limitado a 1 TB.

Para los servicios que ya superan los límites de uso anteriores, los límites de tablas y bases de datos se establecen en el número actual de tablas y bases de datos del servicio más un 25%.

Los límites específicos de advertencia y excepción de su servicio pueden verificarse consultando system.server_settings. Por ejemplo,