|Dimension
|Limit
|Bases de datos
|1000
|Tablas
|5000
|Columnas
|∼1000 (se prefiere wide format a compact)
|Particiones
|50k
|Partes
|10k (consulte la configuración
max_parts_in_total)
|Tamaño de las partes
|150gb
|Servicios por organización
|20 (soft)
|Servicios por warehouse
|5 (soft)
|Réplicas por servicio
|20 (soft)
|Baja cardinalidad
|10k o menos
|Claves primarias en una tabla
|4-5 que filtren suficientemente los datos
|Concurrencia de consultas
|1000 (por réplica)
|Ingesta en lotes
|todo lo que supere 1M será dividido por el sistema en bloques de 1M filas
Para los servicios con una sola réplica, el número máximo de bases de datos está restringido a 100, y el número máximo de tablas está restringido a 500. Además, el almacenamiento para los servicios del nivel Basic está limitado a 1 TB.
Los límites específicos de advertencia y excepción de su servicio pueden verificarse consultando system.server_settings. Por ejemplo,
Para los servicios que ya superan los límites de uso anteriores, los límites de tablas y bases de datos se establecen en el número actual de tablas y bases de datos del servicio más un 25%.
SELECT *
FROM system.server_settings
WHERE name IN ('max_table_num_to_warn', 'max_table_num_to_throw', 'max_database_num_to_warn', 'max_database_num_to_throw')