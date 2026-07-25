Skip to main content
GET
Get organization usage costs
Returns a grand total and a list of daily, per-entity organization usage cost records for the organization in the queried time period (maximum 31 days). All days in both the request and the response are evaluated based on the UTC timezone.

Autorizaciones

Authorization
string
header
requerido

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Parámetros de ruta

organizationId
string<uuid>
requerido

ID of the requested organization.

Parámetros de consulta

from_date
string<date>
requerido

Start date for the report, e.g. 2024-12-19.

to_date
string<date>
requerido

End date (inclusive) for the report, e.g. 2024-12-20. This date cannot be more than 30 days after from_date (for a maximum queried period of 31 days).

filter
string[]

Filter criteria to apply when retrieving the usage cost report. Currently, only filtering by resource tags is supported.

Respuesta

Successful response

status
number

HTTP status code.

Ejemplo:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
Última modificación el 25 de julio de 2026