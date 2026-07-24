Complete lo siguiente para habilitar AWS PrivateLink:
ClickHouse Cloud admite PrivateLink entre regiones desde las siguientes regiones:
- sa-east-1
- il-central-1
- me-south-1
- mx-central-1
- eu-central-2
- eu-north-1
- eu-south-2
- eu-west-3
- eu-south-1
- eu-west-2
- eu-west-1
- eu-central-1
- ca-west-1
- ca-central-1
- ap-northeast-1
- ap-southeast-2
- ap-southeast-1
- ap-northeast-2
- ap-northeast-3
- ap-south-1
- ap-southeast-4
- ap-southeast-3
- ap-south-2
- ap-east-1
- af-south-1
- us-west-2
- us-west-1
- us-east-2
- us-east-1 Consideraciones sobre precios: AWS cobrará a los usuarios por la transferencia de datos entre regiones; consulte los precios aquí.
- Obtenga el “Service name” del endpoint.
- Cree el endpoint de AWS.
- Agregue el “Endpoint ID” a la organización de ClickHouse Cloud.
- Agregue el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.
ClickHouse intenta agrupar sus servicios para reutilizar el mismo endpoint de servicio publicado dentro de la región de AWS. Sin embargo, esta agrupación no está garantizada, especialmente si distribuye sus servicios entre varias organizaciones de ClickHouse. Si ya tiene PrivateLink configurado para otros servicios de su organización de ClickHouse, a menudo puede omitir la mayoría de los pasos gracias a esa agrupación y pasar directamente al paso final: agregar el “Endpoint ID” de ClickHouse a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.
Consideraciones importantes
Antes de comenzar, necesitará lo siguiente:
Requisitos previos para este proceso
- Su cuenta de AWS.
- Una clave de API de ClickHouse con los permisos necesarios para crear y administrar endpoints privados en ClickHouse.
Siga estos pasos para conectar sus servicios de ClickHouse Cloud a través de AWS PrivateLink.
Pasos
Obtener el «Service name» del endpoint
En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que quiera conectar a través de PrivateLink y vaya al menú Settings. Anote el
Opción 1: consola de ClickHouse Cloud
Service name y el
DNS name, y luego continúe con el siguiente paso.
Primero, define las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Opción 2: API
Obtén el
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID de tu instancia de ClickHouse filtrando por región, proveedor y nombre del servicio:
Obtén
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
endpointServiceId y
privateDnsHostname de tu configuración de PrivateLink:
Este comando debería devolver algo similar a:
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
Toma nota de
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId y
privateDnsHostname continúa con el siguiente paso.
Crear endpoint de AWS
Abra la consola de AWS y vaya a VPC → Endpoints → Create endpoints. Seleccione Endpoint services that use NLBs and GWLBs y use
Opción 1: Consola de AWS
Service nameconsole o
endpointServiceIdAPI que obtuvo en el paso Obtain Endpoint “Service name” en el campo Service Name. Haga clic en Verify service:
Si quiere establecer una conexión entre regiones mediante PrivateLink, active la casilla “Cross region endpoint” y especifique la región del servicio. La región del servicio es donde se ejecuta la instancia de ClickHouse.
Si aparece el error “Service name couldn’t be verified.”, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar que se añadan nuevas regiones a la lista de regiones compatibles.
A continuación, seleccione la VPC y las subredes:
Como paso opcional, asigne grupos de seguridad/etiquetas:
Después de crear el endpoint de VPC, anote el valor de
Asegúrese de que los puertos
443,
8443,
9440,
3306 estén permitidos en el grupo de seguridad.
Endpoint ID; lo necesitará en un paso posterior.
A continuación, debes crear un endpoint de la VPC con
Opción 2: AWS CloudFormation
Service nameconsole o
endpointServiceIdAPI que obtuviste en el paso Obtener el “Service name” del endpoint.
Asegúrate de usar los ID de subred, los grupos de seguridad y el ID de la VPC correctos.
Después de crear el endpoint de la VPC, toma nota del valor de
Resources:
ClickHouseInterfaceEndpoint:
Type: 'AWS::EC2::VPCEndpoint'
Properties:
VpcEndpointType: Interface
PrivateDnsEnabled: false
ServiceName: <Service name(endpointServiceId), pls see above>
VpcId: vpc-vpc_id
SubnetIds:
- subnet-subnet_id1
- subnet-subnet_id2
- subnet-subnet_id3
SecurityGroupIds:
- sg-security_group_id1
- sg-security_group_id2
- sg-security_group_id3
Endpoint ID; lo necesitarás en un paso posterior.
Opción 3: Terraform
service_name a continuación corresponde a
Service nameconsola o
endpointServiceIdAPI que obtuviste en el paso Obtener “Service name” del endpoint
Después de crear el VPC Endpoint, anota el valor de
resource "aws_vpc_endpoint" "this" {
vpc_id = var.vpc_id
service_name = "<pls see comment above>"
vpc_endpoint_type = "Interface"
security_group_ids = [
Var.security_group_id1,var.security_group_id2, var.security_group_id3,
]
subnet_ids = [var.subnet_id1,var.subnet_id2,var.subnet_id3]
private_dns_enabled = false
service_region = "(Optional) If specified, the VPC endpoint will connect to the service in the provided region. Define it for multi-regional PrivateLink connections."
}
Endpoint ID; lo necesitarás en el siguiente paso.
Configurar el nombre DNS privado para el endpoint
Debe hacer que “DNS name”, obtenido en el paso Obtener el “Service name” del endpoint , apunte a las interfaces de red del AWS Endpoint. Esto garantiza que los servicios/componentes dentro de su VPC/red puedan resolverlo correctamente.
Hay varias formas de configurar DNS. Configure DNS según su caso de uso específico.
Añadir “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse
Para agregarlo, vaya a la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que desea conectar mediante PrivateLink y, a continuación, vaya a Settings. Haga clic en Set up private endpoint para abrir la configuración de los endpoints privados. Introduzca el
Opción 1: consola de ClickHouse Cloud
Endpoint ID obtenido en el paso Create AWS Endpoint. Haga clic en “Create endpoint”.
Para eliminarlo, vaya a la consola de ClickHouse Cloud, busque el servicio y, a continuación, vaya a Settings del servicio. Busque el endpoint que desea eliminar y elimínelo de la lista de endpoints.
Si desea permitir el acceso desde una conexión de PrivateLink existente, use el menú desplegable del endpoint existente.
Debes agregar un Endpoint ID a la lista de permitidos de cada instancia que deba estar disponible a través de PrivateLink. Establece la variable de entorno
Opción 2: API
ENDPOINT_ID con los datos del paso Crear AWS Endpoint.
Establece las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Para añadir un ID de endpoint a una lista de permitidos:
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
Para eliminar un Endpoint ID de una lista de autorizados:
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
Cada servicio con Private Link habilitado tiene un endpoint público y uno privado. Para conectarse mediante Private Link, debe usar un endpoint privado, que será
Acceder a una instancia mediante PrivateLink
privateDnsHostnameAPI o
DNS Nameconsole, obtenido en Obtener endpoint “Service name”.
Obtener el hostname DNS privado
En la consola de ClickHouse Cloud, ve a Configuración. Haz clic en el botón Set up private endpoint. En el flyout que se abre, copia el DNS Name.
Opción 1: consola de ClickHouse Cloud
Configura las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Opción 2: API
Puedes obtener
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID en el paso.
Esto debería mostrar algo como esto:
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
En este ejemplo, la conexión mediante el valor del nombre de host
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
privateDnsHostname se enrutará a PrivateLink, pero la conexión mediante el nombre de host
endpointServiceId se enrutará a través de Internet.
Solución de problemas
En la mayoría de los casos, solo necesita crear un único servicio de endpoint para cada VPC. Este endpoint puede enrutar las solicitudes desde la VPC a varios servicios de ClickHouse Cloud. Consulte aquí
Múltiples PrivateLinks en una sola región
Se agotó el tiempo de espera de la conexión al endpoint privado
- Adjunte el grupo de seguridad al endpoint de VPC.
- Verifique las reglas de
inbounddel grupo de seguridad adjunto al endpoint y permita los puertos de ClickHouse.
- Verifique las reglas de
outbounddel grupo de seguridad adjunto a la VM que se usa para la prueba de conectividad y permita las conexiones a los puertos de ClickHouse.
Nombre de host privado: No se encontró la dirección del host
- Compruebe la configuración de DNS
La conexión se restableció por el host remoto
- Lo más probable es que no se haya agregado el Endpoint ID a la lista de permitidos del servicio; consulta el paso
Define las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:
Verificación de los filtros del endpoint
Puedes obtener
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<please set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
INSTANCE_ID en el paso.
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X GET -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | \
jq .result.privateEndpointIds
Según la documentación de AWS PrivateLink:
Conexión a una base de datos remota
Usa AWS PrivateLink cuando tengas una configuración cliente/servidor en la que quieras permitir a una o más VPC consumidoras acceso unidireccional a un servicio específico o a un conjunto de instancias en la VPC del proveedor de servicios. Solo los clientes de la VPC consumidora pueden iniciar una conexión al servicio en la VPC del proveedor de servicios.Para conectar las funciones de tabla de MySQL o PostgreSQL en ClickHouse Cloud a una base de datos alojada en tu VPC de AWS, configura tus grupos de seguridad de AWS para permitir conexiones desde ClickHouse Cloud. Consulta las direcciones IP de salida predeterminadas de las regiones de ClickHouse Cloud, junto con las direcciones IP estáticas disponibles.