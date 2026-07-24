Puede usar AWS PrivateLink para establecer una conectividad segura entre VPC, servicios de AWS, sus sistemas on-premise y ClickHouse Cloud sin exponer el tráfico a Internet pública. Este documento describe los pasos para conectarse a ClickHouse Cloud mediante AWS PrivateLink.

AWS PrivateLink solo admite conexiones iniciadas desde su VPC de AWS hacia ClickHouse Cloud. No puede usarse para conexiones iniciadas desde ClickHouse Cloud hacia servicios en su VPC, como una base de datos privada

Para restringir el acceso a sus servicios de ClickHouse Cloud exclusivamente a través de direcciones de AWS PrivateLink, siga las instrucciones proporcionadas por ClickHouse Cloud en IP Access Lists

ClickHouse Cloud admite PrivateLink entre regiones desde las siguientes regiones: sa-east-1

il-central-1

me-south-1

mx-central-1

eu-central-2

eu-north-1

eu-south-2

eu-west-3

eu-south-1

eu-west-2

eu-west-1

eu-central-1

ca-west-1

ca-central-1

ap-northeast-1

ap-southeast-2

ap-southeast-1

ap-northeast-2

ap-northeast-3

ap-south-1

ap-southeast-4

ap-southeast-3

ap-south-2

ap-east-1

af-south-1

us-west-2

us-west-1

us-east-2

us-east-1 Consideraciones sobre precios: AWS cobrará a los usuarios por la transferencia de datos entre regiones; consulte los precios aquí.

Complete lo siguiente para habilitar AWS PrivateLink:

Obtenga el “Service name” del endpoint. Cree el endpoint de AWS. Agregue el “Endpoint ID” a la organización de ClickHouse Cloud. Agregue el “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.

Puede encontrar ejemplos de Terraform aquí

​ Consideraciones importantes

ClickHouse intenta agrupar sus servicios para reutilizar el mismo endpoint de servicio publicado dentro de la región de AWS. Sin embargo, esta agrupación no está garantizada, especialmente si distribuye sus servicios entre varias organizaciones de ClickHouse. Si ya tiene PrivateLink configurado para otros servicios de su organización de ClickHouse, a menudo puede omitir la mayoría de los pasos gracias a esa agrupación y pasar directamente al paso final: agregar el “Endpoint ID” de ClickHouse a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse.

​ Requisitos previos para este proceso

Antes de comenzar, necesitará lo siguiente:

Su cuenta de AWS. Una clave de API de ClickHouse con los permisos necesarios para crear y administrar endpoints privados en ClickHouse.

Siga estos pasos para conectar sus servicios de ClickHouse Cloud a través de AWS PrivateLink.

​ Obtener el «Service name» del endpoint

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

En la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que quiera conectar a través de PrivateLink y vaya al menú Settings.

Service name y el DNS name , y luego Anote ely el, y luego continúe con el siguiente paso

​ Opción 2: API

Primero, define las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

REGION =< Your region code using the AWS format, for example: us-west- 2> PROVIDER = aws KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t > ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_NAME =< Your ClickHouse service nam e >

Obtén el INSTANCE_ID de tu instancia de ClickHouse filtrando por región, proveedor y nombre del servicio:

INSTANCE_ID = $( curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services" | \ jq ".result[] | select (.region== \" ${ REGION :? } \" and .provider== \" ${ PROVIDER :? } \" and .name== \" ${ SERVICE_NAME :? } \" ) | .id " -r )

Obtén endpointServiceId y privateDnsHostname de tu configuración de PrivateLink:

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }/privateEndpointConfig" | \ jq .result

Este comando debería devolver algo similar a:

{ "endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx", "privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud" }

endpointServiceId y privateDnsHostname continúa con el siguiente paso. Toma nota de

​ Crear endpoint de AWS

Esta sección cubre detalles específicos de ClickHouse para configurar ClickHouse mediante AWS PrivateLink. Los pasos específicos de AWS se proporcionan como referencia para indicarle dónde consultar, pero pueden cambiar con el tiempo sin previo aviso por parte de AWS. Considere la configuración de AWS en función de su caso de uso específico. Tenga en cuenta que ClickHouse no se encarga de configurar los endpoints de VPC de AWS necesarios, las reglas de Security Group ni los registros DNS. Si anteriormente habilitó “private DNS names” al configurar PrivateLink y tiene dificultades para configurar nuevos servicios mediante PrivateLink, póngase en contacto con soporte de ClickHouse. Para cualquier otro problema relacionado con tareas de configuración de AWS, póngase en contacto directamente con AWS Support.

​ Opción 1: Consola de AWS

Abra la consola de AWS y vaya a VPC → Endpoints → Create endpoints.

Endpoint services that use NLBs and GWLBs y use Service name console o endpointServiceId API que obtuvo en el paso Service Name. Haga clic en Verify service: Seleccioney useque obtuvo en el paso Obtain Endpoint “Service name” en el campo. Haga clic en

Si quiere establecer una conexión entre regiones mediante PrivateLink, active la casilla “Cross region endpoint” y especifique la región del servicio. La región del servicio es donde se ejecuta la instancia de ClickHouse.

Si aparece el error “Service name couldn’t be verified.”, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar que se añadan nuevas regiones a la lista de regiones compatibles.

A continuación, seleccione la VPC y las subredes:

Como paso opcional, asigne grupos de seguridad/etiquetas:

Asegúrese de que los puertos 443 , 8443 , 9440 , 3306 estén permitidos en el grupo de seguridad.

Después de crear el endpoint de VPC, anote el valor de Endpoint ID ; lo necesitará en un paso posterior.

​ Opción 2: AWS CloudFormation

Service name console o endpointServiceId API que obtuviste en el paso A continuación, debes crear un endpoint de la VPC conque obtuviste en el paso Obtener el “Service name” del endpoint . Asegúrate de usar los ID de subred, los grupos de seguridad y el ID de la VPC correctos.

Resources: ClickHouseInterfaceEndpoint: Type: 'AWS::EC2::VPCEndpoint' Properties: VpcEndpointType: Interface PrivateDnsEnabled: false ServiceName: <Service name(endpointServiceId), pls see above> VpcId: vpc-vpc_id SubnetIds: - subnet-subnet_id1 - subnet-subnet_id2 - subnet-subnet_id3 SecurityGroupIds: - sg-security_group_id1 - sg-security_group_id2 - sg-security_group_id3

Después de crear el endpoint de la VPC, toma nota del valor de Endpoint ID ; lo necesitarás en un paso posterior.

​ Opción 3: Terraform

service_name a continuación corresponde a Service name consola o endpointServiceId API que obtuviste en el paso a continuación corresponde aque obtuviste en el paso Obtener “Service name” del endpoint

resource "aws_vpc_endpoint" "this" { vpc_id = var.vpc_id service_name = "<pls see comment above>" vpc_endpoint_type = "Interface" security_group_ids = [ Var.security_group_id1,var.security_group_id2, var.security_group_id3, ] subnet_ids = [var.subnet_id1,var.subnet_id2,var.subnet_id3] private_dns_enabled = false service_region = "(Optional) If specified, the VPC endpoint will connect to the service in the provided region. Define it for multi-regional PrivateLink connections." }

Después de crear el VPC Endpoint, anota el valor de Endpoint ID ; lo necesitarás en el siguiente paso.

​ Configurar el nombre DNS privado para el endpoint

Hay varias formas de configurar DNS. Configure DNS según su caso de uso específico.

Debe hacer que “DNS name”, obtenido en el paso Obtener el “Service name” del endpoint , apunte a las interfaces de red del AWS Endpoint. Esto garantiza que los servicios/componentes dentro de su VPC/red puedan resolverlo correctamente.

​ Añadir “Endpoint ID” a la lista de permitidos del servicio de ClickHouse

​ Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

Settings. Haga clic en Set up private endpoint para abrir la configuración de los endpoints privados. Introduzca el Endpoint ID obtenido en el paso Para agregarlo, vaya a la consola de ClickHouse Cloud, abra el servicio que desea conectar mediante PrivateLink y, a continuación, vaya a. Haga clic enpara abrir la configuración de los endpoints privados. Introduzca elobtenido en el paso Create AWS Endpoint . Haga clic en “Create endpoint”.

Si desea permitir el acceso desde una conexión de PrivateLink existente, use el menú desplegable del endpoint existente.

Para eliminarlo, vaya a la consola de ClickHouse Cloud, busque el servicio y, a continuación, vaya a Settings del servicio. Busque el endpoint que desea eliminar y elimínelo de la lista de endpoints.

​ Opción 2: API

Debes agregar un Endpoint ID a la lista de permitidos de cada instancia que deba estar disponible a través de PrivateLink.

ENDPOINT_ID con los datos del paso Establece la variable de entornocon los datos del paso Crear AWS Endpoint

Establece las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

REGION =< Your region code using the AWS format, for example: us-west- 2> PROVIDER = aws KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t > ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_NAME =< Your ClickHouse service nam e >

Para añadir un ID de endpoint a una lista de permitidos:

cat << EOF | tee pl_config.json { "privateEndpointIds": { "add": [ "${ ENDPOINT_ID :? }" ] } } EOF curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }" \ -d @pl_config.json | jq

Para eliminar un Endpoint ID de una lista de autorizados:

cat << EOF | tee pl_config.json { "privateEndpointIds": { "remove": [ "${ ENDPOINT_ID :? }" ] } } EOF curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }" \ -d @pl_config.json | jq

​ Acceder a una instancia mediante PrivateLink

privateDnsHostname API o DNS Name console, obtenido en Cada servicio con Private Link habilitado tiene un endpoint público y uno privado. Para conectarse mediante Private Link, debe usar un endpoint privado, que será, obtenido en Obtener endpoint “Service name”

​ Obtener el hostname DNS privado

Opción 1: consola de ClickHouse Cloud

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a Configuración. Haz clic en el botón Set up private endpoint. En el flyout que se abre, copia el DNS Name.

Opción 2: API

Configura las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t > ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > INSTANCE_ID =< Your ClickHouse service nam e >

INSTANCE_ID en Puedes obteneren el paso

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }/privateEndpointConfig" | \ jq .result

Esto debería mostrar algo como esto:

{ "endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx", "privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud" }

En este ejemplo, la conexión mediante el valor del nombre de host privateDnsHostname se enrutará a PrivateLink, pero la conexión mediante el nombre de host endpointServiceId se enrutará a través de Internet.

​ Solución de problemas

En la mayoría de los casos, solo necesita crear un único servicio de endpoint para cada VPC. Este endpoint puede enrutar las solicitudes desde la VPC a varios servicios de ClickHouse Cloud. Consulte aquí

​ Se agotó el tiempo de espera de la conexión al endpoint privado

Adjunte el grupo de seguridad al endpoint de VPC.

Verifique las reglas de inbound del grupo de seguridad adjunto al endpoint y permita los puertos de ClickHouse.

del grupo de seguridad adjunto al endpoint y permita los puertos de ClickHouse. Verifique las reglas de outbound del grupo de seguridad adjunto a la VM que se usa para la prueba de conectividad y permita las conexiones a los puertos de ClickHouse.

​ Nombre de host privado: No se encontró la dirección del host

Compruebe la configuración de DNS

​ La conexión se restableció por el host remoto

Lo más probable es que no se haya agregado el Endpoint ID a la lista de permitidos del servicio; consulta el paso

​ Verificación de los filtros del endpoint

Define las siguientes variables de entorno antes de ejecutar cualquier comando:

KEY_ID =< Key ID > KEY_SECRET =< Key secret > ORG_ID =< please set ClickHouse organization I D > INSTANCE_ID =< Instance ID >

INSTANCE_ID en Puedes obteneren el paso

curl --silent --user "${ KEY_ID :? }:${ KEY_SECRET :? }" \ -X GET -H "Content-Type: application/json" \ "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ ORG_ID :? }/services/${ INSTANCE_ID :? }" | \ jq .result.privateEndpointIds

​ Conexión a una base de datos remota