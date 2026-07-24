Antes de empezar
Cómo funciona
- El usuario accede a
https://console.clickhouse.cloude introduce su dirección de correo electrónico (o usa el enlace directo de su organización).
- ClickHouse Cloud lo redirige a su proveedor de identidad para autenticarse.
- Si la autenticación se realiza correctamente, el proveedor de identidad lo redirige de vuelta a ClickHouse Cloud.
- ClickHouse Cloud le inicia la sesión, aprovisiona la cuenta just-in-time en el primer inicio de sesión y asigna el rol predeterminado configurado.
Cómo configurar el IdP
Acceda a la configuración de la organización
Habilite el inicio de sesión único con SAML
Enable SAML single sign-on. Deje esta pantalla abierta, ya que tendrá que volver a consultarla varias veces durante el proceso de configuración.
Cree una aplicación en su proveedor de identidad
Enable SAML single sign-on. Para obtener más información sobre este paso, consulte a continuación el proveedor de identidad correspondiente.
Agrega la URL de metadatos a tu configuración de SAML
Metadata URL de tu proveedor de SAML. Vuelve a ClickHouse Cloud, haz clic en
Next: Provide metadata URL y pega la URL en el cuadro de texto.
Obtener el código de verificación del dominio
Next: Verify your domains. Introduce tu dominio en el cuadro de texto y haz clic en
Check domain. El sistema generará un código de verificación aleatorio para que lo añadas a un registro TXT con tu proveedor de DNS.
Verifica tu dominio
TXT record name en el campo Nombre del registro TXT de tu proveedor de DNS. Copia
Value en el campo Contenido de tu proveedor de DNS. Haz clic en
Verify and Finish para completar el proceso.
Actualizar el rol predeterminado y el tiempo de espera de la sesión
Configure su usuario administrador
- Cierre sesión en ClickHouse Cloud.
- En su proveedor de identidad, asigne el usuario administrador a las aplicaciones de ClickHouse.
- Pida al usuario que inicie sesión a través de https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} (URL de acceso directo). Esto puede hacerse mediante un marcador que haya creado en los pasos anteriores. El usuario no aparecerá en ClickHouse Cloud hasta que inicie sesión por primera vez.
- Si el rol predeterminado de SAML es distinto de Admin, es posible que el usuario tenga que cerrar sesión y volver a iniciarla con su método de autenticación original para actualizar el rol del nuevo usuario de SAML.
- Para cuentas de correo electrónico + contraseña, use
https://console.clickhouse.cloud/?with=email.
- Para inicios de sesión sociales, haga clic en el botón correspondiente (Continuar con Google o Continuar con Microsoft)
- Para cuentas de correo electrónico + contraseña, use
email en
?with=email anterior es el valor literal del parámetro, no un marcador de posición
- Cierre sesión una vez más y vuelva a iniciarla mediante la URL de acceso directo para completar el último paso que figura a continuación.
Eliminar otros métodos de autenticación
Configure su proveedor de identidad
- Okta
- Azure (Microsoft)
- Duo
Crea un grupo para administrar el acceso
- Inicia sesión en tu instancia de Okta como Administrator.
- Selecciona Groups en el panel izquierdo.
- Haz clic en Add group.
- Introduce un nombre y una descripción para el grupo. Este grupo se utilizará para mantener la coherencia de los usuarios entre la aplicación SAML y la aplicación de marcador asociada.
- Haz clic en Save.
- Haz clic en el nombre del grupo que creaste.
- Haz clic en Assign people para asignar a los usuarios a los que quieras dar acceso a esta organización de ClickHouse.
Crea una aplicación de marcador para que los usuarios inicien sesión sin problemas
- Selecciona Applications en el panel izquierdo y, a continuación, selecciona el subapartado Applications.
- Haz clic en Browse App Catalog.
- Busca y selecciona Bookmark App.
- Haz clic en Add integration.
- Selecciona una etiqueta para la aplicación.
- Introduce la URL como
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}
- Ve a la pestaña Assignments y añade el grupo que creaste antes.
Crea una aplicación SAML para habilitar la conexión
- Selecciona Applications en el panel izquierdo y, a continuación, selecciona el subapartado Applications.
- Haz clic en Create App Integration.
- Selecciona SAML 2.0 y haz clic en Next.
- Introduce un nombre para tu aplicación y marca la casilla junto a Don’t display application icon to users; a continuación, haz clic en Next.
-
Usa los siguientes valores para completar la pantalla de configuración de SAML.
Campo Valor URL de inicio de sesión único Copia la URL de inicio de sesión único desde la consola URI de audiencia (ID de entidad del SP) Copia el ID de entidad del proveedor de servicios desde la consola RelayState predeterminado Déjalo en blanco Formato de ID de nombre Sin especificar Nombre de usuario de la aplicación Actualizar el nombre de usuario de la aplicación cuando Crear y actualizar
-
Introduce la siguiente declaración de atributos.
Name Name format Value Basic user.email
- Haz clic en Next.
- Introduce la información solicitada en la pantalla de Feedback y haz clic en Finish.
- Ve a la pestaña Assignments y añade el grupo que creaste antes.
- En la pestaña Sign On de tu nueva aplicación, haz clic en el botón Copy metadata URL.
- Vuelve a Añade la URL de metadatos a tu configuración de SAML para continuar con el proceso.
Solución de problemas
Podría haber una configuración incorrecta en el sistema o una interrupción del servicio
Podría haber una configuración incorrecta en el sistema o una interrupción del servicio
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}. Sigue las instrucciones anteriores para tu proveedor de identidad para convertirlo en el método de inicio de sesión predeterminado para tus usuarios.
Se te redirige a tu proveedor de identidad y luego de vuelta a la página de inicio de sesión
Se te redirige a tu proveedor de identidad y luego de vuelta a la página de inicio de sesión
El usuario no está asignado a esta aplicación
El usuario no está asignado a esta aplicación
Siempre terminas en la misma organización con varias orgs de SAML
Siempre terminas en la misma organización con varias orgs de SAML
La URL muestra brevemente acceso denegado
La URL muestra brevemente acceso denegado
Preguntas frecuentes
¿ClickHouse Cloud admite el inicio de sesión iniciado por el proveedor de identidad?
¿ClickHouse Cloud admite el inicio de sesión iniciado por el proveedor de identidad?
https://console.clickhouse.cloud e introducen su correo electrónico para ser redirigidos a su proveedor de identidad. Configure un marcador o un enlace directo (
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) para que los usuarios no tengan que recordar la URL.
¿Cómo uso SAML SSO con múltiples organizaciones?
¿Cómo uso SAML SSO con múltiples organizaciones?
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) para iniciar sesión en cada una y cierre sesión en una organización antes de iniciar sesión en otra. Si no quiere que los usuarios de su dominio se redirijan automáticamente a una organización cuando introducen su correo electrónico en
https://console.clickhouse.cloud, abra un ticket de soporte para desactivar ese comportamiento.
¿Por qué veo varias cuentas para el mismo usuario?
¿Por qué veo varias cuentas para el mismo usuario?
Próximos pasos
- Manage cloud users — administra los permisos y restringe el acceso únicamente a las conexiones SAML.
- Aprovisionamiento de SCIM — automatiza el aprovisionamiento de usuarios y grupos (private preview).
- Console roles and permissions — los roles que puedes asignar como rol predeterminado de SAML.